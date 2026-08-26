Баскетболисты ЦСКА Семен Антонов и Никита Курбанов встретились со зрителями в театре «Современник»

Этим летом во внутреннем дворике театра «Современник» работает «Зеленый дворик» - бесплатный кинотеатр под открытым небом, ставший частью программы фестиваля «Театральный бульвар». До конца августа здесь ежедневно проходят кинопоказы, семейные программы, марафоны известных фильмов и сериалов, творческие встречи с артистами и специальные события. Каждая неделя площадки посвящена отдельной теме, а в программу вошли советская киноклассика, современное российское кино, мультфильмы и фильмы для всей семьи.

25 августа гостями «Зеленого дворика» стали российские баскетболисты, игроки ЦСКА Семен Антонов и Никита Курбанов. Встреча прошла в рамках специальной программы перед показом фильма «Движение вверх», посвященного легендарной победе сборной СССР над командой США в финале баскетбольного турнира Олимпийских игр 1972 года.

Спортсмены рассказали зрителям о своей профессиональной карьере, поделились личными историями из большого спорта и ответили на вопросы гостей площадки. Разговор продолжил одну из главных идей «Зеленого дворика»: дополнять кинопоказы живыми встречами с людьми, чьи истории и профессиональный опыт связаны с темами представленных картин.

В рамках встречи также прошёл конкурс на лучший зрительский вопрос. Победитель получил книгу Сергея Белова «Движение вверх» из личной библиотеки Семёна Антонова с автографами баскетболистов и художественного руководителя театра «Современник» Владимира Машкова. Ещё двум участникам вручили футболки с автографами спортсменов.

«Зеленый дворик у “Современника”» продолжит работу до 31 августа. Все кинопоказы и мероприятия площадки можно посетить бесплатно.