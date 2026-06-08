Приветственный фрибет от БК Леон: 3000 рублей за регистрацию и депозит

Партнерский проект
Новый игрок БК «Леон» может начать знакомство с букмекером с дополнительного бонуса в рамках специальной акции к ЧМ-2026. Для получения награды достаточно зарегистрироваться, пополнить игровой счет минимум на 1000 рублей и сделать ставку в лайве. После завершения расчета пари игроку начислят фрибет 3000 рублей, который можно использовать в мобильном приложении Leon.
Бонусная ставка становится доступна участнику, который выполнил требования промо:
1. Стал новым пользователем букмекерской компании «Леон».
2. Подтвердил личные данные через идентификацию.
3. Тапнул кнопку участия в приветственной акции.
4. Внес депозит не менее 1000 рублей 1 платежом.
5. Поставил от 1000 рублей на лайв-событие с коэффициентом 1.70-3.00.
Квалификационное пари должно быть заключено в течение 7 дней после регистрации. Как только ставка будет рассчитана, на бонусный баланс автоматически зачислят фрибет 3000 рублей.
Для отыгрыша необходимо оформить лайв-ординар на спортивное событие с коэффициентом 1.50-2.50. Разместить такую ставку можно исключительно через мобильное приложение БК «Леон» не позднее 7 дней после начисления.
Главные особенности акции для новых игроков.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
Акция предусматривает выдачу не более 1 фрибета на 1 игрока.
Плюсы
Минусы
|➕ Даже неудачный исход первой ставки не лишает участника возможности забрать фрибет на 3000 рублей
|➖ Использовать бонус можно только через мобильное приложение БК «Леон»
|➕ Сочетает солидный размер награды и простую механику получения
В период чемпионата мира по футболу условия приветственного фрибета в БК «Леон» стали более привлекательными. Размер бонуса увеличен на 1000 рублей, обязательный депозит снижен на аналогичную сумму. У клиентов не должно возникнуть проблем с отыгрышем приза.