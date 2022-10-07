Как скачать «Мелбет» на iOS – подробная инструкция

В этом материале мы расскажем, как бесплатно скачать «Мелбет» на айфон, и какие функциональные особенности софта на iOS.

Обращаем ваше внимание, что на букмекерском рынке параллельно действуют две конторы Melbet – легальная российская и оффшорная международная. Юридически они не связаны, хотя внешне их ресурсы практически не отличаются друг от друга. Во избежание путаницы обозначим, что в данном случае речь пойдет о мобильной программе БК «Мелбет», законно действующей на территории РФ.