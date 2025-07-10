Приветственный бонус BetBoom: фрибет до 10 000 рублей за регистрацию и ставки

Партнерский проект
BetBoom предлагает новым пользователям возможность получить фрибет на сумму до 10 000 рублей. Акция предназначена исключительно для тех, кто ранее не был зарегистрирован в БК. Бонус выдается поэтапно — за регистрацию и выполнение условий по ставкам. Предложение действует до 31 декабря 2025 года.
Чтобы получить фрибет от BetBoom, сделайте следующее:
1. Создайте аккаунт на сайте BetBoom или через мобильное приложение.
2. Пройдите процедуру идентификации.
3. Пополните игровой счет.
4. Делайте ставки на спортивные и киберспортивные события с коэффициентом от 1.30. Учитываются одиночные пари и экспрессы.
Бонус выдается поэтапно, чем выше суммарный оборот ставок, тем крупнее вознаграждение. Для старта достаточно заключить пари на сумму 1000 рублей. Продвижение к следующему этапу возможно только после завершения предыдущего.
Этап
Сумма ставок
Фрибет
1
1000 ₽
1000 ₽
2
2500 ₽
1000 ₽
3
5000 ₽
1500 ₽
4
10 000 ₽
1500 ₽
5
50 000 ₽
5000 ₽
На выполнение заданий у игрока есть 7 дней. За это время можно получить до 5 фрибетов на общую сумму 10 000 рублей, сделав ставки на 68 500 рублей. Но пользователь сам определяет количество этапов — можно остановиться в любой момент. Прогресс отображается в личном кабинете.
Ставки по фрибету должны быть оформлены в разделах «Спорт» или «Киберспорт» с коэффициентом от 1.30 до 3.50. На использование отводится 7 дней с момента начисления. Тип пари — экспресс или ординар.
Для вывода денег со счета достаточно:
В БК «БетБум» достаточно широкий ассортимент платежных инструментов.
Структура бонусной программы отображена в нашей таблице.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Типа пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия акции
31.12.2025 (23:59 МСК)
Это не самый стандартный бонус для новичков, особенно по сравнению с классическими гарантированными фрибетами. Ранее BetBoom предлагал до 7000 рублей, но с вейджером х20. То есть вы получаете бонус, но потом буквально сражаетесь за него, чтобы вывести.
Сейчас подход другой. Бонус до 10 000 рублей уже не гарантирован. Чтобы получить его, нужно за неделю проставить определенную сумму. Не дотянул — остался ни с чем. В отличии от прежних требований, теперь отыгрыш не такой сложный. Это делает предложение куда более играбельным, но все равно требует дисциплины и понимания механики.
Проблемы при получении бонуса BetBoom возникают по разным причинам:
При возникновении проблем рекомендуем обратиться в саппорт.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Возможность получить до 10 000 ₽ при активной игре
|➖ Бонус не гарантирован
|➕ Не нужно вносить огромный депозит сразу
|➖ Срок для выполнения заданий ограничен 7 днями
Чтобы помочь вам выбрать лучшее, мы собрали подборку альтернативных акций.
Бонус BetBoom — не подарок за регистрацию, а скорее награда для тех, кто готов играть активно с первых дней. Подходит тем, кто планирует серьезно включиться в игру.