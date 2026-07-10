Матчи 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026: кто пройдет дальше

Однако будем откровенны — Бразилия под руководством Карло Анчелотти совсем не тянет на команду, которая могла бы побороться за золото мундиаля. Да, Винисиус в сборной и в «Реале» — это два разных футболиста. В национальной команде «Вини» вступает в единоборства, выгрызает мячи у оппонентов и отрабатывает в защите, но усилий только одного игрока маловато. Остальные его партнеры выглядят аморфными и безидейными. В целом Анчелотти получил разбалансированную, несыгранную команду, которая действует по ситуации.

Нельзя сказать, что сборная Норвегии выглядит слаженно, но в матче с Бразилией она действовала весьма достойно. Ближе к концу встречи дублем отметился лучший норвежский нападающий Эрлинг Холланд. Сначала он мастерски замкнул головой навес, а затем дальним ударом удвоил преимущество своей команды. Один гол в конце матча отквитал Неймар, но это уже мало кого интересовало, 2:1 — норвежцы в 1/4 финала чемпионата мира.