Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



24 февраля 8:33ГлавнаяБонусы
БК ВинлайнФрибеты за депозит
logo

Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на DreamLeague S28

до 150 000 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Огромный бонус для любителей Dota2

Winline предлагает очередное турнирное соревнование и начисляет фрибеты за пари на игры DreamLeague S28. Любители Dota 2 могут ставить на главный ивент февраля, продвигаться по сводной таблице и при попадании в топ-500 забрать дополнительный фрибет до 150 000 рублей.

Как получить бонус от БК Winline до 150 000 рублей за участие в турнире DreamLeague S28

Свернуть

БК свела требования до минимума. Бетторам следует:

  1. Создать аккаунт в Winline.
  2. Подтвердить участие в DreamLeague S28.
  3. Ставить на соответствующие матчи Dota 2.

Минимальный кэф пари — 1.30. Ограничения по сумме отсутствуют.

Позицию в лидерборде определяет совокупный оборот беттора. Сумма пари учитывается после расчета. Ставки на фрибеты и кешауты не попадают в совокупный зачет. Ставить разрешается ординары и экспрессы. 

Совокупные призовые достигают 1 000 000 рублей. Их начисляют фрибетами. Фонд распределят между 500 лучшими игроками. 

Место

Фрибет

1

150 000 ₽

2

120 000 ₽

3

90 000 ₽

4

75 000 ₽

5

60 000 ₽

6

50 000 ₽

7

30 000 ₽

8

20 000 ₽

9

10 000 ₽

10

5000 ₽

11-25

3500 ₽

26-50

2000 ₽

51-100

1000 ₽

101-250

750 ₽

2511-500

500 ₽

Как отыграть бонус Winline до 150 000 рублей за пари в турнире DreamLeague S28

Свернуть

Бонус разрешено использовать в течение 30 суток. Если игрок не уложится в указанный срок, оператор аннулирует выданный фрибет. Ставить разрешается экспрессы и ординары с кэфом не более 10.00. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от Winline

Свернуть

Таблица отражает все условия по указанной промоакции. 

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

02.03.2026 (10:00 МСК)

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Крупный номинал фрибетов➖ Требуется достаточный оборот по ставкам
➕ Букмекер засчитывает выигрышные и проигрышные ставки 

Заключение

Свернуть

Оператор сформировал стандартный список требований. Продвижение по турнирной таблице зависит от активности беттора. С ростом количества ставок увеличиваются шансы игрока на попадание в число призеров. 

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer309 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer125 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer34 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer309 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer309 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer309 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer309 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё