Новый формат прогнозов: БЕТ-М запускает «Конструктор прогнозов»

Букмекер БЕТ-М представил новую функцию «Конструктор прогнозов», которая позволяет объединять несколько исходов одного футбольного матча в одну комбинацию с общим коэффициентом.

Пользователь может самостоятельно выбрать несколько доступных исходов и объединить их в единый прогноз. Например, в одну комбинацию можно включить победу одной из команд, тотал больше 2,5 и исход «обе команды забьют».

Как работает функция:

Выбрать матч, для которого доступен «Конструктор прогнозов». Добавить совместимые исходы. Объединить их в одну комбинацию. Проверить сформированный прогноз и его общий коэффициент.

Функция доступна для матчей ряда ведущих футбольных турниров, в том числе РПЛ, Английской премьер-лиги, Ла Лиги, Бундеслиги, Серии А, Лиги 1, Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Конструктор прогнозов» уже доступен в линии БЕТ-М.