Букмекер БЕТ-М обновил приветственную акцию

Букмекер БЕТ-М обновил приветственную акциюОбновлено:
С 31 июля в БЕТ-М начинают действовать новые условия приветственной акции. Игроки смогут получить до 3000 рублей фрибетами за первые три депозита после регистрации и идентификации.
Чтобы получить фрибет, необходимо:
1. Внести депозит от 1000 рублей;
2. Сделать прогноз с реального баланса на сумму от 1000 рублей;
3. Событие при этом должно быть с коэффициентом от 1,5;
4. Активировать фрибет в личном кабинете.
Условия использования фрибета:
• Номинал каждого фрибета – 1000 рублей;
• Фрибет используется одним прогнозом вида ординар или экспресс;
• Коэффициент события – от 1,1 до 2,5;
• Срок использования – семь дней.
Акция доступна:
• Новым игрокам после регистрации и идентификации;
• Ранее зарегистрированным пользователям, которые еще не внесли один или несколько из первых трех депозитов.