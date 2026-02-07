Малинин проиграл Кагияме в короткой программе олимпийского командного турнира

Во всех дисциплинах, кроме мужского одиночного катания, выступления начались накануне. Следовательно, именно после короткой программы в этом виде была сформирована таблица, согласно которой отсеялись пять команд. Важным в этом контексте оказалось выступление Стивена Гоголева. Канадец с русскими корнями набрал 92,99 балла и установил личный рекорд в короткой программе. Он чисто выполнил каскад из четверного и тройного тулупов, а также сольные четверной сальхов и тройной аксель.

Уступил Гоголев лишь двум грандам мирового фигурного катания – яме Кагияме и Илье Малинину. Мало кто сомневался, что именно японец и американец будут бороться за первую строчку. Заодно – за драгоценные баллы в общий зачет, ведь именно их команды выглядят явными претендентами на золото.

Малинин на бумаге пошел ва-банк и заявил четверной аксель. Но в прокате был исполнен тройной, и тот – с ошибкой на приземлении. На каскаде из четверного лутца и тройного тулупа зафиксировали недокрут на первом элементе. Чистым из прыжков у американца получился только четверной флип. В итоге победитель двух последних чемпионатов мира не добрался до гроссмейстерской отметки в 100 баллов и весьма неожиданно уступил Кагияме.

Илья Малинин. Фото: ISU

Японец же показал близкий к идеальному прокат. Он чисто выполнил каскад из четверного и тройного тулупов, а также сольные четверной сальхов и тройной аксель. Двукратный вице-чемпион Олимпиады-2022 получил лучшие оценки и за технику, и за компоненты. Лишь 0,1 балла он уступил собственному личному рекорду, который был установлен в декабре в финале Гран-при.

Четвертый результат в короткой программе показал Кевин Эймоз, но это не помогло Франции пробиться в топ-5 и продолжить борьбу за медали. Оставшиеся квоты забрали сборные Италии и Грузии. Их представители Даниэль Грассль и Ника Эгадзе заняли пятое и шестое места соответственно. Ученик российского тренера Этери Тутберидзе допустил несколько помарок, а сборная Грузии в промежуточном рейтинге пропустила вперед Канаду.

Бывший россиянин Владимир Самойлов, представляющий Польшу, показал в короткой программе девятый результат. Он опередил только британца Эдварда Эпплби, а его команда завершила выступление.

Результаты короткой программы мужчин в командном турнире Олимпиады-2026: