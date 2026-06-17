Как ставить на ЧМ-2026 по футболу: полный гайд

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Ставки на ЧМ по футболу 2026 года — это возможность проверить свою интуицию и аналитические навыки на главном футбольном турнире планеты. Помните, что в мундиале впервые участвуют 48 сборных, что существенно расширяет количество матчей и повышает вероятность сенсационных результатов.
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