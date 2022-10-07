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7 октября 8:31ГлавнаяБаза знаний

Как скачать «Мелбет» на iOS – подробная инструкция

Детальный гайд по установке
Валентин Васильев

В этом материале мы расскажем, как бесплатно скачать «Мелбет» на айфон, и какие функциональные особенности софта на iOS.

Обращаем ваше внимание, что на букмекерском рынке параллельно действуют две конторы Melbet – легальная российская и оффшорная международная. Юридически они не связаны, хотя внешне их ресурсы практически не отличаются друг от друга. Во избежание путаницы обозначим, что в данном случае речь пойдет о мобильной программе БК «Мелбет», законно действующей на территории РФ.

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Как скачать и установить приложение Melbet на iOS

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Бесплатно скачать официальное приложение БК «Мелбет» на айфон можно двумя способами: в App Store или по ссылке на сайте компании. Рассмотрим оба варианта детально.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ БК «МЕЛБЕТ»

Скачивание приложения «Мелбет» на айфон

Для скачивания софта на iOS букмекер предлагает воспользоваться ссылкой на официальном сайте БК.

  1. Откройте интернет-браузер на своем айфоне или планшете и введите в адресной строке URL букмекера: melbet.ru.
  2. Вам нужна кнопка “Download on the Appstore” в нижней части экрана. 
  3. Система переадресует вас на страницу загрузки программы в App Store.

App Store

Найти легальное приложение букмекера непосредственно в App Store тоже не составит труда. Пошаговая инструкция – ниже. 

Установка приложения букмекера на айфон

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  1. В поисковой строке магазина App Store вбейте по-русски: «Мелбет».
  2. Нажмите кнопку «Загрузить».
  3. После окончания установки откройте программу на смартфоне: она готова к работе. 

Имейте в виду: поскольку речь идет о легальном букмекере и официальных приложениях, в настройках мобильного должен быть указан российский регион. Для корректной работы программы на iPhone, iPad и iPod touch требуется iOS версии 10.0 или новее. Поэтому после установки приложения «Мелбет» на айфон проверьте его работоспособность конкретно на вашем устройстве.

Ошибки при скачивании и установке приложения БК

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Возможные ошибки при установке приложения «Мелбет» на айфон:

  • устаревшая версия iOS;
  • недостаток свободного места (приложение «весит» 200 Мб);
  • неправильно указанный возраст (пользователю должно быть не менее 18 лет).

Мобильные ставки с айфона, разумеется есть не только в «Мелбет», и вы можете попробовать свои силы в разных БК. Материалы нашего сайта помогут определиться с выбором оптимальной конторы.

Как зарегистрироваться в мобильном приложении 

Для регистрации в мобильном «Мелбет» выполните следующие действия:

  1. Откройте приложение на телефоне или планшете.
  2. В меню справа перейдите на вкладку «Регистрация».
  3. Система предложит на выбор три варианта: в один клик (минимальный набор полей), по телефону (2 быстрых шага), полная регистрация (создание аккаунта со всей информацией).
  4. Выберите подходящий конкретно вам пункт, заполните регистрационную форму и нажмите «Зарегистрироваться».
  5. Подтвердите учетку по SMS или ссылке из электронного письма.

Обратите внимание: если вы уже создавали игровой профиль в данной БК, повторно этого делать не нужно. Кроме того, рекомендуем проверить, какие акции «Мелбет» действуют в данный момент: есть вероятность получить вознаграждение от букмекера уже на этапе регистрации.

Вход в личный кабинет в мобильном приложении «Мелбет» 

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Войти в личный кабинет «Мелбет» можно на официальном портале букмекера и в мобильных версиях сайта. На айфоне это делается следующим образом:

1. Запустите «Мелбет» на своем гаджете.

2. Войдите в главное меню (расположено в левом верхнем углу экрана).

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3. Перейдите на вкладку «Авторизация».

Ввод номера телефона при регистрации в БК Melbet через iOS приложение

4. Введите свой e-mail или ID и пароль, указанный при регистрации.

Подтверждение телефона при регистрации в БК Melbet через iOS приложение

5. А теперь – «Войти».

Возможности личного кабинета 

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В личном кабинете приложения «Мелбет» на айфон можно: 

  • пополнить свой игровой счет;
  • ввести данные для прохождения идентификации;
  • ввести промокод для получения бонусов;
  • изменить пароль;
  • связаться с консультантом;
  • посмотреть историю ставок и переводов;
  • запросить вывод выигранных средств.

Как делать ставки в приложении букмекера

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В официальном приложении «Мелбет» доступен весь необходимый функционал для совершения ставок как в прематче, так и лайве. Для этого достаточно запустить программу на своем айфоне, выбрать матч для пари и кликнуть на событие. Порядок действий плюс-минус тот же, что на официальном сайте или в мобильной версии «Мелбет».

Как сделать ставку со смартфона?

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  1. Откройте приложение «Мелбет» на своем устройстве.
  2. Выберите вкладку Live или «Спорт». 
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3. Выберите матч и событие в нем.

4. Введите сумму пари и добавьте в купон. 

Снятие и пополнение счета в «Мелбет» через приложение

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Пополнить баланс, равно как и вывести выигранные средства, можно в личном кабинете приложения. Букмекер «Мелбет» предлагает для этого следующий набор платежных инструментов:

  • банковские карты;
  • электронные кошельки;
  • мобильная коммерция;
  • терминалы оплаты;
  • интернет-банкинг.

Чтобы пополнить игровой счет, кликните на иконку плюса в главном меню. После этого выберите подходящий именно вам способ пополнения и укажите сумму, которую хотите положить на баланс, а после подтвердите операцию при помощи кода, пришедшего в SMS.

Для получения выигрыша зайдите, опять-таки, в личный кабинет, выберите платежную систему, укажите реквизиты и сумму выводимых средств. 

Чем отличается мобильное приложение «Мелбет» от мобильной версии сайта

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Чем отличается мобильное приложение Melbet от мобильной версии сайта
ФункцииiOS приложение «Мелбет»Мобильная версия «Мелбет»
Функция «Избранное» +-
Вкладка «Оповещения» +-
Движение коэффициентов+-
Сканер купонов+-
Разблокировка по Touch ID+-

Плюсы и минусы приложения «Мелбет» на iOS

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Плюсы и минусы приложения «Мелбет» на iOS
ПлюсыМинусы
Несколько вариантов регистрацииПросмотр нескольких трансляций одновременно
ВидеотрансляцииСтатистика
Акции и бонусыДополнительные настройки

Заключение

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Букмекер предлагает бетторам качественное и достаточно оперативное приложение на iOS с простым, понятным интерфейсом. По своему функционалу оно практически ни в чем не уступает официальному сайту легального букмекера, а мобильную версию ресурса по ряду характеристик даже превосходит. Лучше многих слов о качестве программы скажет пользовательская оценка на App Store – 4,5 по пятибалльной шкале. К существенным недостаткам ПО можно отнести разве что отсутствие качественного раздела статистики.

Часто задаваемые вопросы

Как обновить приложение до последней версии?

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Обычно приложение обновляется автоматически после выхода новой версии. Если же этого по каким-то причинам не произошло, попробуйте удалить программу и инсталлировать заново.

Можно ли скачать «Мелбет» на iPad?

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Приложения букмекерской конторы «Мелбет» поддерживают все устройства с операционной системой iOS 10.0 и выше, в том числе iPad.

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Какие версии iOS поддерживают приложение «Мелбет»?

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Все версии, начиная с 10.0.

Почему постоянно выкидывает из приложения?

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Это может быть связано с работами по обновлению приложения. Также не исключено, что вы пользуетесь устаревшей версией программы. Переустановка может решить проблему.

Как связаться со службой поддержки «Мелбет» в мобильном приложении?

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Все контакты БК Melbet представлены в разделе «Поддержка» в главном меню мобильного приложения. Лайв-чат конторы «Мелбет» временно недоступен. Связаться с консультантом компании можно по телефону горячей линии 8 (800) 707-05-43, по электронной почте (support@melbet.ru) или через соцсети (https://vk.com/melbet_ru, @MelbetChat_bot). 

Ранее по теме:Как скачать «Мелбет» на Андроид: инструкция по установке приложения на мобильный телефон

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