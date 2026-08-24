БЕТСИТИ - титульный партнер турнира RAF в Москве

БЕТСИТИ RAF МОСКВА состоится 5 сентября на ВТБ Арене. В главном бою вечера встретятся экс-чемпионы UFC Хамзат Чимаев и Тайрон Вудли. В рамках турнира также выступят восходящая звезда UFC Шара Буллет, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, олимпийский чемпион Ширвани Мурадов и другие известные борцы. Турнир пройдет по правилам вольной борьбы.

Генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова:

— БЕТСИТИ системно поддерживает единоборства и боевые искусства, поэтому для нас важно стать партнером такого масштабного спортивного шоу в Москве. RAF — развивающийся международный бренд, который проводит яркие турниры с участием известных спортсменов и способствует популяризации вольной борьбы. Для нас особенно важно, что первый турнир лиги в России пройдет при нашей поддержке. Уверена, что он состоится на высоком уровне и будет интересен поклонникам единоборств.

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на Кинопоиске.

RAF (Real American Freestyle)— профессиональная лига вольной борьбы, основанная в 2025 году в Тампе, штат Флорида. Среди основателей — легенда рестлинга Халк Хоган, Чад Бронштейн и Терри Фрэнсис. Лига развивает формат коммерческих спортивных шоу с участием известных спортсменов и ставит целью популяризацию вольной борьбы.

БЕТСИТИ— букмекерская компания, работающая на российском рынке более 20 лет. Компания выступает титульным партнером Суперлиги по футзалу, промоушена Fight Nights и турниров IBA Pro, а также сотрудничает с клубами РПЛ, Первой лиги и Единой лиги.