Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на DreamLeague S28

Winline предлагает очередное турнирное соревнование и начисляет фрибеты за пари на игры DreamLeague S28. Любители Dota 2 могут ставить на главный ивент февраля, продвигаться по сводной таблице и при попадании в топ-500 забрать дополнительный фрибет до 150 000 рублей.