Промокоды Tennisi Bet на фрибет — Август 2025

Стандартный приветственный бонус букмекера распространяется на 3 стартовых депозита и в сумме достигает 15 000 рублей. Использование промокодов при регистрации увеличивает размеры акции, Tennisi bet выплачивает до 20 000. Условия начисления и отыгрыша сохраняются.

Как получить?

Бонусное предложение распространяется на 3 депозита игрока. Каждый раз контора дает 100% к пополнению, но в сумме получится забрать не более 20 000 рублей. Итоговый максимум можно выбрать 1 платежом или несколькими.

Букмекер зачисляет бонусные деньги с пополнением. Они поступают на дополнительный счет и находятся там до отыгрыша.

Как отыграть?

«Привет» отыгрывается победными пари. Контора увеличивает сумму чистого выигрыша беттора, перечислив дополнительную выплату с бонусного счета Tennisi. Процент перевода определяется количеством исходов купона.

Число исходов Процент 1 1% 2+ 5% + 2% за каждый дополнительный исход

Например, у экспрессов-тройников в случае выигрыша беттор получит плюсом 7% от чистой прибыли. Максимальная выплата составляет 50%.

Правила и условия

Промокод направлен на новичков и работает для привлечения внимания игроков к букмекерской конторе. Для зарегистрированных клиентов он бесполезен, активация не даст дополнительных выплат.

Начисленный подарок не получил четких сроков отыгрыша. Оператор не подгоняет бетторов, разрешено действовать в комфортном темпе.

Как вывести выигрыш?

Вывод выигрышей происходит по стандартным правилам букмекерской конторы. Деньги с бонусного счета перемещаются на основной и не требуют отыгрыша. Они доступны для снятия любым комфортным способом. Ассортимент методов вывода включает карты, интернет-кошельки, СБП, банковские счета. Заказать выплату с «Тенниси» можно в личном кабинете.