Контракты вместо трансферов: почему «Факел» никого не покупает

Более 20 футболистов воронежского «Факела» имеют контракты, которые не позволяют клубу в одностороннем порядке прекратить сотрудничество без выплаты игрокам компенсации за оставшийся срок соглашения. Это следует из деталей контрактов ряда игроков клуба, с которыми ознакомились «Ведомости Спорт/РБ».

Таким образом, если руководство клуба считает футболиста ненужным, простого решения о расторжении договора недостаточно. «Факелу» необходимо либо договориться с игроком о досрочном прекращении соглашения, либо выплатить деньги до конца контратка.

Для клуба с одним из самых небольших бюджетов в РПЛ — чуть более 1,5 млрд руб. — это существенно ограничивает возможности на трансферном рынке. По словам одного из собеседников «Ведомости Спорт/РБ» в руководстве Воронежской области, на 2026 г. в бюджете клуба было предусмотрено 100 млн руб. на два трансферных окна — зимнее и летнее, что является одним из скромных бюджетов РПЛ, но приличным для Первой лиги.

Источники нашего издания отмечают, что «Факел» почти все эти деньги потратил зимой за переход Дарко Тодоровича, Акселя Гнапи. Еще средства были направлены на продление контракта с центральным защитником Станиславом Магкеевым. После продления соглашения футболист получил травму и в 2026 г. не провел ни одного матча. Перед летним трансферным окном предыдущее руководство гарантий усиления бюджета не получило.

В настоящее время в составе «Факела» 27 футболистов имеют действующие контракты при 24 доступных местах в заявке.

Контрактное наследие

Большинство действующих соглашений были заключены предыдущим руководством клуба — генеральным директором Романом Асхабадзе и спортивным директором Кириллом Котовым. В прошлом сезоне команда под их руководством решила задачу по выходу из Первой лиги в РПЛ. После завершения сезона оба руководителя покинули клуб по собственному желанию.

Летом «Факел» уже при новом генеральном директоре Дмитрие Кондратове расстался с четырьмя футболистами: Лукой Багателией, Никитой Моцпаном, Василием Черовым и Георгием Гонгадзе.

Багателия 26 июня перешел в ульяновскую «Волгу». Это был полноценный трансфер, при этом ранее футболист уже выступал за этот клуб на правах аренды. Моцпан покинул «Факел» в статусе свободного агента после окончания контракта. Черов также ушел после истечения срока соглашения — клуб официально объявил об этом 30 июня.

Единственным заметным примером досрочного расторжения контракта летом стал случай Гонгадзе. В июле «Факел» сообщил о прекращении договора с нападающим по соглашению сторон.

Таким образом, в трех из четырех случаев речь шла об окончании либо изменении уже существующих договорных отношений, а не о дорогостоящем досрочном расторжении действующих контрактов.

Входящие трансферы также ограничены

Летняя селекция «Факела» проходила следующим образом: клуб выкупил у «Ростова» Максима Турищева примерно за 7 млн руб, подписал на правах свободного агента Алексея Сутормина и арендовал у «Зенита» Матвея Бардачева.

Контракт Сутормина показателен: соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает возможность его расторжения по инициативе «Факела».

Еще одним новичком стал марокканский защитник Ходейфа Эль-Мхассани, подписанный бесплатно по схеме «2+1».

Таким образом, нынешняя селекционная стратегия клуба в основном строится вокруг игроков, которых можно привлечь без существенных трансферных выплат либо на условиях аренды.

Почему ситуация с «Факелом» выглядит необычно

Сам по себе долгосрочный контракт футболиста не является исключительной практикой. Клубы регулярно заключают соглашения на два, три и более лет. Такие контракты позволяют, в частности, защищать инвестиции клуба в игрока.

Особенность ситуации «Факела» — в сочетании сразу нескольких факторов: большого количества действующих контрактов, ограниченной возможности отказаться от них без значительных расходов и необходимости одновременно комплектовать состав для участия в РПЛ.

В результате новое руководство клуба получает ограниченное пространство для кадровых решений.

«Ведомости Спорт» удалось ознакомиться с соглашениями клубов, которые борются за выживание или претендуют на выход в РПЛ. Так в самарских «Крыльях Советов» контракты ряда россиян и даже некоторых легионеров, предусматривают досрочное расторжение. Похожая ситуация и в «Сочи» .

Цена контрактных обязательств

Долгосрочные соглашения формируют фиксированную финансовую нагрузку на следующие сезоны. Если футболист перестает соответствовать спортивным требованиям, клуб продолжает нести расходы по его контракту. При необходимости заменить такого игрока клубу приходится одновременно выполнять обязательства по действующему соглашению и финансировать переход и зарплату нового футболиста.

Таким образом возникает дополнительная финансовая нагрузка: клуб продолжает платить игроку, который перестал входить в спортивные планы, и одновременно должен найти средства на его замену.

Для команды с ограниченным бюджетом это особенно чувствительно. «Факел» только вернулся в РПЛ после года в Первой лиге. В сезоне-2025/26 команда заняла второе место и получила право вновь выступать в элитном дивизионе российского футбола. На старте нового сезона руководство столкнулось одновременно с необходимостью усилить состав и с контрактными обязательствами, сформированными в предыдущий период.

Что говорит предыдущее руководство

Бывший спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «Ведомости Спорт/РБ» назвал нормальной практикой контракты, заключенные во время его работы в клубе.

«Нормальный футболист никогда не подпишется под контракт, по которому с ним могут в одностороннем порядке расторгнуть соглашение. Если ты ценишь футболиста, то предлагаешь ему нормальный контракт на год, два, три», — сказал Котов.

По его словам, за время работы в «Факеле» клуб неоднократно оказывался в ситуации, когда необходимо было расставаться с одними игроками и подписывать других.

«За шесть лет работы в клубе можно проследить, что мы каждый год кого-то устраивали и кого-то брали. Сумасшедших трансферов не было. Сейчас начинается история, что якобы “Факел” никого не может устроить из-за контрактов. Это нормальная история. Для того чтобы выйти в РПЛ, мы и подписывали нужных игроков», — заявил Котов.

Он также считает, что нынешнему руководству необходимо активнее работать с действующими контрактами и трансферным рынком.

«Вот Георгий Гонгадзе ушел же из клуба? Получается, что им удалось с ним договориться об уходе. Почему вы не можете подойти к Илье Гапонову и расторгнуть с ним контракт? Поэтому считаю, что нынешнему руководству нужно поработать над трудоустройством футболистов и поиском новых. Это нормальная практика для генерального и спортивного директора», — сказал Котов.

Что говорит «Факел»

В пресс-службе «Факела» заявили, что клуб не вправе раскрывать финансовые условия сделок. «Мы не вправе говорить о финансовых сторонах любых сделок, это прописано в контрактах. Можем только сказать, что не обладаем трансферным бюджетом. Мы действительно можем работать только со свободными агентами на данный момент», — сообщили в клубе.

Что говорит юрист

Спортивный юрист Евгений Морозов в разговоре с «Ведомости Спорт» отметил, что с юридической точки зрения условия контрактов «Факела» не свидетельствуют о нарушении законодательства или регламентов РФС.

«С точки зрения трудового законодательства ничего не нарушено. С точки зрения регламентов РФС тоже ничего не нарушено. Однако можно сетовать на предыдущее руководство, которое приняло решение заключить долгосрочные контракты с игроками без возможности взаимного расторжения с выплатой компенсации», — сказал Морозов.

По его словам, при заключении контракта может предусматриваться условие, позволяющее клубу расторгнуть соглашение в случае вылета команды в более низкий дивизион.

«Если при подписании контракта сторона футболиста или сам клуб понимает, что в предстоящем сезоне клуб ставит задачу сохранить прописку в РПЛ, но есть возможность вылететь, то зачастую прописывается условие, позволяющее в случае вылета расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке без применения к футболисту каких-либо санкций. Также может сделать и клуб», — пояснил юрист.

Морозов отметил, что подобные условия иногда предлагаются самими клубами, в частности легионерам, поскольку при вылете может измениться допустимое количество иностранных футболистов в заявке.

«Если клуб предлагает футболисту контракт на два–три года, а футболист с этим соглашается без оговорки про лигу, в которой он будет выступать, то это не нарушает ни права футболиста, ни права клуба. Футболисту гарантируется работа на указанный период и соответствующий доход. Не допускается только одностороннее снижение заработной платы со стороны клуба в случае вылета в низшую лигу», — считает Морозов.