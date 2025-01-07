Фрибеты от «Леон» за приглашенных друзей: до 18 000 рублей

Раздел 1. Правила участия в Акции «Пригласи друга»:

1.1. Срок действия Акции: с 00:00 МСК 09.10.2024 по 23:59 МСК 31.12.2025.

1.2. Данная Акция доступна для всех Участников (далее «Участник 1» и «Участник 2»), которые выполнили квалифицирующие действия согласно разделу 2 данной Акции.

1.3. Для участия в Акции один Участник может использовать только один счет. Если будут обнаружены дублирующие счета одного пользователя, пари с таких счетов не будут учитываться при подведении итогов Акции.

1.4. В случае нарушения Участником настоящих Правил и Положений ООО «Леон», Организатор вправе в одностороннем порядке признать такие действия неправомерными и исключить Участника из Акции.

1.5. На произведенное пополнение счета распространяются общие Правила вывода средств (раздел Правил азартных игр букмекерской конторы «5. Выплаты выигрышей»). БК Леон оставляет за собой право на списание денежной комиссии от суммы зачисления в размере 5% в качестве возмещения убытков, в том случае, если активность на счете Участника отсутствует, либо признана недостаточной ввиду заключения пари на события с коэффициентами ниже 1.60.

Раздел 2. Квалифицирующие действия для Участника 1:

2.1. Участник 1 должен выполнить квалифицирующие действия, удовлетворяющие следующим требованиям:

– быть зарегистрированным и идентифицированным пользователем на сайте или в мобильном приложении www.leon.ru;

– подтвердить свое участие нажатием кнопки «Продолжить» в разделе «Пригласи друга»;

– совершить как минимум одно пополнение Основного счета на сумму от 1 000 ₽ с момента регистрации на сайте или в мобильном приложении www.leon.ru ;

– поделиться с пользователями, которые не являются клиентами БК Леон, реферальной ссылкой-приглашением с целью их привлечения на сайт www.leon.ru и выполнения условий раздела 3 настоящих Правил;

2.2. Участник 1 может использовать реферальную ссылку-приглашение для привлечения неограниченного количества новых пользователей.

Раздел 3. Квалифицирующие действия для Участника 2:

3.1. Участником 2 является пользователь, приглашенный Участником 1.

3.2. Участник 2 должен выполнить квалифицирующие действия, удовлетворяющие следующим требованиям:

– пройти регистрацию и идентификацию на сайте или в приложении www.leon.ru по реферальной ссылке-приглашению от Участника 1, являющегося действующим клиентом БК Леон;

– совершить первое пополнение Основного счета на сумму от 3 000 ₽;

– заключить пари с Основного счета.

3.3. После выполнения Участником 2 квалифицирующих действий, согласно п. 3.2., Участник 2 может самостоятельно приглашать новых пользователей по личной ссылке-приглашению, подтвердив свое участие нажатием кнопки «Продолжить» в разделе «Пригласи друга».

3.4. В случае регистрации Участником 2 на сайте или в мобильном приложении www.leon.ru с устройства, принадлежащего Участнику 1 в рамках данной Акции, Участник 2 будет исключен из Акции и не получит Бонус.

3.5. В случае заключения Участниками пари на противоположные исходы одного спортивного события или пари на одинаковые исходы в рамках одинаковых спортивных событий, такие Участники будут исключены из Акции.

Раздел 4. Бонусы Акции:

4.1. Чем больше сумма пополнения Основного счета, тем больше размер Фрибета для Участника 1 и Участника 2. Фрибет будет зачислен сразу после выполнения всех условий данной Акции. Каждый из Участников, выполнивших квалифицирующие действия, получит Фрибет в следующем порядке:

– Участник 1 получит Фрибет после выполнения всех квалифицирующих действий Участником 2;

– Участник 2 получит Фрибет после выполнения всех квалифицирующих действий, указанных в п. 3.2.

4.2. Сумма Фрибета зависит от размера первого пополнения Основного счета Участником 2 с момента регистрации на сайте или в мобильном приложении www.leon.ru и определяется следующим образом:

– если Участник 2 совершил первое пополнение Основного счета на сумму от 3 000 ₽ до 4 999 ₽, то Участник 1 и Участник 2 получат один Фрибет номиналом 500 ₽;

– если Участник 2 совершил первое пополнение Основного счета на сумму от 5 000 ₽ до 6 999 ₽, Участник 1 и Участник 2 получат Фрибет общей суммой 1000 ₽ (2 Фрибета номиналом 500 ₽ каждый);

– если Участник 2 совершил первое пополнение Основного счета на сумму от 7 000 ₽ до 9 999 ₽, Участник 1 и Участник 2 получат Фрибет общей суммой 1500 ₽ (три Фрибета номиналом 500 ₽ каждый);

– если Участник 2 совершил первое пополнение Основного счета на сумму от 10 000 ₽ до 49 999 ₽, Участник 1 и Участник 2 получат Фрибет общей суммой 2 500 ₽ (пять Фрибетов номиналом 500 ₽ каждый);

– если Участник 2 совершил первое пополнение Основного счета на сумму от 50 000 ₽, Участник 1 и Участник 2 получат максимальный Фрибет общей суммой 18 000 ₽ (36 Фрибетов номиналом 500 ₽ каждый).

4.3. В случае если Участник 2 совершит пополнение Основного счета на сумму менее 3 000 ₽, Участник 1 и Участник 2 не получат Фрибет.

Раздел 5. Правила использования Фрибета:

5.1. Фрибет должен быть использован в полном объеме только для одного пари, удовлетворяющего следующим требованиям:

– одиночное или экспресс-пари из двух и более лайв- или прематч-событий с минимальным коэффициентом одного из исходов от 1.50 до 3.00;

– пари заключено на любое спортивное событие;

– пари заключено в течение 7-ми дней (168 часов) с момента зачисления Фрибета на Бонусный счет;

– пари с использованием Фрибета рассчитано не позднее 14-ти дней (336 часов) с момента зачисления Фрибета на Бонусный счет.

5.2. Если пари с использованием Фрибета будет рассчитано с коэффициентом 0.5 (актуально для пари Азиатский тотал и Азиатская фора), то сумма Фрибета сгорает и повторному использованию не подлежит.

5.3. Если пари будет отменено или рассчитано с коэффициентом 1.0, то сумма будет возвращена на Бонусный счет Участника для повторного использования в течение 7-ми дней (168 часов) с момента первоначального начисления Фрибета.

5.4. Не учитываются для использования Фрибета:

– отмененные, пересчитанные с коэффициентом 1.0 или проданные пари (т. е. пари с использованием опции «Выкуп пари»).

5.5. Выигрыш, полученный в результате использования Фрибета, будет зачислен на Бонусный счет Участника за вычетом суммы пари.

5.6. Для перевода выигрыша, полученного с помощью Фрибета, с Бонусного счета на Основной счет, Участнику необходимо выполнить условия Отыгрыша Фрибета.

Раздел 6. Порядок обработки персональных данных:

6.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами и Положениями, является согласием Участника на обработку персональных данных, предоставленных им при регистрации, в рамках проведения Акции самим Организатором или привлеченными им лицами, в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами и Положениями.

6.2. Цели обработки персональных данных:

– проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и Положениями, а также действующим законодательством;

– использование данных для отправки sms-сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора или уполномоченных им лиц, касающихся данной Акции по сетям электронной связи;

– использование данных для исполнения обязанности налогового агента;

– использование инициалов (имени, отчества, фамилии), даты рождения, изображений, фото- и видеоматериалов, а также интервью и иных материалов о Победителях в рекламных и иных коммерческих целях, способствующих продвижению на рынке товаров, на рекламу которых направлена Акция.

6.3. Перечень персональных данных, который предоставляется Участником и обрабатывается Организатором или привлекаемыми им лицами, ограничивается сведениями, занесенными Участником при регистрации на сайте www.leon.ru.

6.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.

6.6. Организатор Акции осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с законодательством РФ.

Раздел 7. Общие Положения:

7.1. Организатором Акции является ООО «Леон», юридический адрес: 123290, г. Москва, шоссе Шелепихинское, дом 11, корпус 2, цоколь/I/24. Адрес для корреспонденции: 123290, г. Москва, шоссе Шелепихинское, дом 11, корпус 2, цоколь/I/24. ОГРН 1117746832367; ИНН 7707760834; лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах №Л027-00108-77/00395488 от 16.12.2011.

7.2. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Акция проводится на веб-сайте Организатора www.leon.ru, в мобильной версии сайта https://m.leon.ru и в мобильном приложении Организатора.

7.4. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами.

7.5. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане РФ, достигшие возраста 18-ти лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, которые прошли регистрацию на сайте www.leon.ru.

7.6. Принимая участие в настоящей Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами, а также с основными Условиями и Положениями ООО «Леон».

7.7. Призовой фонд Акции сформирован за счет личных средств Организатора.

7.8. Фрибеты, Призы и/или Бонусы не могут быть возмещены или переданы другому лицу и не имеют денежного эквивалента.

7.9. Денежные призы, Призы, Фрибеты и/или Бонусы присуждаются на усмотрение Организатора. Если, по мнению Организатора, Участник Акции вел себя некорректно или нечестно, либо не выполнил требования настоящих Правил и Положений в полном объеме или нарушил их, такой Участник не может претендовать на получение любого из вознаграждений и будет дисквалифицирован. При этом Организатор имеет право провести повторный розыгрыш Призов из призового фонда Акции на свое усмотрение.

7.10. Организатор Акции не несет ответственности:

– за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников Акции, за системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера Участника Акции;

– в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.

7.11. Все спорные ситуации, касающиеся прав участия в данной Акции и все вопросы, связанные с получением Бонусов, решаются Организатором. При наличии подозрений на неправомерные действия Участника, Организатор также имеет право в одностороннем порядке исключить его из Акции. Данное решение является обязательным к выполнению и не подлежит обжалованию Участниками или какой-либо третьей стороной.

7.12. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила на протяжении всего периода действия Акции, в том числе полностью отменить проведение данной Акции в любой момент по собственному усмотрению, не уведомляя дополнительно Участников о внесенных изменениях. Актуальные Правила размещены на странице данной Акции на сайте www.leon.ru.Раздел 1. Правила участия в Акции «Пригласи друга»:

1.1. Срок действия Акции: с 00:00 МСК 09.10.2024 по 23:59 МСК 31.12.2025.

1.2. Данная Акция доступна для всех Участников (далее «Участник 1» и «Участник 2»), которые выполнили квалифицирующие действия согласно разделу 2 данной Акции.

1.3. Для участия в Акции один Участник может использовать только один счет. Если будут обнаружены дублирующие счета одного пользователя, пари с таких счетов не будут учитываться при подведении итогов Акции.

1.4. В случае нарушения Участником настоящих Правил и Положений ООО «Леон», Организатор вправе в одностороннем порядке признать такие действия неправомерными и исключить Участника из Акции.

1.5. На произведенное пополнение счета распространяются общие Правила вывода средств (раздел Правил азартных игр букмекерской конторы «5. Выплаты выигрышей»). БК Леон оставляет за собой право на списание денежной комиссии от суммы зачисления в размере 5% в качестве возмещения убытков, в том случае, если активность на счете Участника отсутствует, либо признана недостаточной ввиду заключения пари на события с коэффициентами ниже 1.60.

Раздел 2. Квалифицирующие действия для Участника 1:

2.1. Участник 1 должен выполнить квалифицирующие действия, удовлетворяющие следующим требованиям:

– быть зарегистрированным и идентифицированным пользователем на сайте или в мобильном приложении www.leon.ru;

– подтвердить свое участие нажатием кнопки «Продолжить» в разделе «Пригласи друга»;

– совершить как минимум одно пополнение Основного счета на сумму от 1 000 ₽ с момента регистрации на сайте или в мобильном приложении www.leon.ru ;

– поделиться с пользователями, которые не являются клиентами БК Леон, реферальной ссылкой-приглашением с целью их привлечения на сайт www.leon.ru и выполнения условий раздела 3 настоящих Правил;

2.2. Участник 1 может использовать реферальную ссылку-приглашение для привлечения неограниченного количества новых пользователей.

Раздел 3. Квалифицирующие действия для Участника 2:

3.1. Участником 2 является пользователь, приглашенный Участником 1.

3.2. Участник 2 должен выполнить квалифицирующие действия, удовлетворяющие следующим требованиям:

– пройти регистрацию и идентификацию на сайте или в приложении www.leon.ru по реферальной ссылке-приглашению от Участника 1, являющегося действующим клиентом БК Леон;

– совершить первое пополнение Основного счета на сумму от 3 000 ₽;

– заключить пари с Основного счета.

3.3. После выполнения Участником 2 квалифицирующих действий, согласно п. 3.2., Участник 2 может самостоятельно приглашать новых пользователей по личной ссылке-приглашению, подтвердив свое участие нажатием кнопки «Продолжить» в разделе «Пригласи друга».

3.4. В случае регистрации Участником 2 на сайте или в мобильном приложении www.leon.ru с устройства, принадлежащего Участнику 1 в рамках данной Акции, Участник 2 будет исключен из Акции и не получит Бонус.

3.5. В случае заключения Участниками пари на противоположные исходы одного спортивного события или пари на одинаковые исходы в рамках одинаковых спортивных событий, такие Участники будут исключены из Акции.

Раздел 4. Бонусы Акции:

4.1. Чем больше сумма пополнения Основного счета, тем больше размер Фрибета для Участника 1 и Участника 2. Фрибет будет зачислен сразу после выполнения всех условий данной Акции. Каждый из Участников, выполнивших квалифицирующие действия, получит Фрибет в следующем порядке:

– Участник 1 получит Фрибет после выполнения всех квалифицирующих действий Участником 2;

– Участник 2 получит Фрибет после выполнения всех квалифицирующих действий, указанных в п. 3.2.

4.2. Сумма Фрибета зависит от размера первого пополнения Основного счета Участником 2 с момента регистрации на сайте или в мобильном приложении www.leon.ru и определяется следующим образом:

– если Участник 2 совершил первое пополнение Основного счета на сумму от 3 000 ₽ до 4 999 ₽, то Участник 1 и Участник 2 получат один Фрибет номиналом 500 ₽;

– если Участник 2 совершил первое пополнение Основного счета на сумму от 5 000 ₽ до 6 999 ₽, Участник 1 и Участник 2 получат Фрибет общей суммой 1000 ₽ (2 Фрибета номиналом 500 ₽ каждый);

– если Участник 2 совершил первое пополнение Основного счета на сумму от 7 000 ₽ до 9 999 ₽, Участник 1 и Участник 2 получат Фрибет общей суммой 1500 ₽ (три Фрибета номиналом 500 ₽ каждый);

– если Участник 2 совершил первое пополнение Основного счета на сумму от 10 000 ₽ до 49 999 ₽, Участник 1 и Участник 2 получат Фрибет общей суммой 2 500 ₽ (пять Фрибетов номиналом 500 ₽ каждый);

– если Участник 2 совершил первое пополнение Основного счета на сумму от 50 000 ₽, Участник 1 и Участник 2 получат максимальный Фрибет общей суммой 18 000 ₽ (36 Фрибетов номиналом 500 ₽ каждый).

4.3. В случае если Участник 2 совершит пополнение Основного счета на сумму менее 3 000 ₽, Участник 1 и Участник 2 не получат Фрибет.

Раздел 5. Правила использования Фрибета:

5.1. Фрибет должен быть использован в полном объеме только для одного пари, удовлетворяющего следующим требованиям:

– одиночное или экспресс-пари из двух и более лайв- или прематч-событий с минимальным коэффициентом одного из исходов от 1.50 до 3.00;

– пари заключено на любое спортивное событие;

– пари заключено в течение 7-ми дней (168 часов) с момента зачисления Фрибета на Бонусный счет;

– пари с использованием Фрибета рассчитано не позднее 14-ти дней (336 часов) с момента зачисления Фрибета на Бонусный счет.

5.2. Если пари с использованием Фрибета будет рассчитано с коэффициентом 0.5 (актуально для пари Азиатский тотал и Азиатская фора), то сумма Фрибета сгорает и повторному использованию не подлежит.

5.3. Если пари будет отменено или рассчитано с коэффициентом 1.0, то сумма будет возвращена на Бонусный счет Участника для повторного использования в течение 7-ми дней (168 часов) с момента первоначального начисления Фрибета.

5.4. Не учитываются для использования Фрибета:

– отмененные, пересчитанные с коэффициентом 1.0 или проданные пари (т. е. пари с использованием опции «Выкуп пари»).

5.5. Выигрыш, полученный в результате использования Фрибета, будет зачислен на Бонусный счет Участника за вычетом суммы пари.

5.6. Для перевода выигрыша, полученного с помощью Фрибета, с Бонусного счета на Основной счет, Участнику необходимо выполнить условия Отыгрыша Фрибета.

Раздел 6. Порядок обработки персональных данных:

6.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами и Положениями, является согласием Участника на обработку персональных данных, предоставленных им при регистрации, в рамках проведения Акции самим Организатором или привлеченными им лицами, в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами и Положениями.

6.2. Цели обработки персональных данных:

– проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и Положениями, а также действующим законодательством;

– использование данных для отправки sms-сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора или уполномоченных им лиц, касающихся данной Акции по сетям электронной связи;

– использование данных для исполнения обязанности налогового агента;

– использование инициалов (имени, отчества, фамилии), даты рождения, изображений, фото- и видеоматериалов, а также интервью и иных материалов о Победителях в рекламных и иных коммерческих целях, способствующих продвижению на рынке товаров, на рекламу которых направлена Акция.

6.3. Перечень персональных данных, который предоставляется Участником и обрабатывается Организатором или привлекаемыми им лицами, ограничивается сведениями, занесенными Участником при регистрации на сайте www.leon.ru.

6.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.

6.6. Организатор Акции осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с законодательством РФ.

Раздел 7. Общие Положения:

7.1. Организатором Акции является ООО «Леон», юридический адрес: 123290, г. Москва, шоссе Шелепихинское, дом 11, корпус 2, цоколь/I/24. Адрес для корреспонденции: 123290, г. Москва, шоссе Шелепихинское, дом 11, корпус 2, цоколь/I/24. ОГРН 1117746832367; ИНН 7707760834; лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах №Л027-00108-77/00395488 от 16.12.2011.

7.2. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Акция проводится на веб-сайте Организатора www.leon.ru, в мобильной версии сайта https://m.leon.ru и в мобильном приложении Организатора.

7.4. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами.

7.5. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане РФ, достигшие возраста 18-ти лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, которые прошли регистрацию на сайте www.leon.ru.

7.6. Принимая участие в настоящей Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами, а также с основными Условиями и Положениями ООО «Леон».

7.7. Призовой фонд Акции сформирован за счет личных средств Организатора.

7.8. Фрибеты, Призы и/или Бонусы не могут быть возмещены или переданы другому лицу и не имеют денежного эквивалента.

7.9. Денежные призы, Призы, Фрибеты и/или Бонусы присуждаются на усмотрение Организатора. Если, по мнению Организатора, Участник Акции вел себя некорректно или нечестно, либо не выполнил требования настоящих Правил и Положений в полном объеме или нарушил их, такой Участник не может претендовать на получение любого из вознаграждений и будет дисквалифицирован. При этом Организатор имеет право провести повторный розыгрыш Призов из призового фонда Акции на свое усмотрение.

7.10. Организатор Акции не несет ответственности:

– за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников Акции, за системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера Участника Акции;

– в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.

7.11. Все спорные ситуации, касающиеся прав участия в данной Акции и все вопросы, связанные с получением Бонусов, решаются Организатором. При наличии подозрений на неправомерные действия Участника, Организатор также имеет право в одностороннем порядке исключить его из Акции. Данное решение является обязательным к выполнению и не подлежит обжалованию Участниками или какой-либо третьей стороной.

7.12. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила на протяжении всего периода действия Акции, в том числе полностью отменить проведение данной Акции в любой момент по собственному усмотрению, не уведомляя дополнительно Участников о внесенных изменениях. Актуальные Правила размещены на странице данной Акции на сайте www.leon.ru.