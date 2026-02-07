Ведомости
12 февраля 13:25

Непряева не попала в двадцатку лучших раздельной гонки на Олимпиаде-2026

Спортсменка финишировала на 21-й строчке
Валентин Васильев
Дарья Непряева. Фото: ФЛГР
Дарья Непряева. Фото: ФЛГР

В четверг, 12 февраля, на Олимпийских играх-2026 возобновилась программа лыжных гонок. В этот день женщины разыграли комплект медалей в раздельном старте свободным стилем на 10 км. Подводим итоги очередного соревновательного дня в Милане.

Обладательницей золотой награды стала Фрида Карлссон, преодолевшая дистанцию в 10 км. за 22 мин. 49 сек. Представительница Швеции с первых метров обозначила свое преимущество, наращивая отрыв от преследовательниц после каждого круга. 26-летняя спортсменка одержала вторую победу кряду на турнире. Ранее Карлсон триумфально выступила в скиатлоне. Также на ее счету бронзовая медаль Игр-2022 в Пекине в составе эстафетной команды.

На втором месте расположилась другая шведка - Эбба Андерссон, уступившая соотечественнице 46 секунд. Спортсменка в третий раз участвует на Олимпиаде. Ранее 28-летняя лыжница выиграла серебро Игр-2018 в Пхенхчане, бронзу Пекина-2022 и серебро в скиатлоне на текущих соревнованиях.

Тройку сильнейших замкнула Джессика Диггинс. Опытная американка по ходу дистанции шла в числе лидеров, однако в концовке заключительного круга упустила преимущество и пропустила вперед себя Андерссон. На финише Диггинс превзошла показатели норвежки Хейди Венг, сохранив за собой бронзовую награду. 

Впервые в XXI веке норвежские лыжницы остались без медалей в раздельной гонке. Так, четыре года назад на турнире в Пекине золотую медаль в этой дисциплине завоевала Тереза Йохауг, которая недавно во второй раз стала мамой. Впрочем, титулованная спортсменка не собирается завершать плодотворную карьеру. Недавно Йохауг пообещала обратно встать на лыжи спустя пару месяцев после родов.

Дарья Непряева не смогла войти в двадцатку сильнейших, финишировав на 21-й позиции с отставанием в одну минуту 55 секунд. Единственная российская лыжница, представленная на олимпийском турнире в Милане, не смогла поддержать высокий темп фаворитов. В скиатлоне 23-летняя россиянка заняла 17-ю строчку. В спринте классическим стилем уроженка Твери не сумела пробиться в четвертьфинальные заезды, став 36-й в квалификации.

Расписание

Свернуть

Представляем расписание ближайших дисциплин в лыжных гонках на Олимпиаде-2026

13 февраля, пятница

  • 13:45. Разделка, свободный стиль, мужчины. 10 км.

14 февраля, суббота

  • 14:00. Эстафета, женщины. 4х7,5 км.

15 февраля, воскресенье

  • 14:00. Эстафета, мужчины. 4х7,5 км.

18 февраля, среда

  • 11:45. Командный спринт, свободный стиль, женщины. Квалификация.
  • 12:15. Командный спринт, свободный стиль, мужчины. Квалификация.
  • 13:45. Командный спринт, свободный стиль, женщины. Финал.
  • 14:15. Командный спринт, свободный стиль, мужчины. Финал.

21 февраля, суббота

  • 13:00. Масс-старт, классический стиль, мужчины. 50 км.

22 февраля, воскресенье

  • 12:00. Масс-старт, классический стиль, женщины. 50 км.
