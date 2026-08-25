Как вывести деньги с БК БЕТСИТИ (Betcity) - все способы и условия

Как вывести деньги с БК БЕТСИТИ (Betcity) - все способы и условияОбновлено:
Как вывести деньги с БЕТСИТИ
Букмекер подключен к Единому ЦУПИС, поэтому все платежи обрабатывает указанный сервис. Для вывода доступны карты, банковские счета и интернет-кошельки.
Что проверить перед первым выводом средств из БЕТСИТИ:
- ✅ Пройдена ли дополнительная идентификация в «БЕТСИТИ».
- ✅ Совпадает ли метод вывода с методом пополнения.
- ✅ Выводятся ли деньги по реквизитам владельца игрового счета.
- ✅ Индивидуальные ограничения лимитов.
Способы вывода в Betcity
Компания предлагает 5 способов снятия денег. Оператор использует только официальные российские платежные системы.
Способ
Минимальная сумма
Максимальная сумма
Комиссия
Срок
|💳 Банковская карта VISA, МИР, Mastercard
|💵 1000 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
|🗓️ До 5 рабочих дней
|📱 СБП
|💵 1000 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
|⚡ Мгновенно
|🌐 ЮMoney
|💵 100 ₽
|💵 15 000 ₽
|0%
|⚡ Мгновенно
|👛 Кошелек ЦУПИС
|💵 500 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
|⚡ Мгновенно
|🏦 Банковский счет
|💵 500 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
|🗓️ До 5 рабочих дней
Многие игроки по привычке используют вывод на карту, но снимать на «Кошелек ЦУПИС» удобнее. «БЕТСИТИ» предлагает максимальные лимиты и моментальное зачисление.
Лимиты и комиссии
Букмекер не берет комиссий за снятие. Лимит вывода зависит от выбранного способа.
Способ
Минимальная сумма
Максимальная сумма
Комиссия
|💳 Банковская карта VISA, МИР, Mastercard
|💵 1000 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
|📱 СБП
|💵 1000 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
|🌐 ЮMoney
|💵 100 ₽
|💵 15 000 ₽
|0%
|👛 Кошелек ЦУПИС
|💵 500 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
|🏦 Банковский счет
|💵 500 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
Учтите, что согласно пункту 3.26 правил «БЕТСИТИ» оператор может установить индивидуальные лимиты. В этом случае игроку отдельно скажут, от скольки у него будет вывод. Согласно статье 214.7 НК РФ все выигрыши подлежат обязательному налогообложению ФНС.
Добавим, что собственные лимиты может установить выпустивший карту банк. Перед оформлением заявки рекомендуем уточнить этот момент в официальных источниках.
Вывод средств в БЕТСИТИ: пошаговая инструкция
Подать запрос на вывод средств можно через любую платформу БК. Далее разберемся, как вывести деньги с букмекерской конторы Betcity в мобильной версии:
После одобрения заявки на привязанный к аккаунту номер телефона поступит сообщение от Единого ЦУПИС с одноразовым проверочным кодом. Алгоритм вывода совпадает для сайта (в том числе десктоп-версии) и мобильного приложения.
Сколько выводятся деньги
При поиске оптимального способа снятия нужно учитывать не только, какую сумму можно вывести за раз, но и как долго выводятся деньги. В регламенте «БЕТСИТИ» указаны максимальные сроки ожидания, но обычно средства поступают быстрее. В таблице указаны заявленные значения, сколько по времени выводит букмекер деньги в реальности и способы снятия.
Способ
Заявлено букмекером
Реальное среднее время
|💳 Банковские карты
|🗓️ До 5 рабочих дней
|⏰ 2-3 часа
|📱 СБП
|⚡ Мгновенно
|⚡ Моментально
|👛 Кошелек ЦУПИС
|⚡ Мгновенно
|⚡ Моментально
|🌐 ЮMoney
|⚡ Мгновенно
|⚡ Моментально
|🏦 Банковский счет
|🗓️ До 5 рабочих дней
|⏰ 2-3 часа
Обработка заявки обычно моментальная, но иногда сроки задерживаются. В большинстве случаев задержки возникают при выводе в выходные или в вечернее время. В «БЕТСИТИ» процесс может занимать до 72 часов. Затем деньги поступают в ЕЦУПИС и выбранную платежную систему.
Почему не получается вывести деньги
Если вы столкнулись со сложностями при выводе денег, оцените выполнение требований конторы. Мы рассмотрели самые частые ошибки и назвали способы их решения.
Не пройдена идентификация
‼️ «БЕТСИТИ» вправе отправить беттора на повторную идентификацию личности. До ее прохождения компания заблокирует вывод.
💡 Что делать: предоставить букмекеру требуемый пакет документов, пройти верификацию по видеосвязи или в ППС «БЕТСИТИ». Служба поддержки даст подробную инструкцию каждому беттору.
Вывод на другую карту
‼️ «БЕТСИТИ» выводит средства только на привязанные к аккаунту карты и интернет-кошельки. Игрокам запрещено получать выигрыши по чужим реквизитам.
💡 Что делать: если сменили карту, внесите через нее от 100 рублей на аккаунт «БЕТСИТИ» и сохраните платежное средство. Оно моментально станет доступно для вывода.
Технические работы
‼️ Иногда оформить вывод не удается из-за технических работ на сайте или в приложении. Например, игрок не сможет открыть нужный раздел или нажать на кнопку для оформления выплаты.
💡 Что делать: дождитесь завершения технических работ на «БЕТСИТИ». Сроки их окончания можно уточнить у службы поддержки.
Проверка службы безопасности
‼️ При обнаружении подозрительной активности служба безопасности «БЕТСИТИ» может запустить дополнительную проверку.
💡 Что делать: выполните все предписания сотрудников БК. Например, вас могут попросить предоставить расширенный пакет документов, пройти идентификацию по видеосвязи или посетить ППС букмекерской конторы.
Заблокирован аккаунт
‼️ «БЕТСИТИ» может заблокировать профиль игрока при выявлении грубых нарушений правил. В таком случае вы не снимете деньги со счета.
💡 Что делать: напишите в службу поддержки и уточните причины блокировки. Выясните возможные пути выхода из проблемы. При отсутствии конкретной помощи оставьте соответствующий отзыв на РБ.
Не отыгран депозит
‼️ Согласно пункту 3.10 правил «БЕТСИТИ» игрок должен использовать счет в конторе для совершения спортивных ставок. При попытке снять выигрыш без отыгрыша депозита появится системное сообщение об ошибке.
💡 Что делать: проставить внесенный депозит одной или несколькими ставками. Минимальный коэффициент пари не регламентируется.
Почему же я не могу вывести деньги, если выполнил все условия? Бывают и другие причины отказа, связанные со сторонними сервисами: ЦУПИС и платежной системой.
Другие возможные причины отказа
В таблице ниже мы рассмотрели самые популярные причины отказа и дали практические рекомендации для их устранения.
Причина
Что делать
|❌ Истек срок действия карты
|✅ Привязать новую карту через пополнение.
|❌ Ошибка ЦУПИСа
|✅ Написать в онлайн-чат ЕЦУПИС.
|❌ Ограничения платежной системы
|✅ Используйте другой способ вывода или дождитесь устранения неполадок.
|❌ Ошибка банка
|✅ Напишите в службу поддержки выбранного банка.
|❌ Смена реквизитов
|✅ Отвяжите текущий способ вывода и используйте новый.
Эти затруднения появляются гораздо реже.
Что делать, если деньги долго не приходят
Обычно букмекерская контора выплачивает выигрыши очень быстро, но иногда зачисление средств может затянуться. Тогда мы рекомендуем:
- Авторизоваться и проверить статус заявки в личном кабинете.
- Уточнить срок снятия.
- Обратиться в службу поддержки букмекерской конторы.
- Обратиться в службу поддержки выбранного платежного метода.
Лучше действовать именно по этому алгоритму.
Можно ли вывести бонусные средства
«БЕТСИТИ» выдает бонусы фрибетами, а их прямой вывод на карту или кошелек невозможен. Начисленные подарки нужно использовать для заключения пари. В случае выигрыша по ставке букмекерская контора выдаст чистую прибыль. Именно ее можно вывести на собственный счет.
Можно ли вывести деньги без ставки
Букмекер запрещает вывод денег без ставок. Внесенный депозит необходимо отыграть в полном объеме. «БЕТСИТИ» допускает отыгрыш одним или серией пари. Минимальные коэффициенты ставок не регламентируются, можно отыгрывать на 1.01. При этом дополнительный отыгрыш выигранных средств уже не требуется. Условия отыгрыша касаются только пополнения счета.
Как отменить заявку на вывод
Букмекерская контора допускает отмену вывода, пока заявка находится на рассмотрении самой компании. В приложении это делается в разделе «История платежей», на сайте — «История счета» и «Интерактивные ставки». После перехода в нужную вкладку необходимо нажать на кнопку «Отмена» и букмекерская контора прекратит обработку заявки.
Если «БЕТСИТИ» уже отправил средства в ЕЦУПИС, отменить заявку не получится. Эти действия находятся вне компетенции БК.
Почему букмекер может запросить дополнительную информацию?
После оформления заявки на вывод некоторые пользователи «БЕТСИТИ» получают список дополнительных требований со стороны конторы. Например, букмекер просит предоставить расширенный пакет документов или пройти верификацию по видеосвязи.
Это нужно для устранения рисков — «БЕТСИТИ» важно убедиться, что именно вы совершали ставки и снимаете деньги. Если соблюдать условия конторы, верификация долго не затянется.
Заключение
Теперь вы знаете, как вывести деньги на банковскую карту и другими способами. Помните, что сначала нужно внести депозит через выбранный метод платежа. Он должен принадлежать только вам — использовать реквизиты близких недопустимо. Перед снятием важно отыграть депозит. Если у вас возникли проблемы, обратитесь в службу поддержки. Сотрудники подробно расскажут, как вывести деньги с БК, и проконсультируют по другим вопросам.
FAQ
Вывод доступен на сохраненные средства платежа, от игрока может потребоваться дополнительная верификация. Внесенный депозит нужно отыграть 1 раз с коэффициентом от 1.01.
Если у вас возникли проблемы и вы не знаете, как вывести выигрыш, свяжитесь со службой поддержки букмекера. Игрокам доступны почта, горячая линия, каналы в Telegram и MAX.
В качестве способа снятия выберите СБП и укажите номер телефона, который привязан к вашей карте «Сбера». Метод будет активен, если через него вы ранее пополняли счет в «БЕТСИТИ».
Минимальный вывод с БК «БЕТСИТИ» на кошелек ЮMoney составляет 100 рублей. В остальных случаях минимально допустимая сумма для снятия выше.
Да, вы можете вывести деньги из БК на карту «Сбера» систем Mastercard, «МИР» и VISA. Букмекерская контора обслуживает карты любых российских банков.
Да, но с 1 января 2026 года налог при выводе денег удерживается автоматически вне зависимости от суммы снятия. Вы просто получаете на счет меньше денег, чем заказывали.
Для этого нужно авторизоваться, нажать на кнопку для пополнения, перейти в раздел вывода, указать банковскую карту в качестве способа платежа и написать реквизиты. Учтите, что выбранная карта ранее должна использоваться для проведения платежей.
Статус заявки на вывод можно проверить в личном кабинете БК. Необходимая вам информация содержится в разделе с историей выводов.
Нет, после подачи заявки на получение выигрыша вы не сможете изменить способ снятия. Вам нужно отказаться от запроса и оформлять его на новые реквизиты.
Да, вы можете вывести деньги ночью или в выходной день. Обычно заявки обрабатываются в автоматическом режиме.
Отвяжите закрытую карту от аккаунта через ЕЦУПИС. Это можно сделать после авторизации в центре в разделе с финансовыми операциями.
Нет, условия оператора допускают снятие только на использованный способ пополнения. Поэтому для снятия денег на СБП вам сначала нужно внести через него средства.
Возможно, платеж задержался из-за ЦУПИС или выбранного вами сервиса. Обратитесь в службу поддержки платежной системы и действуйте в соответствии с полученными там рекомендациями.
Необходимость прохождения повторной идентификации определяется индивидуально. Одним игрокам БК направляет такой запрос, другие снимают деньги без подобных требований.
Авторизуйтесь на сайте или в приложении БК, откройте меню и перейдите в раздел для снятия. Выберите предпочтительную карту, введите сумму снятия и подтвердите заявку.
Александр БокулёвАвтор
Работал в спортивных редакциях ТАСС и телеканала «360», занимал должность заместителя руководителя РИА Новости Спорт. За плечами крупнейшие соревнования, включая Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, турниры UFC и матчи Первой лиги.
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