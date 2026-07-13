Франция — главный фаворит ЧМ-2026 перед полуфиналами

На чемпионате мира по футболу прошли три раунда плей-офф. Оставшимся четырем участникам предстоит провести всего четыре игры. В преддверии полуфиналов букмекерская компания PARI обновила котировки на итоги ЧМ-2026, оценив шансы претендентов на трофей, а также главных фаворитов в споре бомбардиров.

По оценкам аналитиков PARI, главный претендент на победу в чемпионате мира — сборная Франции. Сделать ставку на итоговый успех «трехцветных» можно по коэффициенту 2.41. Перед четвертьфиналами шансы «трехцветных» котировались за 2.80. Вероятность выхода французов в финал оценивается за 1.65. Поставить против победы французов на ЧМ можно за 1.57. Сборная Франции на ЧМ-2026 выиграла все шесть матчей. В 1/2 финала команда Дидье Дешама сыграет с Испанией. На ЧМ-2018 и ЧМ-2022 «трехцветные» доходили до финала, причем на мундиале в России выиграли турнир.

Вторым и третьим по силе фаворитами ЧМ-2026 букмекеры называют сборные Испании и Англии. На чемпионский успех каждой из этих команд можно поставить за 4.20. На предыдущей стадии шансы испанцев оценивались в 4.70, англичан — в 5.70.

Шансы испанцев на выход в финал котируются за 2.25. Поставить против их победы в турнире можно за 1.23. За весь турнир испанцы пропустили всего один мяч — в четвертьфинале от Бельгии (2:1). На предыдущих стадиях плей-офф команда Луиса де ла Фуэнте добилась «сухих» побед над Австрией (3:0) и Португалией (1:0).

Англичане в полуфинале сыграют с Аргентиной. Ставки на выход родоначальников футбола в финал ЧМ принимаются за 1.75. Если Англия не станет чемпионом, сыграет ставка за 1.23. В плей-офф команда Tомаса Tухеля прошла ДР Kонго (2:1), Мексику (3:2) и Норвегию (2:1).

Ниже всего, по оценкам аналитиков PARI, котируются шансы сборной Аргентины. Поставить на успех действующих чемпионов мира можно за 5.55. Котировки на выход латиноамериканцев в финал составляют 2.10. Спрогнозировать итоговый успех любой другой команды кроме Аргентины можно за 1.15. Аргентинцы на ЧМ выиграли все шесть матчей (один — в дополнительное время) и забили больше всех мячей (17).

В споре бомбардиров перед полуфиналами лидируют Лионель Месси и Килиан Мбаппе с восемью голами. Следом идут Харри Кейн и Джуд Беллингем, забившие по шесть мячей. Мбаппе считается главным фаворитом гонки бомбардиров с коэффициентом 1.80. Второй претендент на «Золотую бутсу» — Месси. Сделать ставку на то, что аргентинец в 39 лет забьет больше всех мячей на ЧМ, можно по коэффициенту 2.60. Шансы Кейна и Беллингема оценены в 10.00 и 15.00 соответственно.

На дополнительное время в одном из оставшихся матчей можно поставить за 1.76. Шансы Франции и Англии забить на двоих четыре мяча и более оценены в 3.00. Если Аргентина станет чемпионом, а Лионель Месси — лучшим бомбардиром, сыграет ставка за 5.50.

Также доступны специальные рынки. Например, можно предсказать точный порядок команд по итогам турнира: Франция — Англия — Испания — Аргентина (коэффициент 7.50), Франция — Аргентина — Испания — Англия (9.00), Испания — Англия — Франция — Аргентина (11.00) или Англия — Франция — Испания — Аргентина (12.00).

Чемпионат мира продлится до 19 июля. Решающую встречу примет стадион «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.