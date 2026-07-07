Фрибет каждому седьмому от БК PARI: до 2000 рублей за ставки на EWC-2026

Чтобы стать участником, выполните следующие шаги:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете PARI.

2. Присоединитесь к промо «Фрибет каждому седьмому».

3. Выберите любое событие турнира Esports World Cup и оформите ординар или экспресс суммой от 2000 рублей с кэфом от 2.00.

Система букмекера пронумерует все квалифицированные пари за день по порядку. Каждая ставка с номером, кратным 7 (7-я, 14-я, 21-я и так далее), приносит фрибет. Лимита на количество призов за день нет.

Если перед заключением пари активировать секретный промокод дня (его можно найти на странице PARI Esports Dota 2 в Telegram), размер фрибета возрастет до 2000 рублей. На следующий день потребуется новый промокод.