Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на DreamLeague S28

Winline предлагает очередное турнирное соревнование и начисляет фрибеты за пари на игры DreamLeague S28. Любители Dota 2 могут ставить на главный ивент февраля, продвигаться по сводной таблице и при попадании в топ-500 забрать дополнительный фрибет до 150 000 рублей.
БК свела требования до минимума. Бетторам следует:
Минимальный кэф пари — 1.30. Ограничения по сумме отсутствуют.
Позицию в лидерборде определяет совокупный оборот беттора. Сумма пари учитывается после расчета. Ставки на фрибеты и кешауты не попадают в совокупный зачет. Ставить разрешается ординары и экспрессы.
Совокупные призовые достигают 1 000 000 рублей. Их начисляют фрибетами. Фонд распределят между 500 лучшими игроками.
Место
Фрибет
1
150 000 ₽
2
120 000 ₽
3
90 000 ₽
4
75 000 ₽
5
60 000 ₽
6
50 000 ₽
7
30 000 ₽
8
20 000 ₽
9
10 000 ₽
10
5000 ₽
11-25
3500 ₽
26-50
2000 ₽
51-100
1000 ₽
101-250
750 ₽
2511-500
500 ₽
Бонус разрешено использовать в течение 30 суток. Если игрок не уложится в указанный срок, оператор аннулирует выданный фрибет. Ставить разрешается экспрессы и ординары с кэфом не более 10.00.
Таблица отражает все условия по указанной промоакции.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
02.03.2026 (10:00 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Крупный номинал фрибетов
|➖ Требуется достаточный оборот по ставкам
|➕ Букмекер засчитывает выигрышные и проигрышные ставки
Оператор сформировал стандартный список требований. Продвижение по турнирной таблице зависит от активности беттора. С ростом количества ставок увеличиваются шансы игрока на попадание в число призеров.