Обзор букмекерской конторы «Мелбет»

«Мелбет» – одна из самых крупных и популярных легальных букмекерских контор в России. Компания основана в 2012 году и действует в соответствии с законодательством РФ. БК предлагает клиентам одну из самых широких линий на рынке при высоких коэффициентах. «Мелбет» принимает ставки на события в пяти десятках спортивных дисциплин. Контора регулярно проводит акции для новых и постоянных клиентов и пользуется хорошей репутацией у бетторов. Кроме того, БК «Мелбет» является титульным партнером Первой Лиги.
Год основания – 2012
Лицензия – Федеральной налоговой службы
Название компании (юридическое) – Общество с ограниченной ответственностью «МЕЛОФОН»
Адрес – Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, пом. XVI, ком. 22
Мобильные приложения – Android, iOS
Бонус – до 15 000 рублей
Тотализатор – нет
Мобильная версия – есть
Видеотрансляции матчей – Первая Лига и киберспорт
Онлайн-чат – есть
Минимальная ставка – 10 рублей
Максимальная выплата – 595 000 рублей
Комиссия за вывод – нет
Количество ППС – нет
Среди других легальных контор БК «Мелбет» отличает широкий выбор событий в линии и достаточно высокие коэффициенты при относительно невысокой марже (букмекерской комиссии). Новым и зарегистрированным пользователям букмекер предлагает интересную систему бонусов. Промокод «Мелбет» на сегодня можно найти на сайте «Рейтинг Букмекеров».
У этой букмекерской конторы нет наземных пунктов приема ставок (ППС) – все операции совершаются онлайн. Пользователи «Рейтинга Букмекеров» особо отмечают мобильные версии сайта и оперативную службу поддержки.
Плюсы:
Минусы:
«Рейтинг Букмекеров» оценивает букмекерские конторы по пятибалльной шкале. При этом учитывается множество параметров, таких как удобство регистрации, внесения и вывода средств, санкции против игроков и т.д. Также имеет значение история компании: чтобы попасть в «четверки», букмекер должен работать на рынке в течение минимум двух лет, а в «пятерки» – не менее 5 лет. На сайте РБ оценка БК «Мелбет» в настоящий момент – 4. Периодически «Рейтинг Букмекеров» пересматривает оценки в сторону увеличения или снижения.
Рейтинг – 4/5
(общий рейтинг, исходя из критериев, описанных ниже)
Линия в прематче – 5/5
(глубина росписи и выбор событий до начала встречи)
Линия в лайве – 5/5
(глубина росписи и выбор событий по ходу матча)
Коэффициенты – 5/5
(средний размер маржи по сравнению с другими букмекерами)
Бонусы – 3/5
(размер и число бонусных и акционных предложений)
Служба поддержки – 3/5
(качество и удобство обратной связи)
Удобство платежей – 4/5
(сроки пополнения и вывода средств, а также способы платежей)
Выбор дисциплин для заключения пари достаточно обширен:
Ставки в БК «Мелбет» можно делать как на популярные состязания в топовых видах спорта, так и на второстепенные рынки. Наиболее востребованные соревнования в росписи букмекера:
БК Melbet отличает невысокая маржа. Комиссия букмекера на футбольных топ-матчах редко превышает 4%. На менее популярных рынках она может достигать 8,5-9%. Средняя величина маржи на баскетбольной линии – 4-6%. В хоккее – от 2 до 9,5%.
Зарегистрироваться в «Мелбет» можно, воспользовавшись официальным сайтом, а также в мобильных приложениях. Регистрация в Мелбет представляет собой несложную процедуру:
Как и все легальные букмекерские компании России, «Мелбет» проводит платежи через систему ЦУПИС. Поэтому для начала игры беттеру нужно пройти верификацию (проверку персональных данных пользователя на достоверность). Это несложно:
При упрощенной идентификации для игрока действуют лимиты на пополнение аккаунта и вывод средств: до 60 000 рублей за одну операцию и до 200 000 в месяц. Для их снятия нужно пройти полную идентификацию. Сделать это можно в салонах «Связной» и отделениях Contact (необходим паспорт).
Обратите внимание, что регистрация в БК возможна только для граждан РФ.
У букмекера разработано одно из самых удобных приложений среди легальных БК России. Скачать приложения «Мелбет» можно бесплатно как для Андроид, так и для iOS.
Скачать Мелбет на андроид можно на официальном сайте букмекера. Вот как это сделать:
Скачать на айфон приложение «Мелбет» также можно на официальном сайте компании или в App Store.
На данный момент на официальном сайте и в мобильном приложении «Мелбет» доступны трансляции по киберспорту. Любителям других видов БК предлагает графические трансляции.
Для вывода средств в «Мелбет» предусмотрен стандартный набор платежных инструментов:
«Мелбет» самостоятельно исчисляет и удерживает налог на доходы физических лиц с участников пари в соответствии с действующим законодательством РФ. Налог удерживается с выигрышей свыше 15 тысяч рублей.
|Какие виды бонусов предоставляет БК «Мелбет»?
|Бонус
|Описание
|Фрибет за депозит
|Приветственный фрибет: сумма бонуса равна 50% от суммы первого пополнения счета, но не может превышать 25 000 рублей
|Кэшбэк
|Процент от суммы проигранных средств за месяц на бонусный счет участника - рублями, а не бонусами
БК «Мелбет» относится к числу легальных букмекерских контор, то есть работает в правовом поле РФ и зарегистрирована в Едином ЦУПИС (Центр учета переводов интерактивных ставок).
БК «Мелбет» работает легально, поэтому пользователям, зарегистрированным в России, обычно зеркало искать не нужно.
Нет, в конторе «Мелбет» все операции выполняются онлайн.
Для подачи жалобы необходимы веские основания. «Мелбет» принимает жалобы клиентов по электронной почте support@melbet.ru и рассматривает их в сроки, установленные регламентом БК. В роли арбитражников в спорах бетторов с компанией выступают крупнейшие беттинговые сайты – «Рейтинг Букмекеров», «Легалбет» и т.д. Представитель букмекерской конторы также реагирует на комментарии пользователей «РБ».
В этом случае нужно обратиться к онлайн-консультанту БК. Телефон поддержки Мелбет: +7 (800) 707-05-43. Сообщить о проблеме можно также в онлайн-чате. Для этого следует зайти в раздел «Задать вопрос» в правом нижнем углу официального сайта компании или мобильного приложения.
Порядок действий тот же, что и в вышеупомянутом случае: изложить свой вопрос онлайн-консультанту и предоставить скриншот, подтверждающий проблему.
Также у пользователей есть возможность заказать обратный звонок на сайте или в приложении.
Пользователям «Рейтинга Букмекеров» импонирует онлайн-сервис БК «Мелбет».
Коэффициенты высокие, выплаты приходят в течении нескольких минут. Отзывчивая техподдержка.
Нормальная контора, не пользуйтесь вилками, и никто не тронет ваши счета. Играю, проигрываю, выигрываю, вывожу. Все нормально.
Встречаются и негативные отзывы – в основном жалобы касаются вопросов регистрации.
Контора просто не дает играть. Ужас. Не так давно зарегистрировался, чтобы начать играть, не сделав ни ОДНОГО пари, но моя максимальная сумма ставки равна 0 (НУЛЮ). Браво. А еще лучше то, что на мои жалобы об этом они просто ответили, что такого счета не существует даже. Это верх наглости и лицемерия.