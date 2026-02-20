Ведомости
Легенда РПЛ Кристиан Нобоа посетит матч «Сочи» – «Спартак»

Один из самых ярких легионеров в истории чемпионата России по футболу
Руслан Ипполитов
Источник: БЕТСИТИ
Источник: БЕТСИТИ

Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа вернется в Россию и станет БЕТСИТИ гостем первого матча весенней части сезона, в котором «Сочи» 1 марта примет московский «Спартак».

Помимо посещения самой игры, Кристиан съездит на базу бывшего клуба, раздаст автографы болельщикам на игре, пообщается с вип-гостями в БЕТСИТИ лаунже, а также примет участие в съемках шоу.

«Спасибо БЕТСИТИ и «Сочи» за поездку в Россию. Через неделю увижусь со своими друзьями. Вспомним то время, что играли в России и посмотрим матч со «Спартаком». Скоро увидимся!» – сказал Нобоа в обращении к болельщикам.

В России Нобоа выступал с 2007 по 2023 гг. в различных клубах – казанском «Рубине», московском «Динамо», «Ростове», санкт-петербургском «Зените» и «Сочи». Кристиан – трехкратный чемпион страны, обладатель Суперкубка России. С «Сочи» он стал серебряным призером РПЛ в 2022 г. После отъезда из России выступал за родной клуб «Эмелек».

БЕТСИТИ утраивает депозит до 200 000 рублей всем новым игрокам

