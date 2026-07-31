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Букмекер БЕТ-М обновил приветственную акцию

Обновлено:
До 3000 рублей фрибетами
Руслан Ипполитов

С 31 июля в БЕТ-М начинают действовать новые условия приветственной акции. Игроки смогут получить до 3000 рублей фрибетами за первые три депозита после регистрации и идентификации.

Чтобы получить фрибет, необходимо:

1. Внести депозит от 1000 рублей;

2. Сделать прогноз с реального баланса на сумму от 1000 рублей;

3. Событие при этом должно быть с коэффициентом от 1,5;

4. Активировать фрибет в личном кабинете.

Условия использования фрибета:

• Номинал каждого фрибета – 1000 рублей;

• Фрибет используется одним прогнозом вида ординар или экспресс;

• Коэффициент события – от 1,1 до 2,5;

• Срок использования – семь дней.

Акция доступна:

• Новым игрокам после регистрации и идентификации;

• Ранее зарегистрированным пользователям, которые еще не внесли один или несколько из первых трех депозитов.

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