Как вывести деньги с БК БЕТСИТИ (Betcity) - все способы и условия

Букмекер не берет комиссий за снятие. Лимит вывода зависит от выбранного способа.

Способ Минимальная сумма Максимальная сумма Комиссия 💳 Банковская карта VISA, МИР, Mastercard 💵 1000 ₽ 💵 595 000 ₽ 0% 📱 СБП 💵 1000 ₽ 💵 595 000 ₽ 0% 🌐 ЮMoney 💵 100 ₽ 💵 15 000 ₽ 0% 👛 Кошелек ЦУПИС 💵 500 ₽ 💵 595 000 ₽ 0% 🏦 Банковский счет 💵 500 ₽ 💵 595 000 ₽ 0%

Учтите, что согласно пункту 3.26 правил «БЕТСИТИ» оператор может установить индивидуальные лимиты. В этом случае игроку отдельно скажут, от скольки у него будет вывод. Согласно статье 214.7 НК РФ все выигрыши подлежат обязательному налогообложению ФНС.

Добавим, что собственные лимиты может установить выпустивший карту банк. Перед оформлением заявки рекомендуем уточнить этот момент в официальных источниках.