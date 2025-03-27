Промокоды на фрибет при регистрации на сегодня, без депозита в БК Балтбет

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Засчитываются пари с основного баланса. Разрешается использовать другие фрибеты, но они не учтутся в текущем прогрессе.

Выбор коэффициентов ограничен. В отыгрыше учитывают пари от 1.60. Ставки с меньшими кэфами не пойдут в зачет.

Главный плюс — сроки. Выполнить условия разрешается в период действия акции. Пользователя не подгоняют, у него получится ставить в комфортном для себя режиме.