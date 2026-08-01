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Фестиваль северной культуры «Имандра» пройдет 22–23 августа в Мончегорске

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Прекрасный повод открыть для себя Русскую Арктику

22–23 августа в Мончегорске пройдет фестиваль северной культуры «Имандра», одно из крупнейших культурных событий Русской Арктики. В этом году он вновь объединит музыку, гастрономию, ремесла, традиционное и современное искусство, чтобы показать Север через его главного героя — современного северянина. 

Фестиваль откроется 22 августа в 12:00 шествием по центру Мончегорска. Колонна участников пройдет от главной городской площади к берегу озера Имандра, месту проведения мероприятия, которое на протяжении веков было частью северных торговых путей и точкой пересечения разных культур.

Музыкальная программа объединит артистов разных поколений и жанров. Хедлайнерами «Имандры» станут Stigmata и polnalyubvi. Вместе с ними на сцену выйдут артисты новой фолк-сцены. Группа «Отава Ё», выступавшая более чем в 30 странах мира, соединяет народную музыку с современным концертным шоу. Основанная в Северодвинске Kehta создает современные аранжировки редких песен Русского Севера, сочетая этнические инструменты с электроникой. «ХВОЯ» экспериментирует с фолктроникой, роком, поп-музыкой и драм-н-бейсом, а «Савеличи» объединяют традиционный фольклор с энергией современного фолк-рока. Коллектив Oyme представит музыкальную культуру финно-угорских народов. В основе их творчества — традиционное многоголосное пение эрзи и мокши.

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«Имандра» проходит на берегу крупнейшего озера Кольского полуострова и строится вокруг бережного отношения к северному ландшафту. Программа объединяет три направления — историю, современность и будущее Севера. Гостей ждут выступления клубов исторических реконструкций, ремесленные мастерские и ярмарка изделий из натуральных материалов, прогулки на драккарах по озеру, традиционная арктическая кухня и даже свадебный обряд по северным обычаям. 

Лекторий фестиваля станет площадкой для разговора о прошлом, настоящем и будущем Русской Арктики. Исторический блок объединит археологов, биологов, этнографов и исследователей Севера, которые расскажут о древних торговых путях, культуре коренных народов, природе Кольского полуострова и последних открытиях, связанных с регионом. Деловая часть лектория будет посвящена будущему Арктики: блогеры, предприниматели, представители музеев и креативных индустрий обсудят, как сделать Север еще более привлекательным для жизни, туризма и бизнеса, сохранив при этом его культурную самобытность.

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Важной частью фестиваля становится образ северного порта, места, где веками встречались люди, идеи и культуры. Эту роль «Имандра» сохраняет и сегодня, объединяя историческое наследие региона, современную музыку, локальные гастрономические проекты, ремесленников, художников и представителей креативных индустрий.

Поездка на «Имандру» — это возможность совместить фестиваль с путешествием по Русской Арктике. До Мончегорска легко добраться прямыми рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга до Мурманска или Апатит. За одну поездку можно увидеть сразу несколько граней Кольского полуострова: озеро Имандра и горы Хибин, суровое побережье Баренцева моря с Териберкой, песчаные берега Белого моря, северную тайгу и тундру. Еще одним поводом познакомиться с регионом станет имандрийская кухня — новое гастрономическое направление, основанное на локальных продуктах Кольского полуострова: озерной рыбе, оленине, северных ягодах и дикоросах. Она позволяет буквально попробовать Север на вкус и сегодня становится одной из гастрономических визитных карточек Мончегорска. Благодаря удобной транспортной доступности фестиваль становится отправной точкой для знакомства с одним из самых красивых туристических регионов России.

Билеты доступны на официальном сайте фестиваля. 

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