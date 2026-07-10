Матчи 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026: кто пройдет дальше

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На чемпионате мира по футболу 2026 года начинается самый интересный отрезок — восемь сильнейших команд вступают в борьбу за золото мундиаля. С 9 по 12 июля пройдут матчи четвертьфинала: Франция Мбаппе сыграет с Марокко Хакими, Аргентина Месси проэкзаменует Швейцарию Мурата Якина, а Испания Ямаля сразится с Бельгией Де Брюйне.
Однако эксперты отмечают, что центральным матчем 1/4 финала будет противостояние Англии и Норвегии. Также в этой встрече схлестнутся в очной дуэли два бомбардира — Харри Кейн и Эрлинг Холланд.
Сборная Норвегии приложила немало усилий, чтобы дойти до стадии 1/4 финала ЧМ-2026. Холланд и компания вышли из «группы смерти» с Францией и Сенегалом, затем прошли Кот-д’Ивуар и в непростом матче одолели Бразилию.
Однако будем откровенны — Бразилия под руководством Карло Анчелотти совсем не тянет на команду, которая могла бы побороться за золото мундиаля. Да, Винисиус в сборной и в «Реале» — это два разных футболиста. В национальной команде «Вини» вступает в единоборства, выгрызает мячи у оппонентов и отрабатывает в защите, но усилий только одного игрока маловато. Остальные его партнеры выглядят аморфными и безидейными. В целом Анчелотти получил разбалансированную, несыгранную команду, которая действует по ситуации.
Нельзя сказать, что сборная Норвегии выглядит слаженно, но в матче с Бразилией она действовала весьма достойно. Ближе к концу встречи дублем отметился лучший норвежский нападающий Эрлинг Холланд. Сначала он мастерски замкнул головой навес, а затем дальним ударом удвоил преимущество своей команды. Один гол в конце матча отквитал Неймар, но это уже мало кого интересовало, 2:1 — норвежцы в 1/4 финала чемпионата мира.
Конечно, вряд ли мы бы увидели Холланда и компанию на этой стадии плей-офф ЧМ-2026, если бы не голкипер Нюланн. 35-летний вратарь сыграл просто фантастически. Он отразил пенальти от Бруно Гимарайнса и ликвидировал несколько опаснейших моментов.
Англия своим выходом в четвертьфинал тоже во многом обязана вратарю Джордану Пикфорду. Последние полчаса игры с Мексикой англичанам пришлось отбиваться вдесятером. Пикфорд в эти минуты творил чудеса, доказывая, что именно он первый номер в сборной и альтернативой на ближайшие годы даже не пахнет.
Единственным исключением стал пенальти, с которого мексиканцы сократили разрыв — 3:2. Причем 11-метровый был назначен за нарушение правил Кейном, который вернулся помочь своей команде в обороне.
Все-таки фаворитом предстоящего матча являются англичане. Банально из-за более сильного состава. Да, норвежцы прекрасно сыграли против 5-кратного чемпиона мира Бразилии, но, как говорилось выше, дружина Анчелотти совсем не впечатлила по игре.
Такого же мнения и букмекеры, которые записали англичан в безоговорочные фавориты. БК Пари выставила на победу в матче родоначальников футбола кэф 1.48, БК Винлайн — 1.50.
Среди прочих матчей 1/4 финала ЧМ-2026 выделим игру Франции и Марокко. Символично, что на прошлом чемпионате мира именно эти сборные встречались в полуфинале, который закончился со счетом 2:0.
Марокканцы играют в очень вязкий и местами грубый футбол. Они сами не особо любят атаковать и не дают это делать соперникам. Марокканцы отходят всей командой ближе к своей штрафной и играют фактически на отбой с более сильными соперниками. Однако не стоит забывать, что африканцы сыграли вничью с Бразилией и выбили из турнира сборную Нидерландов. Если нужно, то марокканская пружина способна в любой момент разжаться.
Нет сомнений в том, что футболисты сборной Марокко попытаются проделать этот трюк и в матче с французами. Однако вряд ли им это удастся. Уж больно мощно и монолитно смотрится команда Дидье Дешама. Кроме того, марокканцы потеряли из-за травмы своего лучшего бомбардира Исмаэля Сайбари, который недавно стал игроком «Баварии».
Вряд ли у марокканцев получится огорчить своих соперников. Да, игра будет вязкой и грубой, но французы сумеют дожать африканцев в основное время.
Бельгийцы в 1/8 катком прошлись по хозяйке мундиаля, сборной США — 4:1. Примечательно, что Гарсия неожиданно убрал в запас основных звездных исполнителей: Кевина Де Брюйне, Жереми Доку, Ромелу Лукаку. Это пошло на пользу, поскольку команда заиграла ярко и нестандартно.
Тут напрашивается только один вопрос — что это было? Вряд ли коуч дал отдохнуть своим основным исполнителям — не тот матч, слишком высоки ставки. Неужели в сборной идет внутреннее противостояние между зазвездившимися игрками и прагматичным тренером? Возможно, мы скоро об этом узнаем.
Однако в 1/4 финала ЧМ-2026 повторить эксперимент с составом вряд ли получится. Наверняка испанцы сразу заберут мяч и будут долго его перекатывать из стороны в сторону, выискивая моменты для взятия ворот. Бельгийцам же придется надеяться на редкие контратаки. БК Winline предлагает кэф 1.65 на победу сборной Испании.
Большинство экспертов говорили, что у аргентинцев максимально простая сетка, которая позволит им без особого труда дойти до финала. Однако события 1/16 и 1/8 ЧМ-2026 показали, что легкой прогулки у Месси и компании не предвидится. Футболисты Кабо-Верде и Египта показали, что не собираются сдаваться на милость фаворита и дали настоящий бой звездным оппонентам.
Именно в этот сложный момент бремя лидерства на себя взял капитан Аргентины Лионель Месси. Лео совершал рывки, открывался, пасовал, обыгрывал соперников оптом и врозницу, забивал. Именно его стараниями Аргентина дважды в плей-офф выиграла со счетом 3:2. Стоит напомнить, что ветерану команды на этом мундиале исполнилось 39 лет.
В 1/4 финала Аргентине предстоит встретиться со сборной Швейцарии. Снова приходится констатировать, что соперник у южноамериканской сборной вполне проходной. В рейтинге ФИФА Аргентина находится на 1-м месте, а Швейцария расположилась лишь на 19-м. Верят в команду Месси и букмекеры. Например, БК Winline предлагает на победу действующих чемпионов мира скромные 1.70, победу европейцев букмекер оценивает в 5.40.
Однако футбол — это игра, которая способна преподносить сюрпризы в самый неожиданный момент. Тем не менее можно предположить, что аргентинцы не без проблем, но смогут пройти швейцарцев, сделав еще один шаг на пути к финалу.
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