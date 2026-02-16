Настоящие чемпионы не уходят на пенсию

14 февраля в московских «Лужниках» состоялась лыжная ретрогонка с очень личным названием — «Это все еще я». На старт вышли ветераны спорта и юные лыжники, чтобы разделить радость движения. Праздник прошел при поддержке фондов «Пари и побеждай» и «Дополнительное время». Теплую домашнюю атмосферу мероприятию подарили участники проекта «Московское долголетие». Они присоединились к гонке впервые.

Дистанцию в 3,3 км покоряли настоящие легенды, чьи имена вписаны в историю спорта: Рита Ачкина — участница Олимпийских игр и чемпионка СССР, Альберт Вахрушев — заслуженный тренер России, Виктор Бубнов — многократный призер Сурдлимпийских игр и чемпион мира. В этот день на старт вместе с титулованными атлетами вышли более 70 участников «Московского долголетия» и медийные гости. Глядя на этих увлеченных людей, каждый молодой спортсмен понял главное: возраст измеряется не годами, а состоянием души. И у этих легенд она навсегда молода.

Одной из главных героинь стала Клара Богатова — абсолютная чемпионка по легкой атлетике среди ветеранов, участница более тысячи официальных стартов. В свои 92 года она остается в центре спортивной жизни столицы.

По-настоящему трогательную историю любви подарили гонке супруги Альберт и Надежда Вахрушевы. Они познакомились более 60 лет назад на соревнованиях и с тех пор не расстаются — ни в жизни, ни на лыжне. Вместе тренируются, вместе выходят на старт и вместе доказывают, что спорт объединяет сердца на всю жизнь.

Ретрогонка «Это все еще я» принесла радость каждому, кто вышел на дистанцию. А фонд «Пари и побеждай» сделал этот праздник более запоминающимся: победители и призеры в категории старше 60 лет получили памятные медали и сертификаты на экипировку — чтобы впереди было еще много стартов и новых побед.

«Для нас большая честь и радость быть рядом с теми, кто посвятил спорту десятилетия своей жизни. Гонка «Это все еще я» не просто соревнование, а настоящее торжество силы духа. Мероприятие проходит уже второй год. Не сомневаемся, что оно станет доброй ежегодной традицией, привлекая все больше участников. Мы благодарны каждому ветерану за вдохновляющий пример, который они подают молодежи. И конечно, будем и дальше поддерживать наших старших спортсменов. Потому что настоящие чемпионы не уходят на пенсию», — отметила Алина Лебедева, попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай».

Напомним, что ретрогонка «Это все еще я» состоялась в рамках «Гонки Легкова». Партнером мероприятия стал Михаил Девятьяров, российский лыжник, чемпион России, победитель этапов Кубка мира, основатель спортивного клуба Devi Club. Он предоставил комплекты профессиональных лыж, чтобы участники гонки вышли на старт в полной экипировке. Благодарим за вклад в организацию праздника спорта.

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» развивает адаптивный спорт и доступную инфраструктуру и создает условия, чтобы спорт стал по-настоящему доступен каждому. Особое внимание организация уделяет поддержке бывших спортсменов — помогает им осваивать новые профессии, находить работу и плавно переходить к жизни после завершения карьеры. Фонд сотрудничает с локальными благотворительными проектами и продвигает «зеленые» инициативы, делая спорт не только доступным, но и экологичным.