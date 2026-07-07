Фрибет каждому седьмому от БК PARI: до 2000 рублей за ставки на EWC-2026

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Букмекер PARI объявил промоакцию для ценителей киберспорта. Пользователям нужно заключать ставки на любые встречи Esports World Cup суммой от 2000 рублей и кэфом от 2.00. Каждое 7-е пари в течение дня приносит игроку фрибет номиналом 500 рублей. При активации секретного промокода сумма вознаграждения вырастает до 2000 рублей.
Чтобы стать участником, выполните следующие шаги:
1. Авторизуйтесь в личном кабинете PARI.
2. Присоединитесь к промо «Фрибет каждому седьмому».
3. Выберите любое событие турнира Esports World Cup и оформите ординар или экспресс суммой от 2000 рублей с кэфом от 2.00.
Система букмекера пронумерует все квалифицированные пари за день по порядку. Каждая ставка с номером, кратным 7 (7-я, 14-я, 21-я и так далее), приносит фрибет. Лимита на количество призов за день нет.
Если перед заключением пари активировать секретный промокод дня (его можно найти на странице PARI Esports Dota 2 в Telegram), размер фрибета возрастет до 2000 рублей. На следующий день потребуется новый промокод.
Начисленный фрибет нужно поставить на протяжении 3 дней одним пари — ординаром или экспрессом. Максимальный коэффициент для такой ставки — 3.00. В экспрессе допускается не более 10 событий.
Таблица содержит полное описание условий использования фрибета.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
3 дня
Срок окончания акции
23.08.2026 (23:59 МСК)
Для акции не подходят пари типа система и ставки с досрочной выплатой.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Фрибет можно получать неограниченное число раз
|➖ Нужен ощутимый оборот ставок — от 2000 ₽ каждая
|➕ Подойдет для любой дисциплины Esports World Cup
|➖ Побеждает лишь 1 ставка из 7
Вознаграждение можно получать многократно на протяжении всего турнира. Хороший вариант для игроков, которые активно следят за Esports World Cup и готовы делать ставки регулярно.