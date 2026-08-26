Как вывести деньги с БК Фонбет (Fonbet) — все способы и условия

«Фонбет» осуществляет вывод выигрышей через привязанные к аккаунту платежные средства. Сама привязка осуществляется в момент пополнения. Игроки могут получить выплаты ЮMoney, «Кошелек ЦУПИС», СБП, банковскую карту или счет. Методы отличаются лимитами и сроками зачисления средств.

Способ Минимальная сумма Максимальная сумма Комиссия БК Срок 💳 Банковская карта VISA, МИР, Mastercard 💵 1000 ₽ 💵 595 000 ₽ 0% ⚡ До 3 рабочих дней 📱 СБП 💵 1000 ₽ 💵 595 000 ₽ 0% ⚡ Моментально 🌐 ЮMoney 💵 200 ₽ 💵 15 000 ₽ 0% ⚡ Моментально 👛 Кошелек ЦУПИС 💵 200 ₽ 💵 595 000 ₽ 0% ⚡ Моментально 🏦 Банковский счет 💵 200 ₽ 💵 595 000 ₽ 0% ⚡ До 3 рабочих дней

«Кошелек ЦУПИС» предлагает максимальные лимиты вывода и моментальное зачисление. Однако за перевод средств с ЕЦУПИС на другое платежное средство могут взять комиссию. Выход — оформление виртуальной карты Центра. Она имеет одинаковый баланс с кошельком, владелец может расплачиваться в интернет-магазинах или через телефоны с NFC.

Если вы снимаете больше 1000 рублей, используйте вывод на СБП. Система обеспечивает моментальное зачисление, а выигрыш поступает на банковский счет выбранной вами карты.

Учтите, что за вывод выигрышей БК не берет комиссий. Однако их могут взимать сторонние сервисы. Рекомендуем уточнить эту информацию у выбранного вами банка.