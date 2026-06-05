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БЕТСИТИ стал титульным партнером московского «Динамо»

Обновлено:
Соглашение начнет действовать с 1 июля
Руслан Ипполитов
Павел Пивоваров и Елена Серова. Фото: БЕТСИТИ
Павел Пивоваров и Елена Серова. Фото: БЕТСИТИ

Букмекерская компания и столичный клуб подписали договор до 2029 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Соглашение начнет действовать с 1 июля.

В церемонии подписания приняли участие генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова и генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров. 

В рамках сотрудничества брендинг БЕТСИТИ появится на груди игровой формы, на шортах и тренировочной экипировке. Помимо этого, брендинг букмекера также будет представлен на домашнем стадионе команды, в игровой зоне и на рекламных позициях.

Также планируется проведение совместных мощных активаций – яркие матчдэи, спецпроекты, промоакции, проекты в сфере лайфстайла,   розыгрыши призов и подарков и многое другое.

Генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова:

«Мы искренне рады объявить о сотрудничестве с «Динамо». Столичный клуб – один из самых ярких и амбициозных спортивных проектов в России. Для нас партнерство с «Динамо» – это возможность увеличить свое присутствие в Москве и реализовать масштабные активации для болельщиков. Уверены, что наши совместные проекты порадуют многочисленных поклонников клуба. Ведь нас объединяют общие ценности – любовь к спорту, страсть, азарт и стремление к победе». 

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров:

«У компании БЕТСИТИ есть история, есть конкурентные преимущества и есть амбиции выйти на лидирующие позиции, что соответствует и амбициям «Динамо». Надеемся, что достичь наших целей вместе нам будет проще. В ближайшие три года нас ждёт очень много работы, совместных эмоций и побед».

Букмекерская компания БЕТСИТИ – один из самых опытных игроков на рынке, многократный лауреат российских и международных премий. Как отмечают в компании, за 23 года в ней сформировались «твердые принципы, главные из которых – забота об игроках, максимальная лояльность и клиентоориентированность». 

В 2025 г. БЕТСИТИ выиграл две номинации на «Премии РБ» – «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты», а также был признан «Букмекером года» по версии премии «Спорт и Россия».

«Динамо» – один из самых успешных российских клубов по количеству титулов за всю историю: 11-кратный чемпион СССР, шестикратный обладатель Суперкубка СССР, обладатель Кубка СССР 1977 года, обладатель Кубка России 1995 г. В 2023 г клуб отпраздновал 100-летний юбилей.

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