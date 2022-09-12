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12 сентября 11:46ГлавнаяБукмекеры

Обзор букмекерской конторы «Лига Ставок»

Лига СтавокЛига Ставок
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Один из самых популярных легальных букмекеров в России
Валентин Васильев

Букмекерская контора «Лига Ставок» была основана в 2008 году. Компания является одним из самых популярных легальных букмекеров в России. В 2018 и 2019 годах «Лига Ставок» была признана лучшей БК в России по версии «Рейтинга Букмекеров». На Премии РБ 2022 компания победила в номинации «Кооперация года». Букмекер отличается лояльным подходом к своим клиентам. Пользователям доступен широкий функционал онлайн-сервиса. Также контора обладает огромной сетью наземных ППС. «Лига Ставок» является официальным партнером РПЛ. 

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Основные характеристики букмекерской конторы «Лига Ставок»

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Год основания – 2008

Лицензия – Федеральной налоговой службы

Название компании (юридическое) – ООО «Первая международная букмекерская компания»

Адрес – г. Москва, ул. Лесная, 3

Мобильные приложения – Android, iOS 

Бонус – 10000 рублей

Тотализатор – есть

Мобильная версия – есть 

Видеотрансляции матчей – есть

Онлайн-чат – есть 

Минимальная ставка – 10 рублей

Максимальная выплата – 595 000 рублей

Комиссия за вывод – нет

Количество ППС – около 200

Что отличает БК «Лига Ставок» от других букмекеров?

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Среди многих легальных контор букмекерскую компанию «Лига Ставок» отличает широкая роспись спортивных событий в более чем 20 разных дисциплинах. Помимо прематч-линии, букмекер предлагает широкий выбор на матчи в лайве (ежедневно у пользователей есть возможность ставить на десятки тысяч маркетов), а также онлайн-тотализатор.

«Лига Ставок» предоставляет клиентам множество средств для проведения платежей и отличную бонусную программу, оперативную работу службы поддержки и высокие коэффициенты. В арсенале букмекера имеются мобильные приложения для устройств на iOS и Android, с помощью которых пользователи могут регистрироваться на сервисе, принимать участие в бонусных акциях, делать ставки, выводить выигрыши и пользоваться другими функциями. 

Стоит отметить, что букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает бетторам VIP-программу лояльности и массу бонусов, включая бесплатные пари. К преимуществам букмекера также относится предоставление видеотрансляций популярных матчей в режиме онлайн в хорошем качестве и возможность просмотра двух матчей одновременно в мобильном приложении. 

Плюсы и минусы БК

Плюсы:

  • широкая линия и подробная роспись;
  • крупная сеть ППС;
  • возможность смотреть две трансляции одновременно; приложении
  • высокие бонусы;
  • качественная поддержка.

Минусы:

  • блокировки аккаунта.

Характеристики букмекерской конторы от РБ

«Рейтинг Букмекеров» оценивает букмекерские конторы по пятибалльной шкале. При этом учитывается множество параметров, таких как удобство регистрации, внесения и вывода средств, санкции против игроков и т.д. Также имеет значение история компании: чтобы попасть в «четверки», букмекер должен работать на рынке в течение минимум двух лет, а в «пятерки» – не менее 5 лет. Сейчас рейтинг букмекерской конторы «Лига Ставок» на сайте РБ – 4 балла. Периодически РБ пересматривает оценки в сторону увеличения или снижения.

Рейтинг – 4/5

(общий рейтинг, исходя из критериев, описанных ниже)

Линия в прематче – 4/5

(глубина росписи и выбор событий до начала встречи)

Линия в лайве – 4/5

(глубина росписи и выбор событий по ходу матча)

Коэффициенты – 4/5

(средний размер маржи по сравнению с другими букмекерами)

Бонусы и акции – 4/5

(размер и число бонусных и акционных предложений)

Служба поддержки – 5/5

(качество и удобство обратной связи)

Удобство платежей – 4/5

(сроки пополнения и вывода средств, а также способы платежей)

На какие виды спорта можно делать ставки в БК «Лига Ставок»?

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В линии «Лиги Ставок» представлено более 20 видов спорта. Основные:

  • футбол;
  • хоккей;
  • баскетбол;
  • волейбол;
  • гандбол;
  • регби;
  • теннис;
  • бейсбол;
  • бадминтон;
  • Формула 1;
  • бокс, единоборства;
  • киберспорт.

На какие турниры и чемпионаты можно делать ставки в «Лига Ставок»?

Линия ставок отличается наличием широкой росписи на матчи топ-турниров в разных видах спорта. Наибольшей популярностью пользуются следующие:

  • Лига чемпионов УЕФА;
  • Лига Европы УЕФА;
  • Чемпионат мира по футболу;
  • Чемпионат Европы по футболу;
  • РПЛ;
  • Кубок России;
  • АПЛ;
  • Серия А;
  • Ла Лига;
  • НХЛ;
  • КХЛ;
  • НБА;
  • Формула 1;
  • UFC.

Какая маржа в букмекерской конторе?

Средняя маржа букмекера на топ-события находится на уровне 6%. В котировки второстепенных соревнований БК закладывает около 8% прибыли. Роспись ставок наиболее богата для футбольных матчей – от 150 событий на топ-игры. Количество доступных маркетов в хоккее, баскетболе, теннисе и волейболе на порядок меньше, и роспись чуть шире на матчи популярных турниров в сравнении с играми второстепенных состязаний.

Как зарегистрироваться на официальном сайте БК «Лига Ставок»?

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Чтобы зарегистрироваться в БК «Лига Ставок», можно воспользоваться сайтом букмекера или мобильными приложениями. Порядок действий:

  1. Зайти на официальный сайт букмекерской конторы «Лига Ставок» – ligastavok.ru – и на главной странице нажать кнопку «Регистрация» (вход в личный кабинет – рядом, отмечен иконкой человека).
  2. Ввести учетные данные и подтвердить номер телефона, назначить пароль.
  3. Авторизоваться в системе с помощью учетных данных и перейти к верификации.

Как пройти идентификацию и какие документы для этого нужны?

После создания игрового профиля необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ЦУПИС, а затем пройти верификацию, то есть подтвердить свою личность. Как это сделать:

  1. На сайте «Лиги ставок» укажите паспортные данные в разделе «Верификация».
  2. Загрузите фотографии паспорта и селфи с документом.
  3. Подождите окончания проверки и пользуйтесь полным функционалом сервиса в случае ее успешного прохождения.

Как сделать ставку в БК «Лига Ставок»?

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Заключать интерактивные пари в букмекерской конторе можно как на официальном сайте (доступна также мобильная версия), так и в мобильных приложениях. Перед оформлением первой ставки необходимо внести депозит. Для этого войдите в личный кабинет, нажмите кнопку «Пополнить» и выберите нужный способ. После произведения депозита переходите к интерактивным ставкам:

  1. Выберите режим игры – прематч или лайв.
  2. Нажмите на вид спорта и выберите необходимый вам турнир.
  3. Откройте матч и нажмите на коэффициент события, на которое вы планируете сделать ставку.
  4. В купоне введите сумму и завершите оформление пари. 
  5. Если у Вас есть от БК Лига Ставок фрибет, можете его применить для ставки.

Как сделать ставку в Live и на какие события?

Сделать лайв-ставку в БК «Лига Ставок» так же просто, как и в случае заключения пари в прематче. Вам нужно выбрать лайв-режим, открыть нужный вид спорта и турнир. Затем кликните на матч и коэффициент необходимого события, после чего в купоне укажите сумму пари и завершите его оформление.

Экспресс в букмекерской конторе: как его собрать?

Экспресс – это комбинированная ставка, в которой коэффициенты событий перемножаются. Минимальное количество событий в экспрессе – 2, максимальное формально не ограничено, но зависит от правил конкретного букмекера. 

Чтобы собрать экспресс в БК «Лига Ставок», нужно:

  1. Зайти на сайт или в мобильное приложение букмекера.
  2. Войти в раздел Линия/Live.
  3. Выбрать события, на которые хотите сделать ставку.
  4. Последовательно выбрать несколько исходов. 
  5. Проверить в купоне добавленные вами матчи, суммарный коэффициент и максимальную сумму пари.
  6. Ввести промокод лига ставок при регистрации
  7. Ввести сумму и нажать «Сделать ставку».

Есть ли у букмекера мобильные приложения для Андроид и iOS?

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Онлайн-контора «Лига Ставок» предлагает одно из самых удобных приложений среди легальных букмекерских компаний России. Скачать приложение можно бесплатно как для Андроид, так и для iOS.

Приложение букмекера для Андроид: как его скачать и установить?

Скачать «Лига Ставок» на андроид можно на официальном сайте букмекера. Вот как это сделать:

  1. Ввести в браузере телефона ligastavok.ru. 
  2. Кликнуть на рекламный баннер вверху экрана с надписью «Скачать на Андроид».
  3. Сохранить APK-файл на устройство.
  4. Найти его в загрузках вашего смартфона.
  5. Разрешить установку из неизвестного источника.

Как скачать и установить iOS приложение БК?

Скачать на айфон приложение «Лига Ставок» можно непосредственно в магазине бесплатного контента App Store либо на официальном сайте букмекера. Во втором случае порядок действий будет несколько проще, чем с андроидом:

  1. Ввести в адресной строке вашего устройства Apple ligastavok.ru. 
  2. По клику на баннер с надписью «Скачать» система перенаправит вас в App Store. 

Есть ли онлайн-трансляции матчей на сайте или в мобильном приложении?

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Да, для некоторых матчей БК «Лига Ставок» предоставляет видеотрансляции в режиме онлайн. Для просмотра достаточно нажать на иконку Play после открытия игры на сайте или в приложении. В мобильной программе игроки могут посмотреть два матча одновременно.

Как пополнить счет в БК «Лига Ставок»?

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Пополнить депозит в БК «Лига Ставок» можно несколькими способами:

  • банковские карты Visa, Mastercard, Maestro, МИР. Минимум: 100 рублей. Зачисление моментальное. Без комиссии;
  • SberPay. Минимум: 100 рублей. Зачисление моментальное. Без комиссии;
  • кошельки ЦУПИС, Qiwi, ЮMoney. Минимум: 100 рублей. Зачисление моментальное. Без комиссии;
  • мобильные платежи (Мегафон, Билайн, МТС, Tele2). Минимум: 100 рублей. Зачисление моментальное. Без комиссии;
  • наличными через терминал Qiwi. Минимум: 100 рублей. Зачисление моментальное. Без комиссии.

Как вывести деньги?

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Для вывода средств вам нужно сделать следующее:

  1. Зайдите на сайт компании и авторизуйтесь в системе.
  2. Войдите в личный кабинет и нажмите кнопку вывода средств.
  3. Укажите способ, с помощью которого был произведен последний депозит.
  4. Введите сумму выплаты.
  5. Подтвердите операцию вводом кода из SMS.
  6. Ожидайте зачисления.

Максимальная сумма выигрыша – 10000000 рублей.

Подробнее о выводе средств в БК «Лига Ставок» читайте здесь.

Нужно ли платить налог с выигрыша?

С выигрыша каждого игрока по умолчанию должен взыскиваться налог в размере 13%. Но букмекер оплачивает их самостоятельно, у пользователей необходимости производить оплату нет.

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Какие виды бонусов предоставляет БК «Лига Ставок»?

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Тип бонусаБонусУсловияСрок действия
Приветственный фрибет4 444 ₽ Депозит от 1 000 ₽7 дней
Фрибет за друзей500-1000 ₽Привлечение новых клиентовБессрочный
Бонус для новых игроковДо 30 000 ₽Сумма ставок от 1 000 000 ₽ в первый месяцБессрочный
Кэшбек До 15,5%Сумма ставок от 1 000 000 ₽ в неделюБессрочный
CashOut Вывод выигрыша до окончания событияДосрочный расчет ставкиБессрочный

Часто задаваемые вопросы

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Зарегистрирована ли БК «Лига Ставок» в ЦУПИС?

Да, БК «Лига Ставок» является партнером Единого ЦУПИС.

Нужно ли искать рабочее зеркало для БК «Лига Ставок»?

Нет, поскольку букмекер является легальным, сайт сервиса доступен для всех российских пользователей без зеркал и другого ПО.

Есть ли у БК «Лига Ставок» ППС (пункты приема ставок)?

Да, букмекер обладает одной из самых крупных сетей пунктов приема ставок, охватывающей 75 городов России. Найти ближайший ППС букмекера можно на официальном сайте Лиги Ставок.

Решает ли БК «Лига Ставок» претензии, споры и жалобы пользователей?

Да, для этого у Liga Stavok есть служба технической поддержки. Здесь вы сможете узнать порядок действий при неверном расчете ставки, восстановить аккаунт после блокировки, навести справки по работе приложения и основного сайта, а также решить другие возникшие вопросы. 

Что делать, если неправильно рассчитана ставка?

В случае возникновения проблемы свяжитесь с консультантом компании. Телефон поддержки: 8 (800) 555-44-55. Связаться со специалистом также можно через онлайн-чат или по электронной почте (info@ligastavok.ru). 

Для связи со службой поддержки зайдите в раздел «Задать вопрос» в правом нижнем углу официального сайта «Лига Ставок» и нажмите кнопку «Позвать консультанта». 

Что делать, если заблокировали счет?

Обратитесь к консультанту со скриншотом, подтверждающим проблему. Если решить ее с букмекером не получается, можно пожаловаться на контору на сайте РБ. БК «Лига Ставок» признает Рейтинг Букмекеров независимым посредником в спорных ситуациях.

Какие контакты у службы поддержки букмекера?

Телефон8 (800) 555-44-55
E-mailinfo@ligastavok.ru
Онлайн-чатhttps://www.ligastavok.ru/

Что говорят игроки о букмекерской конторе «Лига Ставок»

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Отзывы о «Лига Ставок» можно найти на официальном сайте «Рейтинга Букмекеров». В основном игроки жалуются на необоснованные, с их точки зрения, блокировки и периодические сложности с выплатой выигрышей.

Ужасный букмекер, заблокировал аккаунт после 1 выигранного события, поставил 10 тысяч, выиграл 12, итог заблокированный аккаунт, сходил в клуб написал письмо, полностью верифицировал аккаунт. Жду уже 16 дней ответа этих мошенников, которые забрали не только «свои» выигранные, но и мои внесенные на сайт деньги…

Среди преимуществ «Лиги Ставок» бетторы выделяют богатство бонусной программы и широкий выбор ставок в линии. Отзывы о выплатах тоже преимущественно положительные.

Всем привет! С данной букмекерской конторой знаком уже более десяти лет. И как в начале моего знакомства с ней, так и по сей день никаких проблем с вводом или выводом денежных средств не было, всегда транзакции проходят моментально. В данной букмекерской конторе всегда много привлекательных акций, бонусов и возможностей дополнительного заработка. Регулярно балуют своих клиентов розыгрышами фрибетов и подарков в социальных сетях, телеграмме, в ВКонтакте. Добротное приложение, которое работает без сбоев, хорошая линия, в которой можно найти множество спортивных событий на любой вкус и интерес. Так что могу порекомендовать данного букмекера. Всем удачи, играйте и выигрывайте.

Длительное время играю в этой конторе, и ставки, и выигрыш были разные, но всегда все выводилось без проблем и чат оперативно работает. Проблемка только в разнообразии линии, а так вроде неплохо. Пока я довольна)

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