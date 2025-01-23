Лучшие фрибеты и бонусы на первый депозит в 2025 году

Список букмекерских контор с бонусом на первый депозит Букмекер Сумма бонуса «Олимп» До 30000 рублей «1хСтавка» До 25000 рублей «Леон» До 20000 рублей «Фонбет» До 15000 рублей «Мелбет» До 15000 рублей «Астрабет» До 13000 рублей BetBoom До 10000 рублей PARI 1000 рублей

«Олимп»

Букмекер предлагает приветственный бонус в размере 10% от первого взноса на игровой счет, но не больше 30 тысяч. Чтобы активировать его, следует пополнить депозит минимум на 1000 ₽. В случае выигрыша пари на счет игрока зачисляется только чистая сумма бонуса.

Обзор букмекерской конторы «Олимп»

«1хСтавка»

Букмекерская контора «1хСтавка» предлагает эксклюзивный бонус для пользователей сайта «Рейтинг Букмекеров» – 25 тысяч рублей. Для его получения при регистрации в БК нужно ввести промокод RBBONUS и внести депозит.

Обзор букмекерской конторы «1хСтавка»

«Леон»

До 20000 рублей предлагает новым игрокам за первый депозит БК «Леон». Итоговый размер бонуса зависит от активности беттора, потолок – 20000 ₽. Чтобы воспользоваться специальным предложением букмекера, необходимо набрать энное количество леонов (бонусных очков). Курс обмена – 2 к 1 (20000 леонов = 10000 рублей).

Обзор букмекерской конторы «Леон»

«Фонбет»

Первый фрибет на 500 рублей «Фонбет» дает за ставки на сумму, в 10 раз превышающую номинал бонуса. На 5000 заключил пари – 500 сверху получил. По аналогичному принципу начисляются и следующие фрибеты. Внеся на депозит от 10 до 15 тысяч рублей, игрок получает 30 фрибетов по 500 рублей.

Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

«Мелбет»

У «Мелбет» размер welcome бонуса равен сумме первого пополнения счета, но не превышает 25 тысяч рублей. Для его активации достаточно зарегистрироваться в конторе и пополнить депозит минимум на 1000 рублей.

Обзор букмекерской конторы «Мелбет»

BetBoom

Увеличенный эксклюзивный бонус дает клиентам, пришедшим с сайта «РБ», BetBoom. Контора готова увеличить первый депозит беттора на 10000 рублей (максимум) при выполнении всех условий акции. Размер бонуса в BetBoom, как и у многих легальных букмекеров, эквивалентен сумме первого депозита.

Обзор букмекерской конторы BetBoom

PARI

У БК PARI небольшой приветственный бонус – зато и получить его проще простого: в течение двух недель после регистрации пополнить игровой счет на 1000 ₽ и заключить пари на такую же или большую сумму. Сразу после этого на бонусный счет игрока упадет премиальная тысяча.

Обзор букмекерской конторы PARI