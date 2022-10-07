Как вывести деньги с БК Лига Ставок (Liga Stavok) — все способы и условия

Лимиты снятия зависят от выбранного способа, уровня верификации и индивидуальных ограничений аккаунта. При начальном статусе идентификации БК разрешает выводить до 100 000 рублей. Если контора установила персональные лимиты, то выяснить, от скольки будет вывод в БК, можно только через службу поддержки «Лиги Ставок».

Способ Минимальная сумма Максимальная сумма Комиссия 💳 Банковская карта VISA, МИР, Mastercard 💵 1000 ₽ 💵 595 000 ₽ 0% 📱 СБП 💵 100 ₽ 💵 595 000 ₽ 0% 🌐 ЮMoney 💵 100 ₽ 💵 15 000 ₽ 0% 👛 Кошелек ЦУПИС 💵 100 ₽ 💵 595 000 ₽ 0% 🏦 Банковский счет 💵 100 ₽ 💵 595 000 ₽ 0%

С 1 января 2026 года «Лига Ставок» самостоятельно удерживает налог и зачисляет его в ФНС. НДФЛ рассчитывается, как произведение текущей ставки на разницу между выводом и депозитом. Налоги удерживаются со снимаемой суммы — беттор получает меньше средств, чем заказывал.

Букмекерская контора не берет комиссий за обслуживание счета и проведение платежей. Однако ее может взимать банк, который выпустил карту. Рекомендуем заранее прояснить этот момент в службе поддержки.