Обзор букмекерской конторы «Мелбет»

Обновлено:
Одна из самых крупных и популярных легальных букмекерских контор в России
Валентин Васильев

«Мелбет» – одна из самых крупных и популярных легальных букмекерских контор в России. Компания основана в 2012 году и действует в соответствии с законодательством РФ. БК предлагает клиентам одну из самых широких линий на рынке при высоких коэффициентах. «Мелбет» принимает ставки на события в пяти десятках спортивных дисциплин. Контора регулярно проводит акции для новых и постоянных клиентов и пользуется хорошей репутацией у бетторов. Кроме того, БК «Мелбет» является титульным партнером Первой Лиги. 

Основные характеристики букмекерской конторы «Мелбет»

Год основания – 2012 

Лицензия – Федеральной налоговой службы

Название компании (юридическое) – Общество с ограниченной ответственностью «МЕЛОФОН»

Адрес – Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, пом. XVI, ком. 22

Мобильные приложения – Android, iOS 

Бонус – до 15 000 рублей

Тотализатор – нет

Мобильная версия – есть 

Видеотрансляции матчей – Первая Лига и киберспорт

Онлайн-чат – есть 

Минимальная ставка – 10 рублей

Максимальная выплата – 595 000 рублей

Комиссия за вывод – нет

Количество ППС – нет

Что отличает «Мелбет» от других букмекеров?

Среди других легальных контор БК «Мелбет» отличает широкий выбор событий в линии и достаточно высокие коэффициенты при относительно невысокой марже (букмекерской комиссии). Новым и зарегистрированным пользователям букмекер предлагает интересную систему бонусов. Промокод «Мелбет» на сегодня можно найти на сайте «Рейтинг Букмекеров».

У этой букмекерской конторы нет наземных пунктов приема ставок (ППС) – все операции совершаются онлайн. Пользователи «Рейтинга Букмекеров» особо отмечают мобильные версии сайта и оперативную службу поддержки. 

Плюсы и минусы БК

Плюсы:

  • широкая линия;
  • высокие коэффициенты;
  • невысокая маржа;
  • бонусы;
  • широкий выбор платежных систем;
  • кэшбэк;
  • оперативная служба поддержки;
  • удобное мобильное приложение.

Минусы:

  • малое количество трансляций;
  • нет пунктов приема ставок;
  • высокие требования к верификации.

Характеристики букмекерской конторы от «РБ»

«Рейтинг Букмекеров» оценивает букмекерские конторы по пятибалльной шкале. При этом учитывается множество параметров, таких как удобство регистрации, внесения и вывода средств, санкции против игроков и т.д. Также имеет значение история компании: чтобы попасть в «четверки», букмекер должен работать на рынке в течение минимум двух лет, а в «пятерки» – не менее 5 лет. На сайте РБ оценка БК «Мелбет» в настоящий момент – 4. Периодически «Рейтинг Букмекеров» пересматривает оценки в сторону увеличения или снижения.

Рейтинг – 4/5

(общий рейтинг, исходя из критериев, описанных ниже)

Линия в прематче – 5/5

(глубина росписи и выбор событий до начала встречи)

Линия в лайве – 5/5

(глубина росписи и выбор событий по ходу матча)

Коэффициенты – 5/5

(средний размер маржи по сравнению с другими букмекерами)

Бонусы – 3/5

(размер и число бонусных и акционных предложений)

Служба поддержки – 3/5

(качество и удобство обратной связи)

Удобство платежей – 4/5

(сроки пополнения и вывода средств, а также способы платежей)

На какие виды спорта можно делать ставки в БК «Мелбет»?

Выбор дисциплин для заключения пари достаточно обширен:

  • футбол;
  • хоккей;
  • баскетбол;
  • волейбол;
  • гандбол;
  • регби;
  • хоккей с мячом;
  • футзал;
  • теннис;
  • настольный теннис;
  • крикет;
  • бейсбол;
  • австралийский футбол;
  • гольф;
  • гонки на лодках;
  • бадминтон;
  • Формула 1;
  • велоспорт;
  • керлинг;
  • лакросс;
  • снукер;
  • бокс, единоборства;
  • UFC;
  • шахматы;
  • шары;
  • киберспорт.

На какие турниры и чемпионаты можно делать ставки в букмекерской конторе?

Ставки в БК «Мелбет» можно делать как на популярные состязания в топовых видах спорта, так и на второстепенные рынки. Наиболее востребованные соревнования в росписи букмекера:

  • Лига чемпионов УЕФА;
  • Лига Европы УЕФА;
  • Чемпионат мира по футболу;
  • Чемпионат Европы по футболу;
  • РПЛ;
  • Кубок России;
  • АПЛ;
  • Серия А;
  • Ла Лига;
  • НХЛ;
  • КХЛ;
  • НБА;
  • Формула 1;
  • UFC.

Какая маржа в букмекерской конторе?

БК Melbet отличает невысокая маржа. Комиссия букмекера на футбольных топ-матчах редко превышает 4%. На менее популярных рынках она может достигать 8,5-9%. Средняя величина маржи на баскетбольной линии – 4-6%. В хоккее – от 2 до 9,5%.

Как зарегистрироваться на официальном сайте БК «Мелбет»?

Зарегистрироваться в «Мелбет» можно, воспользовавшись официальным сайтом, а также в мобильных приложениях. Регистрация в Мелбет представляет собой несложную процедуру:

  1. Зайти на официальный ресурс конторы melbet.ru (также доступна мобильная версия сайта). Регистрация и вход в личный кабинет расположены на верхней панели. 
  2. Заполнить все поля регистрационной формы: e-mail, пароль (должен содержать строчные и прописные латинские буквы и цифры – минимум 8 символов), дата рождения, номер телефона, промокод (при наличии).
  3. Ввести код подтверждения из SMS.
  4. Подтвердить согласие с правилами приема ставок и дать разрешение на обработку персональных данных.

Как пройти идентификацию и какие документы для этого нужны?

Как и все легальные букмекерские компании России, «Мелбет» проводит платежи через систему ЦУПИС. Поэтому для начала игры беттеру нужно пройти верификацию (проверку персональных данных пользователя на достоверность). Это несложно:

  1. После регистрации на сайте перейти в личный кабинет. 
  2. Зайти в раздел «Мои данные». 
  3. Ввести данные паспорта, СНИЛС и ИНН.

При упрощенной идентификации для игрока действуют лимиты на пополнение аккаунта и вывод средств: до 60 000 рублей за одну операцию и до 200 000 в месяц. Для их снятия нужно пройти полную идентификацию. Сделать это можно в салонах «Связной» и отделениях Contact (необходим паспорт).

Обратите внимание, что регистрация в БК возможна только для граждан РФ.

Как сделать ставку в БК «Мелбет»?

  1. Зайти на сайт или в мобильное приложение букмекерской конторы.
  2. Выбрать вид спорта. 
  3. Перейти к интересующему матчу.
  4. Выбрать событие.
  5. Ввести сумму ставки.
  6. Нажать «Подтвердить». 

Лайв (ставка по ходу матча) – как ее оформить?

  1. Зайти на сайт или в мобильное приложение Мелбет.
  2. Перейти в раздел Live.
  3. Выбрать вид спорта и матч.
  4. Кликнуть на событие.
  5. Ввести сумму ставки.
  6. Нажать «Подтвердить». 

Экспресс в букмекерской конторе: как его собрать?

  1. На сайте или в приложении перейти в раздел «Линия» или Live.
  2. Выбрать события, на которые хотите сделать ставку.
  3. Вписать сумму пари.
  4. Нажать «Сделать ставку».

Есть ли у «Мелбет» мобильные приложения для Андроид и iOS?

У букмекера разработано одно из самых удобных приложений среди легальных БК России. Скачать приложения «Мелбет» можно бесплатно как для Андроид, так и для iOS.

Приложение букмекера для Андроид: как его скачать и установить?

Скачать Мелбет на андроид можно на официальном сайте букмекера. Вот как это сделать:

  1. Ввести в браузере телефона melbet.ru. 
  2. Кликнуть на рекламный баннер вверху экрана с надписью «Скачать на Андроид».
  3. Сохранить APK-файл на устройство.
  4. Найти его в загрузках вашего смартфона.
  5. Разрешить установку из неизвестного источника.

Как скачать и установить iOS приложение БК?

Скачать на айфон приложение «Мелбет» также можно на официальном сайте компании или в App Store.

  1. Введите в адресной строке вашего устройства Apple melbet.ru. 
  2. По клику на баннер с надписью «Скачать приложение» система перенаправит вас в App Store. 

Есть ли онлайн-трансляции матчей на сайте или в мобильном приложении?

На данный момент на официальном сайте и в мобильном приложении «Мелбет» доступны трансляции по киберспорту. Любителям других видов БК предлагает графические трансляции. 

Как пополнить счет в «Мелбет»?

  1. Пройти идентификацию перед первым внесением депозита. 
  2. Нажать «Пополнить счет» в правом верхнем углу сайта БК или приложения.
  3. Выбрать способ пополнения: банковской картой (Visa, Mastercard, Мир, SberPay), через электронный кошелек (ЮMoney, Qiwi) или мобильным платежом (доступно для Мегафон, Билайн, МТС, Tele2).

Как вывести деньги с БК «Мелбет»?

Для вывода средств в «Мелбет» предусмотрен стандартный набор платежных инструментов:

  • банковские карты (минимум 1000 рублей), от 15 минут до трех дней, без комиссии;
  • электронные кошельки (минимум 100 рублей), 15 минут, без комиссии;
  • банковский перевод (минимум 100 рублей), до трех дней, без комиссии.

Нужно ли платить налог с выигрыша?

«Мелбет» самостоятельно исчисляет и удерживает налог на доходы физических лиц с участников пари в соответствии с действующим законодательством РФ. Налог удерживается с выигрышей свыше 15 тысяч рублей.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ БК «МЕЛБЕТ»

Какие виды бонусов предоставляет БК «Мелбет»?

Какие виды бонусов предоставляет БК «Мелбет»?
БонусОписание
Фрибет за депозитПриветственный фрибет: сумма бонуса равна 50% от суммы первого пополнения счета, но не может превышать 25 000 рублей
Кэшбэк Процент от суммы проигранных средств за месяц на бонусный счет участника - рублями, а не бонусами

 

Часто задаваемые вопросы

Зарегистрирована ли БК «Мелбет» в ЦУПИС?

БК «Мелбет» относится к числу легальных букмекерских контор, то есть работает в правовом поле РФ и зарегистрирована в Едином ЦУПИС (Центр учета переводов интерактивных ставок). 

Нужно ли использовать зеркало для «Мелбет»?

БК «Мелбет» работает легально, поэтому пользователям, зарегистрированным в России, обычно зеркало искать не нужно. 

Есть ли у букмекера пункты приема ставок (ППС)?

Нет, в конторе «Мелбет» все операции выполняются онлайн. 

Решает ли БК «Мелбет» претензии и жалобы клиентов? 

Для подачи жалобы необходимы веские основания. «Мелбет» принимает жалобы клиентов по электронной почте support@melbet.ru и рассматривает их в сроки, установленные регламентом БК. В роли арбитражников в спорах бетторов с компанией выступают крупнейшие беттинговые сайты – «Рейтинг Букмекеров», «Легалбет» и т.д. Представитель букмекерской конторы также реагирует на комментарии пользователей «РБ».

Что делать, если неправильно рассчитана ставка?

В этом случае нужно обратиться к онлайн-консультанту БК. Телефон поддержки Мелбет: +7 (800) 707-05-43. Сообщить о проблеме можно также в онлайн-чате. Для этого следует зайти в раздел «Задать вопрос» в правом нижнем углу официального сайта компании или мобильного приложения. 

Что делать, если заблокировали счет?

Порядок действий тот же, что и в вышеупомянутом случае: изложить свой вопрос онлайн-консультанту и предоставить скриншот, подтверждающий проблему. 

Какие контакты у службы поддержки букмекера?

Telegram@mel_bet_ru_support
E-mailsupport@melbet.ru
Онлайн-чатhttps://melbet.ru/

 

 

 

Также у пользователей есть возможность заказать обратный звонок на сайте или в приложении.

Что говорят игроки о букмекерской конторе «Мелбет»

Пользователям «Рейтинга Букмекеров» импонирует онлайн-сервис БК «Мелбет».

Коэффициенты высокие, выплаты приходят в течении нескольких минут. Отзывчивая техподдержка.

Нормальная контора, не пользуйтесь вилками, и никто не тронет ваши счета. Играю, проигрываю, выигрываю, вывожу. Все нормально. 

Встречаются и негативные отзывы – в основном жалобы касаются вопросов регистрации. 

Контора просто не дает играть. Ужас. Не так давно зарегистрировался, чтобы начать играть, не сделав ни ОДНОГО пари, но моя максимальная сумма ставки равна 0 (НУЛЮ). Браво. А еще лучше то, что на мои жалобы об этом они просто ответили, что такого счета не существует даже. Это верх наглости и лицемерия.

