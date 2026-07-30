ЧМ-2026 в «Марафоне»: самый крупный выигрыш, рекордные коэффициенты и другие интересные факты

ЧМ-2026 в «Марафоне»: самый крупный выигрыш, рекордные коэффициенты и другие интересные фактыОбновлено:
Чемпионат мира по футболу 2026 подарил клиентам «Марафона» не только яркие эмоции, но и крупные выигрыши. За время турнира они собирали впечатляющие экспрессы, находили исходы с высокими коэффициентами и получали миллионные выплаты. А плей-офф заметно обновил список рекордов.
Более 26 млн ₽ за одну ставку
Самый крупный выигрыш по ставкам на матчи чемпионата мира в «Марафоне» составил 26 022 400 ₽. Клиент поставил 8 560 000 ₽ на ничью во встрече Испания – Аргентина с коэффициентом 3.04— и прогноз сыграл.
Рекордные коэффициенты турнира
Любителям высоких коэффициентов тоже было чем похвастаться. Самая впечатляющая одиночная ставка прошла с коэффициентом 401.00. Клиент поставил 500 ₽ на Джуда Беллингема как автора первого гола и итоговый счёт 3:2 в матче Мексика – Англия. Оба условия совпали, а выплата составила 200 500 ₽.
Запомнились и экспрессы. Один из клиентов собрал купон из пяти точных счётов матчей чемпионата мира. Когда коэффициент достиг 265.00, он воспользовался досрочной выплатой и получил 13 269 ₽ при ставке 50 ₽. Другой футбольный болельщик и вовсе собрал экспресс из 14 выборов с коэффициентом 38 831.00. Восемь событий были рассчитаны с коэффициентом 1.00, а итоговый выигрыш составил 80 777 ₽ при коэффициенте 140.00.
Самый высокий коэффициент полностью сыгравшего экспресса оказался ещё внушительнее. Клиент собрал экспресс из 20 событий, шесть из которых относились к матчам ЧМ. Изначальный коэффициент составлял 3555.00, но один исход рассчитали с кэфом 1.00. В результате выплата прошла по коэффициенту 2194.00: ставка 30 ₽ принесла клиенту 65 830 ₽.
Лучший матч для клиентов: Испания – Австрия в 1/16 финала
Не менее интересной оказалась статистика самих матчей. Поединок Испания – Австрия в 1/16 финала подарил не только яркий футбол, но и стал одним из самых прибыльных для клиентов «Марафона» как по ставкам в прематче, так и в лайве.
Чемпионат мира 2026 в очередной раз показал, насколько непредсказуемым может быть футбол. Клиентам «Марафона» мундиаль запомнился миллионными выплатами, смелыми прогнозами и коэффициентами, которые редко встретишь на крупнейших соревнованиях.