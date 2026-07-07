Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыФрибет каждому седьмому от БК PARI: до 2000 рублей за ставки на EWC-2026
БК PARIФрибеты за депозит
logo

Фрибет каждому седьмому от БК PARI: до 2000 рублей за ставки на EWC-2026

Обновлено:
до 2000 ₽
Бонус
46 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
3 д.
Срок отыгрыша
2000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Попытайте удачу!

Полное содержание

  • Как получить фрибет PARI до 2000 рублей за ставки на EWC-2026
  • Как отыграть бонус PARI до 2000 рублей в рамках промо Фрибет каждому седьмому
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от PARI
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер PARI объявил промоакцию для ценителей киберспорта. Пользователям нужно заключать ставки на любые встречи Esports World Cup суммой от 2000 рублей и кэфом от 2.00. Каждое 7-е пари в течение дня приносит игроку фрибет номиналом 500 рублей. При активации секретного промокода сумма вознаграждения вырастает до 2000 рублей.

Как получить фрибет PARI до 2000 рублей за ставки на EWC-2026

Чтобы стать участником, выполните следующие шаги:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете PARI.

2. Присоединитесь к промо «Фрибет каждому седьмому».

3. Выберите любое событие турнира Esports World Cup и оформите ординар или экспресс суммой от 2000 рублей с кэфом от 2.00.

Система букмекера пронумерует все квалифицированные пари за день по порядку. Каждая ставка с номером, кратным 7 (7-я, 14-я, 21-я и так далее), приносит фрибет. Лимита на количество призов за день нет.

Если перед заключением пари активировать секретный промокод дня (его можно найти на странице PARI Esports Dota 2 в Telegram), размер фрибета возрастет до 2000 рублей. На следующий день потребуется новый промокод.

Как отыграть бонус PARI до 2000 рублей в рамках промо Фрибет каждому седьмому

Начисленный фрибет нужно поставить на протяжении 3 дней одним пари — ординаром или экспрессом. Максимальный коэффициент для такой ставки — 3.00. В экспрессе допускается не более 10 событий.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от PARI

Таблица содержит полное описание условий использования фрибета.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

2000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

3 дня

Срок окончания акции

23.08.2026 (23:59 МСК)

Для акции не подходят пари типа система и ставки с досрочной выплатой.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Фрибет можно получать неограниченное число раз➖ Нужен ощутимый оборот ставок — от 2000 ₽ каждая
➕ Подойдет для любой дисциплины Esports World Cup➖ Побеждает лишь 1 ставка из 7

Заключение

Вознаграждение можно получать многократно на протяжении всего турнира. Хороший вариант для игроков, которые активно следят за Esports World Cup и готовы делать ставки регулярно.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer176 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer357 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer176 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer176 дней 12 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer176 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё