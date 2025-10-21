ФНЛ Fantasy League от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей за участие в игре

ФНЛ и БК PARI запустили совместную акцию с фрибетами для участников Fantasy League. Промо рассчитано на весь сезон и дает возможность регулярно получать бонусы за успешную игру. Призы распределяются по итогам каждого тура, в розыгрыше 2100 фрибетов номиналом от 1000 до 5000 рублей. Участие бесплатное и доступно всем пользователям платформы.
Получение призов возможно после выполнения базовых требований акции:
1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на странице ФНЛ Fantasy League.
2. Пройдите идентификацию на сайте PARI.
3. Согласитесь с правилами акции и создайте собственную команду.
4. Вступите в одну из клубных лиг проекта.
5. Набирайте очки по итогам туров и поднимайтесь в рейтинге.
В Fantasy ФНЛ каждый участник получает виртуальный бюджет, за который должен собрать команду из реальных футболистов лиги. У каждого игрока есть своя стоимость, поэтому состав нужно формировать соблюдая лимиты. Очки начисляются за реальные действия футболистов в матчах: голы, передачи, сухие матчи и другие показатели. По итогам тура участники ранжируются в рейтинге, а лидеры получают фрибеты от PARI.
Фрибет
За что начисляется
Количество в туре
Количество в турнире
5000 ₽
Победа в туре
1
21
3000 ₽
Победа в одной из клубных лиг
18
378
2000 ₽
2-10 места в туре
9
189
1000 ₽
2-5 места в клубных лигах
72
1512
Итого за сезон БК PARI подарит игрокам 2100 фрибетов общей суммой 3 129 000 рублей.
Фрибет действует 7 дней с момента зачисления. Использовать его можно для одиночных ставок и экспрессов, пари типа система применять нельзя. Также фрибет не действует в разделе «Игры 24/7». Ограничений по коэффициенту для заключения ставок нет.
Здесь приведена главная информация о механике и призах акции.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.05.2026 (23:59 МСК)
Организатор может аннулировать фрибет без объяснения причин, если есть подозрение на нечестную игру.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Ставки и депозит не требуются
|➖ Нужно постоянно отслеживать туры ФНЛ и форму футболистов
|➕ Регулярные призы в большом количестве
Большое количество людей участвует в фэнтези из-за любви к футболу и не имеет никакой материальной выгоды. Здесь же титульный спонсор ФНЛ и букмекерская компания PARI, подогревает интерес к соревнованиям регулярными фрибетами.