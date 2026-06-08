Приветственный фрибет от БК Леон: 3000 рублей за регистрацию и депозит

Новый игрок БК «Леон» может начать знакомство с букмекером с дополнительного бонуса в рамках специальной акции к ЧМ-2026. Для получения награды достаточно зарегистрироваться, пополнить игровой счет минимум на 1000 рублей и сделать ставку в лайве. После завершения расчета пари игроку начислят фрибет 3000 рублей, который можно использовать в мобильном приложении Leon.