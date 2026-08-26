Как вывести деньги с БК Фонбет (Fonbet) — все способы и условия

Как вывести деньги с БК Фонбет (Fonbet) — все способы и условияОбновлено:
Как вывести деньги с Фонбет
«Фонбет» работает по лицензии ФНС РФ и соблюдает все стандарты индустрии. Деньги можно получить на интернет-кошелек, банковскую карту или счет и по СБП. Важно, чтобы выбранный вами способ был сохранен в системе БК. Каждый платеж проходит через «Единый ЦУПИС». Выплаты облагаются налогом — БК сама рассчитывает, удерживает НДФЛ и перечисляет деньги в ФНС.
До вывода выигрыша проверьте:
- ✅ Выполнение условий «Фонбет».
- ✅ Отыгрыш депозита.
- ✅ Совпадение методов вывода и пополнения.
- ✅ Прохождение дополнительной верификации (если требуется).
Способы вывода в Fonbet
«Фонбет» осуществляет вывод выигрышей через привязанные к аккаунту платежные средства. Сама привязка осуществляется в момент пополнения. Игроки могут получить выплаты ЮMoney, «Кошелек ЦУПИС», СБП, банковскую карту или счет. Методы отличаются лимитами и сроками зачисления средств.
Способ
Минимальная сумма
Максимальная сумма
Комиссия БК
Срок
|💳 Банковская карта VISA, МИР, Mastercard
|💵 1000 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
|⚡ До 3 рабочих дней
|📱 СБП
|💵 1000 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
|⚡ Моментально
|🌐 ЮMoney
|💵 200 ₽
|💵 15 000 ₽
|0%
|⚡ Моментально
|👛 Кошелек ЦУПИС
|💵 200 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
|⚡ Моментально
|🏦 Банковский счет
|💵 200 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
|⚡ До 3 рабочих дней
«Кошелек ЦУПИС» предлагает максимальные лимиты вывода и моментальное зачисление. Однако за перевод средств с ЕЦУПИС на другое платежное средство могут взять комиссию. Выход — оформление виртуальной карты Центра. Она имеет одинаковый баланс с кошельком, владелец может расплачиваться в интернет-магазинах или через телефоны с NFC.
Если вы снимаете больше 1000 рублей, используйте вывод на СБП. Система обеспечивает моментальное зачисление, а выигрыш поступает на банковский счет выбранной вами карты.
Учтите, что за вывод выигрышей БК не берет комиссий. Однако их могут взимать сторонние сервисы. Рекомендуем уточнить эту информацию у выбранного вами банка.
Лимиты и комиссии
«Фонбет» не берет комиссий за обслуживание и ведение аккаунта. Если разница между выводом и депозитом окажется положительной, контора удержит налог. Условие действует для всех способов снятия. При выборе подходящего метода нужно учитывать, от скольки будет вывод у букмекера. В таблице ниже мы рассмотрели максимальные и минимальные суммы снятия для игроков с полной верификацией аккаунта.
Способ
Минимальная сумма
Максимальная сумма
Комиссия БК
|💳 Банковская карта VISA, МИР, Mastercard
|💵 1000 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
|📱 СБП
|💵 1000 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
|🌐 ЮMoney
|💵 200 ₽
|💵 15 000 ₽
|0%
|👛 Кошелек ЦУПИС
|💵 200 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
|🏦 Банковский счет
|💵 200 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
В некоторых случаях «Фонбет» устанавливает индивидуальные суточные лимиты. О введении таких ограничений беттора предупредят отдельно. Контора отправит системное сообщение, где укажет, какую максимальную сумму можно вывести за раз.
С 1 января 2026 года «Фонбет» выполняет роль налогового агента, самостоятельно рассчитывает, удерживает и перечисляет НДФЛ. БК рассчитывает налог с разницы между выводом и депозитом. Если вы вносили больше денег, чем снимаете, налоговая база становится отрицательной. Тогда никаких дополнительных удержаний не будет, выплата поступит в полном объеме.
Вывод средств в Фонбет: пошаговая инструкция
Далее мы рассмотрим, как вывести деньги на банковскую карту или любым иным способ в мобильном приложении. Для этого беттору нужно:
Если игрок выполнил все условия вывода денег, ему откроют страницу снятия ЦУПИС. Одновременно на привязанный номер телефона поступит сообщение от Центра с коротким проверочным кодом.
Как вывести деньги с букмекерской конторы Fonbet в мобильной версии сайта?
Теперь рассмотрим, как выводить деньги с Фонбет через мобильный сайт. Отдельная инструкция необходима из-за разницы интерфейсов с приложением. Пользователю нужно:
Далее игрока также перенаправят на страницу вывода ЦУПИС и попросят ввести проверочный код.
Сколько выводятся деньги
Сроки вывода — приоритетный вопрос для большинства пользователей. Поэтому при поиске подходящего варианта важно учитывать, сколько по времени выводит «Фонбет» тем или иным методом. Мы сопоставили заявленные конторой сроки с реальной ситуацией.
Способ
Время вывода по регламенту БК
Обычное время поступления денег
|💳 Банковская карта VISA, МИР, Mastercard
|⚡ До 3 рабочих дней
|⚡ В пределах 1 рабочего дня
|📱 СБП
|⚡ Моментально
|⚡ Моментально
|🌐 ЮMoney
|⚡ Моментально
|⚡ Моментально
|👛 Кошелек ЦУПИС
|⚡ Моментально
|⚡ Моментально
|🏦 Банковский счет
|⚡ До 3 рабочих дней
|⚡ В пределах 1 рабочего дня
Fonbet сначала перечисляет средства в ЦУПИС, а оттуда они попадают в выбранную платежную систему. Поэтому срок, как долго выводятся деньги, зависит от скорости обработки заявки сторонними компаниями. В регламенте букмекер старается устанавливать время с «запасом» на непредвиденные обстоятельства. В реальности они случаются редко, а выигрыши поступают быстрее.
Почему не получается вывести деньги
В большинстве случаев Fonbet моментально одобряет заявки и перечисляет средства. Однако иногда бетторы сталкиваются с задержками. БК направляет игроков на дополнительные проверки или устанавливает иные ограничения. Далее вы узнаете, как вывести деньги с БК в случае возникновения каких-либо проблем.
Не пройдена идентификация
‼️ Условия букмекерской конторы «Фонбет» допускают дополнительную верификацию аккаунта. До выполнения этого требования оператор закроет вывод.
💡 Что делать: компания сообщит подробные условия прохождения. Обычно игроков направляют на видеоконференцию, просят предоставить серию фотографий/сканов основных документов. Выполните требования «Фонбет», после чего БК разблокирует вывод.
Превышен лимит
‼️ Для некоторых пользователей оператор устанавливает индивидуальные лимиты вывода. Игрок не снимет больше денег, чем установила контора. Лимит обновляется по итогам каждого отчетного периода.
💡 Что делать: дождитесь следующих суток и заказывайте новую выплату. Обратитесь в службу поддержки с просьбой увеличить лимиты.
Техническое обслуживание
‼️ Fonbet регулярно обслуживает сайт и приложение для поддержания их работоспособности. На время профилактики букмекерская контора может заблокировать выполнение операций.
💡 Что делать: позвоните на горячую линию «Фонбет» и уточните сроки завершения технических работ. Дождитесь заявленного времени, после чего закажите вывод повторно.
Проверка службы безопасности
‼️ Букмекер может проверить любого игрока на соблюдение условий конторы и соответствие его действий текущему регламенту. На время проведения проверки оператор вправе заблокировать вывод, прием ставок, начисление бонусов.
💡 Что делать: БК направит беттору сообщение с описанием всех условий прохождения проверки. Выполните требования конторы, после чего компания разблокирует вывод.
Заблокирован аккаунт
‼️ Регулярные нарушения правил компании и подозрения в нечестных действиях закончатся блокировкой аккаунта. В результате компания может закрыть финансовые операции.
💡 Что делать: обратитесь в букмекерскую контору «Фонбет» по любому из доступных контактов.
Оператор не ограничивал аккаунт, почему же я не могу вывести деньги? Скорее всего, проблема заключается в работе сторонних ресурсов.
Другие возможные причины отказа
Каждый вывод с «Фонбет» проходит 3 этапа: одобрение БК, ЦУПИС и зачисление через выбранную платежную систему. Если на стороне конторы нет никаких проблем, причины задержек нужно искать на других сервисах.
Проблема
Решение
|❌ Изменение реквизитов
|✅ Привяжите новый платежный метод и выведите деньги через него
|❌ Сбои в ЕЦУПИС
|✅ Дождитесь окончания ремонтных работ
|❌ Истек срок действия карты
|✅ Отвяжите старую карту и привяжите новую
|❌ Сбои у банка или платежного сервиса
|✅ Обратитесь в службу поддержки выбранного платежного метода
Первый шаг в решении проблемы — обращение в службу поддержки БК. Сотрудники подробно расскажут, как вывести деньги с букмекерской конторы Фонбет, где сейчас находится платеж, в какие сроки ожидать поступления и ответят на другие вопросы.
Что делать, если деньги долго не приходят
Если деньги не поступают в течение 1-2 часов, действуйте поэтапно:
- Войдите в личный кабинет и откройте финансовый раздел. Возможно, контора аннулировала заявку из-за невыполненных требований.
- Если вы выводите деньги на банковскую карту или счет, подождите 3 рабочих дня. Обычно БК выплачивает выигрыши за сутки, но иногда платежи задерживаются.
- Напишите в службу технической поддержки БК, ЦУПИСа и выбранного платежного сервиса.
Спорные ситуации лучше решать с помощью РБ и других крупных сервисов. Если букмекер долго не выплачивает выигрыш, оставьте соответствующий отзыв о «Фонбет». Из-за высокой конкуренции букмекерским компаниям приходится следить за репутацией.
Можно ли вывести бонусные деньги
Все зависит от условий акции. В некоторых случаях «Фонбет» начисляет бонус реальными деньгами. Они сразу доступны для вывода, вы можете снимать их на любой привязанный к аккаунту метод.
Если букмекерская контора начислила фрибеты, их нужно сначала отыграть. На полученный бонус следует заключить соответствующее условиям акции пари. Если оно победит, БК выдаст чистый выигрыш. Средства зачисляются на денежный счет и становятся доступны для использования любым привязанным к аккаунту способом.
Можно ли вывести деньги без ставки
Нет, букмекерская контора требует обязательного отыгрыша депозита. Поэтому в БК Фонбет вывод средств открывается после совершения одной или серии ставок на общую сумму пополнения. Минимальный коэффициент — 1.01.
Как отменить заявку на вывод
Отменить заявку на вывод можно только в личном кабинете БК. Однако отказаться от зачисления нужно до того, пока средства не попадут в обработку ЕЦУПИС.
Почему букмекер может запросить дополнительную информацию
«Фонбет» может запросить дополнительную информацию об игроке, если он подозревается в нарушении правил конторы. Система безопасности БК регулярно анализирует поведение бетторов по десяткам критериев. Например, сложности возникнут, если:
- постоянно меняется IP-адрес или устройство авторизации;
- игрок неожиданно начал выводить средства на другой платежный метод;
- резко поменялся игровой почерк беттора (пари на иные рынки и подобное);
- беттор ставит нецелые суммы.
Каждый перечисленный маркер — признак нарушения правил БК. Оператор вправе запустить дополнительную проверку, на время проведения которой ограничит вывод.
Заключение
Теперь вы в курсе, как вывести деньги с Фонбет на карту или другой метод. Перед заявкой внимательно проверьте соблюдение условий букмекерской конторы. Если никаких нарушений не выявлено — смело подавайте запрос и ждите одобрения. В целом БК стабильно исполняет финансовые обязательства, проблемы с выводом возникают крайне редко.
FAQ
Минимальный вывод на ЮMoney, «Кошелек ЦУПИС» и банковский счет — 200 рублей. На карту или СБП можно снимать от 1000.
Да, букмекерская контора выводит выигрыши на карты любых российских банков. БК работает с системами «МИР», VISA и Mastercard.
Да, «Фонбет» самостоятельно рассчитывает, удерживает и переводит налог в ФНС. Беттор получает чистую выплату. Налоговой базой становится разница между депозитом и выводом. Если она отрицательная, букмекер не удерживает налог.
Авторизуйтесь в «Фонбет», откройте профиль и зайдите в раздел с финансовыми операциями. Там будет указан текущий статус заявки.
Нет, «Фонбет» запрещает менять способ вывода после подачи заявки. Если БК еще не одобрила платеж, вы можете отказаться от снятия.
Да, «Фонбет» выводит выигрыши 24/7. Букмекерская контора платит деньги в выходные и праздники. Однако обработка заявки может задержаться.
Войдите в личный кабинет «Единого ЦУПИС», перейдите в финансовый раздел и отвяжите закрытую карту. Затем пополните счет в БК другим методом и привяжите его к профилю в «Фонбет».
Нет, «Фонбет» выводит выигрыши исключительно через использованный ранее способ пополнения. Если вы вносили деньги с помощью карты и не использовали СБП, вы не выведете выигрыш на Систему быстрых платежей.
Скорее всего, проблема на стороне банка или ЦУПИС. Напишите в службу поддержки и попросите прокомментировать ситуацию.
Не всегда, все зависит от требований «Фонбет». Если компания попросила пройти идентификацию, вам придется подтверждать личность. Иначе оператор заблокирует вывод денег.
Для снятия денег на карту через телефон используйте СБП. На этапе выбора банка укажите «Сбер». Учтите, что Система быстрых платежей должна быть привязана к вашему профилю в БК.
БК поддерживает российские стандарты и выводит деньги только через официальные ресурсы. Поэтому контора не разрешает использовать криптовалютные счета для проведения платежей.
Александр БокулёвАвтор
Работал в спортивных редакциях ТАСС и телеканала «360», занимал должность заместителя руководителя РИА Новости Спорт. За плечами крупнейшие соревнования, включая Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, турниры UFC и матчи Первой лиги.
Проверьте знания об истории Лиги чемпионов и заберите подарок
Топы букмекеров
Рекомендуем
Новое
- НовостиБаскетболисты ЦСКА Семен Антонов и Никита Курбанов встретились со зрителями в театре «Современник»
Спортсмены рассказали зрителям о своей профессиональной карьере, поделились личными историями из большого спорта и ответили на вопросы гостей площадки.
- НовостиБЕТСИТИ - титульный партнер турнира RAF в Москве
Бои с участием суперзвезд смешанных единоборств
- НовостиРоссийский футболист рассказал о долгах в 50 млн рублей из-за ставок
По словам футболиста, по мере роста его карьеры увеличивались и суммы, которые он занимал для ставок. В период выступлений в РПЛ речь шла о займах в 1–2 млн рублей.
- НовостиНовый формат прогнозов: БЕТ-М запускает «Конструктор прогнозов»
«Конструктор прогнозов» уже доступен в линии БЕТ-М.
- НовостиМосковский «Локомотив» в третий раз выиграл юношеский турнир UTLC CUP
В составе чемпионов сразу несколько обладателей индивидуальных призов
- НовостиТри российские и одна бразильская команды остаются в борьбе за Кубок UTLC CUP-2026
Первыми полуфиналистами турнира стали воспитанники московских академий – «Локомотив» и «Родина»
- НовостиБукмекер БЕТ-М обновил приветственную акцию
До 3000 рублей фрибетами
- НовостиНа UTLC CUP-2026 сыграют команды из России, Бразилии, Сербии, Беларуси и Казахстана
Представительный международный турнир стартует в Москве
- НовостиЧМ-2026 в «Марафоне»: самый крупный выигрыш, рекордные коэффициенты и другие интересные факты
Букмекер подвел итоги главного события лета
- НовостиФинал ЧМ-2026 стал самым крупным по обороту и прибыли букмекеров матчем в году
Главные беттинговые итоги Кубка мира
- Новости«Марафон» подвел итоги чемпионата мира по футболу
Самые крупные ставки и выигрыши, наиболее прибыльные матчи
- НовостиКлиенты букмекеров уверены в победе ЦСКА над «Балтикой» в стартовом матче РПЛ
Премьер-лига возвращается!