Обзор букмекерской конторы «Лига Ставок»

Партнерский проект
Букмекерская контора «Лига Ставок» была основана в 2008 году. Компания является одним из самых популярных легальных букмекеров в России. В 2018 и 2019 годах «Лига Ставок» была признана лучшей БК в России по версии «Рейтинга Букмекеров». На Премии РБ 2022 компания победила в номинации «Кооперация года». Букмекер отличается лояльным подходом к своим клиентам. Пользователям доступен широкий функционал онлайн-сервиса. Также контора обладает огромной сетью наземных ППС. «Лига Ставок» является официальным партнером РПЛ.
ПЕРЕЙТИ НА САЙТ "ЛИГИ СТАВОК"
Год основания – 2008
Лицензия – Федеральной налоговой службы
Название компании (юридическое) – ООО «Первая международная букмекерская компания»
Адрес – г. Москва, ул. Лесная, 3
Мобильные приложения – Android, iOS
Бонус – 10000 рублей
Тотализатор – есть
Мобильная версия – есть
Видеотрансляции матчей – есть
Онлайн-чат – есть
Минимальная ставка – 10 рублей
Максимальная выплата – 595 000 рублей
Комиссия за вывод – нет
Количество ППС – около 200
Среди многих легальных контор букмекерскую компанию «Лига Ставок» отличает широкая роспись спортивных событий в более чем 20 разных дисциплинах. Помимо прематч-линии, букмекер предлагает широкий выбор на матчи в лайве (ежедневно у пользователей есть возможность ставить на десятки тысяч маркетов), а также онлайн-тотализатор.
«Лига Ставок» предоставляет клиентам множество средств для проведения платежей и отличную бонусную программу, оперативную работу службы поддержки и высокие коэффициенты. В арсенале букмекера имеются мобильные приложения для устройств на iOS и Android, с помощью которых пользователи могут регистрироваться на сервисе, принимать участие в бонусных акциях, делать ставки, выводить выигрыши и пользоваться другими функциями.
Стоит отметить, что букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает бетторам VIP-программу лояльности и массу бонусов, включая бесплатные пари. К преимуществам букмекера также относится предоставление видеотрансляций популярных матчей в режиме онлайн в хорошем качестве и возможность просмотра двух матчей одновременно в мобильном приложении.
Плюсы:
Минусы:
«Рейтинг Букмекеров» оценивает букмекерские конторы по пятибалльной шкале. При этом учитывается множество параметров, таких как удобство регистрации, внесения и вывода средств, санкции против игроков и т.д. Также имеет значение история компании: чтобы попасть в «четверки», букмекер должен работать на рынке в течение минимум двух лет, а в «пятерки» – не менее 5 лет. Сейчас рейтинг букмекерской конторы «Лига Ставок» на сайте РБ – 4 балла. Периодически РБ пересматривает оценки в сторону увеличения или снижения.
Рейтинг – 4/5
(общий рейтинг, исходя из критериев, описанных ниже)
Линия в прематче – 4/5
(глубина росписи и выбор событий до начала встречи)
Линия в лайве – 4/5
(глубина росписи и выбор событий по ходу матча)
Коэффициенты – 4/5
(средний размер маржи по сравнению с другими букмекерами)
Бонусы и акции – 4/5
(размер и число бонусных и акционных предложений)
Служба поддержки – 5/5
(качество и удобство обратной связи)
Удобство платежей – 4/5
(сроки пополнения и вывода средств, а также способы платежей)
В линии «Лиги Ставок» представлено более 20 видов спорта. Основные:
Линия ставок отличается наличием широкой росписи на матчи топ-турниров в разных видах спорта. Наибольшей популярностью пользуются следующие:
Средняя маржа букмекера на топ-события находится на уровне 6%. В котировки второстепенных соревнований БК закладывает около 8% прибыли. Роспись ставок наиболее богата для футбольных матчей – от 150 событий на топ-игры. Количество доступных маркетов в хоккее, баскетболе, теннисе и волейболе на порядок меньше, и роспись чуть шире на матчи популярных турниров в сравнении с играми второстепенных состязаний.
Чтобы зарегистрироваться в БК «Лига Ставок», можно воспользоваться сайтом букмекера или мобильными приложениями. Порядок действий:
После создания игрового профиля необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ЦУПИС, а затем пройти верификацию, то есть подтвердить свою личность. Как это сделать:
Заключать интерактивные пари в букмекерской конторе можно как на официальном сайте (доступна также мобильная версия), так и в мобильных приложениях. Перед оформлением первой ставки необходимо внести депозит. Для этого войдите в личный кабинет, нажмите кнопку «Пополнить» и выберите нужный способ. После произведения депозита переходите к интерактивным ставкам:
Сделать лайв-ставку в БК «Лига Ставок» так же просто, как и в случае заключения пари в прематче. Вам нужно выбрать лайв-режим, открыть нужный вид спорта и турнир. Затем кликните на матч и коэффициент необходимого события, после чего в купоне укажите сумму пари и завершите его оформление.
Экспресс – это комбинированная ставка, в которой коэффициенты событий перемножаются. Минимальное количество событий в экспрессе – 2, максимальное формально не ограничено, но зависит от правил конкретного букмекера.
Чтобы собрать экспресс в БК «Лига Ставок», нужно:
Онлайн-контора «Лига Ставок» предлагает одно из самых удобных приложений среди легальных букмекерских компаний России. Скачать приложение можно бесплатно как для Андроид, так и для iOS.
Скачать «Лига Ставок» на андроид можно на официальном сайте букмекера. Вот как это сделать:
Скачать на айфон приложение «Лига Ставок» можно непосредственно в магазине бесплатного контента App Store либо на официальном сайте букмекера. Во втором случае порядок действий будет несколько проще, чем с андроидом:
Да, для некоторых матчей БК «Лига Ставок» предоставляет видеотрансляции в режиме онлайн. Для просмотра достаточно нажать на иконку Play после открытия игры на сайте или в приложении. В мобильной программе игроки могут посмотреть два матча одновременно.
Пополнить депозит в БК «Лига Ставок» можно несколькими способами:
Для вывода средств вам нужно сделать следующее:
Максимальная сумма выигрыша – 10000000 рублей.
Подробнее о выводе средств в БК «Лига Ставок» читайте здесь.
С выигрыша каждого игрока по умолчанию должен взыскиваться налог в размере 13%. Но букмекер оплачивает их самостоятельно, у пользователей необходимости производить оплату нет.
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|Вывод выигрыша до окончания события
|Досрочный расчет ставки
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Да, БК «Лига Ставок» является партнером Единого ЦУПИС.
Нет, поскольку букмекер является легальным, сайт сервиса доступен для всех российских пользователей без зеркал и другого ПО.
Да, букмекер обладает одной из самых крупных сетей пунктов приема ставок, охватывающей 75 городов России. Найти ближайший ППС букмекера можно на официальном сайте Лиги Ставок.
Да, для этого у Liga Stavok есть служба технической поддержки. Здесь вы сможете узнать порядок действий при неверном расчете ставки, восстановить аккаунт после блокировки, навести справки по работе приложения и основного сайта, а также решить другие возникшие вопросы.
В случае возникновения проблемы свяжитесь с консультантом компании. Телефон поддержки: 8 (800) 555-44-55. Связаться со специалистом также можно через онлайн-чат или по электронной почте (info@ligastavok.ru).
Для связи со службой поддержки зайдите в раздел «Задать вопрос» в правом нижнем углу официального сайта «Лига Ставок» и нажмите кнопку «Позвать консультанта».
Обратитесь к консультанту со скриншотом, подтверждающим проблему. Если решить ее с букмекером не получается, можно пожаловаться на контору на сайте РБ. БК «Лига Ставок» признает Рейтинг Букмекеров независимым посредником в спорных ситуациях.
|Телефон
|8 (800) 555-44-55
|info@ligastavok.ru
|Онлайн-чат
|https://www.ligastavok.ru/
Отзывы о «Лига Ставок» можно найти на официальном сайте «Рейтинга Букмекеров». В основном игроки жалуются на необоснованные, с их точки зрения, блокировки и периодические сложности с выплатой выигрышей.
Ужасный букмекер, заблокировал аккаунт после 1 выигранного события, поставил 10 тысяч, выиграл 12, итог заблокированный аккаунт, сходил в клуб написал письмо, полностью верифицировал аккаунт. Жду уже 16 дней ответа этих мошенников, которые забрали не только «свои» выигранные, но и мои внесенные на сайт деньги…
Среди преимуществ «Лиги Ставок» бетторы выделяют богатство бонусной программы и широкий выбор ставок в линии. Отзывы о выплатах тоже преимущественно положительные.
Всем привет! С данной букмекерской конторой знаком уже более десяти лет. И как в начале моего знакомства с ней, так и по сей день никаких проблем с вводом или выводом денежных средств не было, всегда транзакции проходят моментально. В данной букмекерской конторе всегда много привлекательных акций, бонусов и возможностей дополнительного заработка. Регулярно балуют своих клиентов розыгрышами фрибетов и подарков в социальных сетях, телеграмме, в ВКонтакте. Добротное приложение, которое работает без сбоев, хорошая линия, в которой можно найти множество спортивных событий на любой вкус и интерес. Так что могу порекомендовать данного букмекера. Всем удачи, играйте и выигрывайте.
Длительное время играю в этой конторе, и ставки, и выигрыш были разные, но всегда все выводилось без проблем и чат оперативно работает. Проблемка только в разнообразии линии, а так вроде неплохо. Пока я довольна)
Партнерский проект