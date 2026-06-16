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ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыТурнир ЧМ-2026 от БК Фонбет: фрибеты до 350 000 рублей
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Турнир ЧМ-2026 от БК Фонбет: фрибеты до 350 000 рублей

Обновлено:
до 350 000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
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Победителями станут сразу 10 000 клиентов!

Полное содержание

  • Как получить бонус Фонбет до 350 000 рублей за ставки на ЧМ-2026
  • Как отыграть бонус Фонбет до 350 000 рублей за победу в промо ЧМ-2026
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 350 000 рублей от БК Фонбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В честь чемпионата мира по футболу 2026 букмекерская компания «Фонбет» запускает новый рейтинговый турнир с призовым фондом 50 000 000 рублей. Участники получают возможность выиграть фрибеты до 350 000 рублей за успешные пари на игры мундиаля.

Как получить бонус Фонбет до 350 000 рублей за ставки на ЧМ-2026

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Награда становится доступна участникам после выполнения каждого обязательного пункта:

1. Войдите в действующий аккаунт Fonbet или создайте новый профиль.

2. Выполните процедуру подтверждения данных.

3. На странице промоакции запустите участие.

4. Совершайте ставки от 500 рублей на футбольные события мирового первенства с коэффициентом от 1.30 и выше.

В турнирной таблице учитываются только победные пари. Количество заработанных очков соответствует сумме чистого выигрыша. 

По завершении акции организаторы распределят фрибеты от 500 до 350 000 рублей среди 10 000 самых успешных бетторов. Совокупный призовой фонд составляет 50 миллионов рублей.

Как отыграть бонус Фонбет до 350 000 рублей за победу в промо ЧМ-2026

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После начисления фрибеты остаются доступными в течение 1 недели. Использование предусмотрено только для одиночных ставок без границ по кэфу. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 350 000 рублей от БК Фонбет

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Основные характеристики турнира собраны в удобном табличном формате.

Максимальный размер бонуса

350 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

28.06.2026 (11:59 МСК)

Турнир проходит в несколько стадий, каждая из которых соответствует туру группового этапа мундиаля.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Крупные выплаты для лучших игроков➖ Получение очков предусмотрено только по успешным пари
➕ Бонусные ставки можно размещать без требований к минимальному или максимальному коэффициенту 

Заключение

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Промо построено по понятной механике и учитывает только пари на поединки чемпионата мира 2026 года. В расчет не принимаются ставки на другие футбольные события. Благодаря распределению призов среди 10 000 лучших бетторов попасть в число победителей можно даже без крупных сумм на счету.

Валентин Васильев

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