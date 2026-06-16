Турнир ЧМ-2026 от БК Фонбет: фрибеты до 350 000 рублей

Промо построено по понятной механике и учитывает только пари на поединки чемпионата мира 2026 года. В расчет не принимаются ставки на другие футбольные события. Благодаря распределению призов среди 10 000 лучших бетторов попасть в число победителей можно даже без крупных сумм на счету.