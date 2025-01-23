Лучшие фрибеты и бонусы на первый депозит в 2025 году

Партнерский проект
Легальные букмекерские конторы России используют стандартный инструментарий для расширения своей клиентской базы и повышения лояльности игроков. Для привлечения новых пользователей эффективнее всего работают разного рода акционные предложения. Сегодня рассмотрим такую промо-фишку, как бонус на первый депозит.
Бонус на первый депозит или приветственный бонус – это, по сути, подарок букмекера новому игроку. Но – не совсем безвозмездный. Деньги или баллы на бонусном счету активируются только после пополнения депозита на определенную сумму (у каждого букмекера она разная), а выигрыш можно вывести после выполнения всех условий акции – правил отыгрыша бонуса.
|Список букмекерских контор с бонусом на первый депозит
|Букмекер
|Сумма бонуса
|«Олимп»
|До 30000 рублей
|«1хСтавка»
|До 25000 рублей
|«Леон»
|До 20000 рублей
|«Фонбет»
|До 15000 рублей
|«Мелбет»
|До 15000 рублей
|«Астрабет»
|До 13000 рублей
|BetBoom
|До 10000 рублей
|PARI
|1000 рублей
Букмекер предлагает приветственный бонус в размере 10% от первого взноса на игровой счет, но не больше 30 тысяч. Чтобы активировать его, следует пополнить депозит минимум на 1000 ₽. В случае выигрыша пари на счет игрока зачисляется только чистая сумма бонуса.
Обзор букмекерской конторы «Олимп»
Букмекерская контора «1хСтавка» предлагает эксклюзивный бонус для пользователей сайта «Рейтинг Букмекеров» – 25 тысяч рублей. Для его получения при регистрации в БК нужно ввести промокод RBBONUS и внести депозит.
Обзор букмекерской конторы «1хСтавка»
До 20000 рублей предлагает новым игрокам за первый депозит БК «Леон». Итоговый размер бонуса зависит от активности беттора, потолок – 20000 ₽. Чтобы воспользоваться специальным предложением букмекера, необходимо набрать энное количество леонов (бонусных очков). Курс обмена – 2 к 1 (20000 леонов = 10000 рублей).
Обзор букмекерской конторы «Леон»
Первый фрибет на 500 рублей «Фонбет» дает за ставки на сумму, в 10 раз превышающую номинал бонуса. На 5000 заключил пари – 500 сверху получил. По аналогичному принципу начисляются и следующие фрибеты. Внеся на депозит от 10 до 15 тысяч рублей, игрок получает 30 фрибетов по 500 рублей.
Обзор букмекерской конторы «Фонбет»
У «Мелбет» размер welcome бонуса равен сумме первого пополнения счета, но не превышает 25 тысяч рублей. Для его активации достаточно зарегистрироваться в конторе и пополнить депозит минимум на 1000 рублей.
Обзор букмекерской конторы «Мелбет»
Увеличенный эксклюзивный бонус дает клиентам, пришедшим с сайта «РБ», BetBoom. Контора готова увеличить первый депозит беттора на 10000 рублей (максимум) при выполнении всех условий акции. Размер бонуса в BetBoom, как и у многих легальных букмекеров, эквивалентен сумме первого депозита.
Обзор букмекерской конторы BetBoom
У БК PARI небольшой приветственный бонус – зато и получить его проще простого: в течение двух недель после регистрации пополнить игровой счет на 1000 ₽ и заключить пари на такую же или большую сумму. Сразу после этого на бонусный счет игрока упадет премиальная тысяча.
Только выполнив все необходимые условия, беттор получает фрибет за регистрацию (или иное предусмотренное вознаграждение) и может им воспользоваться.
Без отыгрыша забрать этот «подарок» не получится. Прежде чем он станет доступным для вывода, необходимо совершить ряд действий:
Бонус на первый депозит – неплохая возможность приумножить свои доходы при взвешенном подходе к заключению пари. Но не стоит безоглядно бросаться на самые заманчивые бонусные предложения. Прежде чем вступать в игру, внимательно изучайте правила получения и использования бонусов. Чем выше размер поощрения, тем сложнее условия по отыгрышу и, соответственно, больше риски.
Онлайн рейтинг: лучшие букмекерские конторы в России в 2024 году
Приветственный фрибет БК «Олимп» на данный момент достигает 30000 рублей.
Бонус на первый депозит призван стимулировать новых пользователей к выбору именно этой букмекерской конторы среди множества других. Это проверенный способ завоевать новых клиентов.
Минимальный депозит у разных контор отличается, а размер бонуса, как правило, составляет от 50 до 100% от суммы первого пополнения счета (но не превышает изначально заявленной в промо суммы). Никто не запрещает беттору внести на депозит больше денег, чем прописано в условиях акции, но максимальный размер бонуса от этого не изменится.
Бонусы при пополнении счета в букмекерской конторе делятся на срочные и бессрочные. Первый необходимо активировать и отыграть в означенные букмекером временные рамки – иначе он сгорит. Так что внимательно читайте правила проведения именно той акции, в которой планируете участвовать.
Партнерский проект