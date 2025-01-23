Промокоды БК Винлайн на сегодня, фрибеты при регистрации, бонусы и акции в 2025 году

Букмекерская контора "Винлайн" предоставляет новым пользователям бонус в виде фрибета на сумму 3000 рублей при регистрации. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо ввести специальный промокод RBMAX во время создания аккаунта.

Как получить промокод в Винлайн - подробные условия

Чтобы правильно воспользоваться промокодом Winline при помощи персонального компьютера, следуйте инструкции ниже:

Зайдите на официальный сайт компании по адресу https://winline.ru/ .

Нажмите на зеленую кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу экрана. Введите корректный номер телефона и придумайте пароль. Введите промокод БК Винлайн в поле с иконкой подарка.

Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

Активировать промокод Winline на 2025 год можно также при помощи мобильного приложения. Ниже пошаговая инструкция, как это сделать, чтобы символьный код не сгорел.

1. Введите адрес m.winline.ru в адресной строке любого браузера на своем мобильном устройстве.

2. Нажмите зеленую кнопку «Скачать приложение» в правом нижнем углу экрана.

3. Выберите способ загрузки внизу экрана: Galaxy Store, App Gallery или APK.

4. Подтвердите согласие на установку софта.

5. Откройте приложение и нажмите кнопку «Начать регистрацию».

6. Введите регистрационные данные и промокод в соответствующее поле.

7. Пополните баланс на сумму от 500 рублей

После этого букмекерская контора автоматически начислит вам фрибет на 3000 рублей.

Куда вводить промокод Винлайн?

Промокод для новых пользователей нужно ввести в специальное поле регистрационной формы.

Как отыграть промокод Винлайн на 3000

Фрибет от Винлайн может быть использован для одинарной или экспресс-ставки с коэффициентом до 2.50. Выигрыш по ставке будет автоматически зачислен на ваш основной счет за вычетом номинала фрибета. Прибыль сразу можно будет вывести любым доступным способом.