ФНЛ Fantasy League от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей за участие в игре

Получение призов возможно после выполнения базовых требований акции:

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на странице ФНЛ Fantasy League.

2. Пройдите идентификацию на сайте PARI.

3. Согласитесь с правилами акции и создайте собственную команду.

4. Вступите в одну из клубных лиг проекта.

5. Набирайте очки по итогам туров и поднимайтесь в рейтинге.

В Fantasy ФНЛ каждый участник получает виртуальный бюджет, за который должен собрать команду из реальных футболистов лиги. У каждого игрока есть своя стоимость, поэтому состав нужно формировать соблюдая лимиты. Очки начисляются за реальные действия футболистов в матчах: голы, передачи, сухие матчи и другие показатели. По итогам тура участники ранжируются в рейтинге, а лидеры получают фрибеты от PARI.

Фрибет За что начисляется Количество в туре Количество в турнире 5000 ₽ Победа в туре 1 21 3000 ₽ Победа в одной из клубных лиг 18 378 2000 ₽ 2-10 места в туре 9 189 1000 ₽ 2-5 места в клубных лигах 72 1512

Итого за сезон БК PARI подарит игрокам 2100 фрибетов общей суммой 3 129 000 рублей.