Обзор букмекерской конторы «Лига Ставок»

Среди многих легальных контор букмекерскую компанию «Лига Ставок» отличает широкая роспись спортивных событий в более чем 20 разных дисциплинах. Помимо прематч-линии, букмекер предлагает широкий выбор на матчи в лайве (ежедневно у пользователей есть возможность ставить на десятки тысяч маркетов), а также онлайн-тотализатор.

«Лига Ставок» предоставляет клиентам множество средств для проведения платежей и отличную бонусную программу, оперативную работу службы поддержки и высокие коэффициенты. В арсенале букмекера имеются мобильные приложения для устройств на iOS и Android, с помощью которых пользователи могут регистрироваться на сервисе, принимать участие в бонусных акциях, делать ставки, выводить выигрыши и пользоваться другими функциями.

Стоит отметить, что букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает бетторам VIP-программу лояльности и массу бонусов, включая бесплатные пари. К преимуществам букмекера также относится предоставление видеотрансляций популярных матчей в режиме онлайн в хорошем качестве и возможность просмотра двух матчей одновременно в мобильном приложении.

Плюсы и минусы БК

Плюсы:

широкая линия и подробная роспись;

крупная сеть ППС;

возможность смотреть две трансляции одновременно; приложении

высокие бонусы;

качественная поддержка.

Минусы:

блокировки аккаунта.

Характеристики букмекерской конторы от РБ

«Рейтинг Букмекеров» оценивает букмекерские конторы по пятибалльной шкале. При этом учитывается множество параметров, таких как удобство регистрации, внесения и вывода средств, санкции против игроков и т.д. Также имеет значение история компании: чтобы попасть в «четверки», букмекер должен работать на рынке в течение минимум двух лет, а в «пятерки» – не менее 5 лет. Сейчас рейтинг букмекерской конторы «Лига Ставок» на сайте РБ – 4 балла. Периодически РБ пересматривает оценки в сторону увеличения или снижения.

Рейтинг – 4/5

(общий рейтинг, исходя из критериев, описанных ниже)

Линия в прематче – 4/5

(глубина росписи и выбор событий до начала встречи)

Линия в лайве – 4/5

(глубина росписи и выбор событий по ходу матча)

Коэффициенты – 4/5

(средний размер маржи по сравнению с другими букмекерами)

Бонусы и акции – 4/5

(размер и число бонусных и акционных предложений)

Служба поддержки – 5/5

(качество и удобство обратной связи)

Удобство платежей – 4/5

(сроки пополнения и вывода средств, а также способы платежей)