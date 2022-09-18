Обзор букмекерской конторы «Мелбет»

Среди других легальных контор БК «Мелбет» отличает широкий выбор событий в линии и достаточно высокие коэффициенты при относительно невысокой марже (букмекерской комиссии). Новым и зарегистрированным пользователям букмекер предлагает интересную систему бонусов. Промокод «Мелбет» на сегодня можно найти на сайте «Рейтинг Букмекеров».

У этой букмекерской конторы нет наземных пунктов приема ставок (ППС) – все операции совершаются онлайн. Пользователи «Рейтинга Букмекеров» особо отмечают мобильные версии сайта и оперативную службу поддержки.

Плюсы и минусы БК

Плюсы:

широкая линия;

высокие коэффициенты;

невысокая маржа;

бонусы;

широкий выбор платежных систем;

кэшбэк;

оперативная служба поддержки;

удобное мобильное приложение.

Минусы:

малое количество трансляций;

нет пунктов приема ставок;

высокие требования к верификации.

Характеристики букмекерской конторы от «РБ»

«Рейтинг Букмекеров» оценивает букмекерские конторы по пятибалльной шкале. При этом учитывается множество параметров, таких как удобство регистрации, внесения и вывода средств, санкции против игроков и т.д. Также имеет значение история компании: чтобы попасть в «четверки», букмекер должен работать на рынке в течение минимум двух лет, а в «пятерки» – не менее 5 лет. На сайте РБ оценка БК «Мелбет» в настоящий момент – 4. Периодически «Рейтинг Букмекеров» пересматривает оценки в сторону увеличения или снижения.

Рейтинг – 4/5

(общий рейтинг, исходя из критериев, описанных ниже)

Линия в прематче – 5/5

(глубина росписи и выбор событий до начала встречи)

Линия в лайве – 5/5

(глубина росписи и выбор событий по ходу матча)

Коэффициенты – 5/5

(средний размер маржи по сравнению с другими букмекерами)

Бонусы – 3/5

(размер и число бонусных и акционных предложений)

Служба поддержки – 3/5

(качество и удобство обратной связи)

Удобство платежей – 4/5

(сроки пополнения и вывода средств, а также способы платежей)