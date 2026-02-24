Ведомости
Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на голы «Интера» «Буде-Глимту» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов

Миланцам нужно отыгрываться
Руслан Ипполитов

24 февраля состоится второй матч стыкового раунда Лиги чемпионов между итальянским «Интером» и норвежским «Буде-Глимтом». Начало встречи – в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом миланцев. Коэффициент на итоговую победу «Интера» – 1,25, что составляет 78% вероятности. Триумф «Буде-Глимта» котируется за 10,50 (или 9%). Поставить на ничью можно за 7,30 – 13%. Проход «нерадзури» в следующий раунд плей-офф ЛЧ котируется за 1,70 (56%). Если в 1/8 финала окажется норвежская команда, сыграет пари за 2,20 (44%). 

Клиенты PARI верят в успех команды из Милана. На победу «Интера» приходится около 95% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 4% сделано на норвежцев, еще приблизительно 1% – на ничью. На рынке победы в двухматчевом противостоянии распределение ставок зафиксировано в соотношении 79% на 21% в пользу «Интера». 

Аналитики PARI считают, что второе противостояние «Интера» и «Буде-Глимта» получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 1,30. Противоположный вариант (тотал меньше 2,5) котируется за 3,55. Если команды снова обменяются голами, сыграет пари за 1,68.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч – 1 000 000 руб. Один из клиентов собрал экспресс из семи событий, включив в него пари на то, что «Интер» забьет в ворота «Буде-Глимта» не менее двух мячей, по котировке 1,20. Общий коэффициент экспресса – 6,23.

«Интер» по итогам общего этапа ЛЧ занял десятое место в турнирной таблице с 15-ю очками. У «Буде-Глимта» девять очков и 23 место. В первом матче стыкового раунда норвежцы обыграли итальянцев со счетом 3:1. В 1/8 финала победитель противостояния «Интера» с «Буде-Глимтом» встретится с «Манчестер Сити» или лиссабонским «Спортингом».

