Бонусная система от БК Балтбет: фрибеты до 250 000 рублей за выполнение заданий

Участвовать в бонусной программе можно после соблюдения установленных требований:

1. Создайте учетную запись на сайте или в мобильном приложении «Балтбет» либо войдите в свой аккаунт.

2. Пройдите процедуру идентификации в личном кабинете, чтобы получить доступ ко всем функциям.

3. Выполняйте задания, накапливайте достижения и открывайте новые уровни с фрибетами.

Участникам не нужно беспокоиться о сроках выполнения заданий или размере ставок. Никаких ограничений по этим параметрам не предусмотрено. Все накопленные баллы сохраняются и не сгорают, что позволяет продвигаться в удобном темпе.

Присоединиться к «Бонусной системе» могут все зарегистрированные пользователи «Балтбета» — участие доступно в любой момент. Для получения бонусов необходимо выполнять задания и достигать новых уровней в одной из 6 групп. С каждым следующим этапом игрока ждут новые награды. В определенной группе предусмотрено несколько уровней.

Группа Максимальный фрибет Ординар. Линия 100 000 ₽ Ординар. Лайв 250 000 ₽ Любые пари. 2 события в корзине 110 000 ₽ Любые пари. 3 события в корзине 120 000 ₽ Любые пари. 4-5 событий в корзине 130 000 ₽ Любые пари. 6 и более событий в корзине 140 000 ₽

После выполнения задания игрок автоматически поднимается на следующий уровень и получает доступ к новому испытанию. Каждый шаг приближает к максимальным бонусам. Следить за прогрессом удобно во вкладке «Достижения». Как только специальная шкала заполнится, активируется кнопка «Получить бонус».