ЧМ-2026 в «Марафоне»: самый крупный выигрыш, рекордные коэффициенты и другие интересные факты

Любителям высоких коэффициентов тоже было чем похвастаться. Самая впечатляющая одиночная ставка прошла с коэффициентом 401.00. Клиент поставил 500 ₽ на Джуда Беллингема как автора первого гола и итоговый счёт 3:2 в матче Мексика – Англия. Оба условия совпали, а выплата составила 200 500 ₽.

Запомнились и экспрессы. Один из клиентов собрал купон из пяти точных счётов матчей чемпионата мира. Когда коэффициент достиг 265.00, он воспользовался досрочной выплатой и получил 13 269 ₽ при ставке 50 ₽. Другой футбольный болельщик и вовсе собрал экспресс из 14 выборов с коэффициентом 38 831.00. Восемь событий были рассчитаны с коэффициентом 1.00, а итоговый выигрыш составил 80 777 ₽ при коэффициенте 140.00.

Самый высокий коэффициент полностью сыгравшего экспресса оказался ещё внушительнее. Клиент собрал экспресс из 20 событий, шесть из которых относились к матчам ЧМ. Изначальный коэффициент составлял 3555.00, но один исход рассчитали с кэфом 1.00. В результате выплата прошла по коэффициенту 2194.00: ставка 30 ₽ принесла клиенту 65 830 ₽.