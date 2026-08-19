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Новый формат прогнозов: БЕТ-М запускает «Конструктор прогнозов»

«Конструктор прогнозов» уже доступен в линии БЕТ-М.
Руслан Ипполитов

Букмекер БЕТ-М представил новую функцию «Конструктор прогнозов», которая позволяет объединять несколько исходов одного футбольного матча в одну комбинацию с общим коэффициентом.

Пользователь может самостоятельно выбрать несколько доступных исходов и объединить их в единый прогноз. Например, в одну комбинацию можно включить победу одной из команд, тотал больше 2,5 и исход «обе команды забьют».

Как работает функция:

  1. Выбрать матч, для которого доступен «Конструктор прогнозов».
  2. Добавить совместимые исходы.
  3. Объединить их в одну комбинацию.
  4. Проверить сформированный прогноз и его общий коэффициент.

Функция доступна для матчей ряда ведущих футбольных турниров, в том числе РПЛ, Английской премьер-лиги, Ла Лиги, Бундеслиги, Серии А, Лиги 1, Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Конструктор прогнозов» уже доступен в линии БЕТ-М.

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