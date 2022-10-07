Как скачать «Мелбет» на iOS – подробная инструкция

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В этом материале мы расскажем, как бесплатно скачать «Мелбет» на айфон, и какие функциональные особенности софта на iOS.
Обращаем ваше внимание, что на букмекерском рынке параллельно действуют две конторы Melbet – легальная российская и оффшорная международная. Юридически они не связаны, хотя внешне их ресурсы практически не отличаются друг от друга. Во избежание путаницы обозначим, что в данном случае речь пойдет о мобильной программе БК «Мелбет», законно действующей на территории РФ.
Бесплатно скачать официальное приложение БК «Мелбет» на айфон можно двумя способами: в App Store или по ссылке на сайте компании. Рассмотрим оба варианта детально.
ПЕРЕЙТИ НА САЙТ БК «МЕЛБЕТ»
Для скачивания софта на iOS букмекер предлагает воспользоваться ссылкой на официальном сайте БК.
App Store
Найти легальное приложение букмекера непосредственно в App Store тоже не составит труда. Пошаговая инструкция – ниже.
Имейте в виду: поскольку речь идет о легальном букмекере и официальных приложениях, в настройках мобильного должен быть указан российский регион. Для корректной работы программы на iPhone, iPad и iPod touch требуется iOS версии 10.0 или новее. Поэтому после установки приложения «Мелбет» на айфон проверьте его работоспособность конкретно на вашем устройстве.
Возможные ошибки при установке приложения «Мелбет» на айфон:
Мобильные ставки с айфона, разумеется есть не только в «Мелбет», и вы можете попробовать свои силы в разных БК. Материалы нашего сайта помогут определиться с выбором оптимальной конторы.
Для регистрации в мобильном «Мелбет» выполните следующие действия:
Обратите внимание: если вы уже создавали игровой профиль в данной БК, повторно этого делать не нужно. Кроме того, рекомендуем проверить, какие акции «Мелбет» действуют в данный момент: есть вероятность получить вознаграждение от букмекера уже на этапе регистрации.
Войти в личный кабинет «Мелбет» можно на официальном портале букмекера и в мобильных версиях сайта. На айфоне это делается следующим образом:
1. Запустите «Мелбет» на своем гаджете.
2. Войдите в главное меню (расположено в левом верхнем углу экрана).
3. Перейдите на вкладку «Авторизация».
4. Введите свой e-mail или ID и пароль, указанный при регистрации.
5. А теперь – «Войти».
В личном кабинете приложения «Мелбет» на айфон можно:
В официальном приложении «Мелбет» доступен весь необходимый функционал для совершения ставок как в прематче, так и лайве. Для этого достаточно запустить программу на своем айфоне, выбрать матч для пари и кликнуть на событие. Порядок действий плюс-минус тот же, что на официальном сайте или в мобильной версии «Мелбет».
3. Выберите матч и событие в нем.
4. Введите сумму пари и добавьте в купон.
Пополнить баланс, равно как и вывести выигранные средства, можно в личном кабинете приложения. Букмекер «Мелбет» предлагает для этого следующий набор платежных инструментов:
Чтобы пополнить игровой счет, кликните на иконку плюса в главном меню. После этого выберите подходящий именно вам способ пополнения и укажите сумму, которую хотите положить на баланс, а после подтвердите операцию при помощи кода, пришедшего в SMS.
Для получения выигрыша зайдите, опять-таки, в личный кабинет, выберите платежную систему, укажите реквизиты и сумму выводимых средств.
|Чем отличается мобильное приложение Melbet от мобильной версии сайта
|Функции
|iOS приложение «Мелбет»
|Мобильная версия «Мелбет»
|Функция «Избранное»
|+
|-
|Вкладка «Оповещения»
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|-
|Движение коэффициентов
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|-
|Сканер купонов
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|-
|Разблокировка по Touch ID
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|Плюсы и минусы приложения «Мелбет» на iOS
|Плюсы
|Минусы
|Несколько вариантов регистрации
|Просмотр нескольких трансляций одновременно
|Видеотрансляции
|Статистика
|Акции и бонусы
|Дополнительные настройки
Букмекер предлагает бетторам качественное и достаточно оперативное приложение на iOS с простым, понятным интерфейсом. По своему функционалу оно практически ни в чем не уступает официальному сайту легального букмекера, а мобильную версию ресурса по ряду характеристик даже превосходит. Лучше многих слов о качестве программы скажет пользовательская оценка на App Store – 4,5 по пятибалльной шкале. К существенным недостаткам ПО можно отнести разве что отсутствие качественного раздела статистики.
Обычно приложение обновляется автоматически после выхода новой версии. Если же этого по каким-то причинам не произошло, попробуйте удалить программу и инсталлировать заново.
Приложения букмекерской конторы «Мелбет» поддерживают все устройства с операционной системой iOS 10.0 и выше, в том числе iPad.
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Все версии, начиная с 10.0.
Это может быть связано с работами по обновлению приложения. Также не исключено, что вы пользуетесь устаревшей версией программы. Переустановка может решить проблему.
Все контакты БК Melbet представлены в разделе «Поддержка» в главном меню мобильного приложения. Лайв-чат конторы «Мелбет» временно недоступен. Связаться с консультантом компании можно по телефону горячей линии 8 (800) 707-05-43, по электронной почте (support@melbet.ru) или через соцсети (https://vk.com/melbet_ru, @MelbetChat_bot).
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