Промокод БК Зенит на 35 000 рублей за регистрацию и депозит

Партнерский проект
Только нашим читателям доступен эксклюзивный фрибет до 35 000 рублей от БК «Зенит». Для его получения достаточно зарегистрироваться и пополнить счет на 101 рубль. Подробности читайте ниже.
БК предоставляет бонус только новым игрокам. Для получения промокода нужно:
1.Зайти на сайт или в мобильное приложение БК «Зенит».
2.Кликнуть по кнопке «Регистрация».
3.Заполнить регистрационную форму и вписать пароль.
4.Обязательно ввести промокод RBVEDOMOSTI.
5.Указать код из СМС.
6.Подтвердить личность.
7.Совершить депозит от 101 рубля в течение 3 дней после регистрации.
После этого игрок получит фрибет равный 100% первого депозита до 35 000 рублей
Ставить бонусные деньги нужно на спорт «экспрессом», который состоит минимум из 3 событий с кэфом от 1.40 каждое. Общая сумма пари должна в 5 раз превышать номинал бонуса. Срок отыгрыша — 30 дней.
Для вывода денег со счета достаточно:
БК предлагает широкий перечень способов вывода.
В акции для новых игроков присутствуют некоторые ограничения.
Максимальный размер бонуса
35 000 ₽
Минимальный депозит
101 ₽
Тип пари
«Экспресс»
Минимальный коэффициент
1.40 для каждого события
Размер отыгрыша
х5
Срок использования фрибета
30 дней
Срок окончания акции
19.08.2030 (23:59 МСК)
Если игрок выведет деньги в период проведения акции, он прекратит участвовать в ней. Начисленные бонусные средства спишут с его аккаунта.
Букмекер предлагает новичкам очень щедрое поощрение. Однако до 35 000 рублей пользователи получат только по эксклюзивному промокоду RBVEDOMOSTI. Требования достаточно простые, ведь собрать «экспресс» с кэфом каждого события от 1,40 не составит особого труда даже для новичка. Да и требования по отыгрышу весьма демократичные. Прокрутить 5 раз сумму первого депозита не выглядит нерешаемой задачей.
Проблемы с получением бонуса возникают по ряду причин:
БК пресекает любые манипуляции с информацией. Если игрока уличат в нарушении, то бонусные средства аннулируются.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Крупный размер бонуса
|➖ Предложение действует только для новых игроков
|➕ Прозрачные условия
|➕ Лояльные условия отыгрыша
Предлагаем ознакомиться с некоторыми акциями БК по промокоду.
Фрибет от БК «Зенит» — это одно из лучших предложений на рынке. Далеко не каждый букмекер начислит в качестве фрибета до 35 000 рублей. Самое главное, что БК не выставляет каких-то невыполнимых условий по отыгрышу, поэтому получить бонусные средства вполне реально.
Партнерский проект