Малинин проиграл Кагияме в короткой программе олимпийского командного турнира

В субботу, 7 февраля, на зимней Олимпиаде-2026 в Италии продолжился командный турнир по фигурному катанию. В борьбу вступили мужчины-одиночники. Подводим промежуточные итоги соревнований.
В командном турнире по фигурному катанию соревнуются десять сборных: США, Япония, Канада, Китай, Италия, Грузия, Польша, Великобритания, Южная Корея и Франция. У девяти коллективов есть квоты во всех четырех дисциплинах. Только корейцы не имеют представительства в парном катании.
Выступления фигуристов оцениваются по обычной судейской системе. Затем в зависимости от занятого места участники получают определенные баллы: десять – за первую позицию, девять – за вторую и т.д. Набранные очки суммируются в общий командный зачет.
По итогам коротких программ и ритм-танца борьбу за медали продолжили пять сильнейших сборных. Их представители выступят с произвольными программами и танцами. Причем перед вторым сегментом соревнований каждая сборная может сделать до двух замен в составе.
Для итогового распределения позиций и медалей суммируются все очки, набранные фигуристами в рамках командного турнира.
Во всех дисциплинах, кроме мужского одиночного катания, выступления начались накануне. Следовательно, именно после короткой программы в этом виде была сформирована таблица, согласно которой отсеялись пять команд. Важным в этом контексте оказалось выступление Стивена Гоголева. Канадец с русскими корнями набрал 92,99 балла и установил личный рекорд в короткой программе. Он чисто выполнил каскад из четверного и тройного тулупов, а также сольные четверной сальхов и тройной аксель.
Уступил Гоголев лишь двум грандам мирового фигурного катания – яме Кагияме и Илье Малинину. Мало кто сомневался, что именно японец и американец будут бороться за первую строчку. Заодно – за драгоценные баллы в общий зачет, ведь именно их команды выглядят явными претендентами на золото.
Малинин на бумаге пошел ва-банк и заявил четверной аксель. Но в прокате был исполнен тройной, и тот – с ошибкой на приземлении. На каскаде из четверного лутца и тройного тулупа зафиксировали недокрут на первом элементе. Чистым из прыжков у американца получился только четверной флип. В итоге победитель двух последних чемпионатов мира не добрался до гроссмейстерской отметки в 100 баллов и весьма неожиданно уступил Кагияме.
Японец же показал близкий к идеальному прокат. Он чисто выполнил каскад из четверного и тройного тулупов, а также сольные четверной сальхов и тройной аксель. Двукратный вице-чемпион Олимпиады-2022 получил лучшие оценки и за технику, и за компоненты. Лишь 0,1 балла он уступил собственному личному рекорду, который был установлен в декабре в финале Гран-при.
Четвертый результат в короткой программе показал Кевин Эймоз, но это не помогло Франции пробиться в топ-5 и продолжить борьбу за медали. Оставшиеся квоты забрали сборные Италии и Грузии. Их представители Даниэль Грассль и Ника Эгадзе заняли пятое и шестое места соответственно. Ученик российского тренера Этери Тутберидзе допустил несколько помарок, а сборная Грузии в промежуточном рейтинге пропустила вперед Канаду.
Бывший россиянин Владимир Самойлов, представляющий Польшу, показал в короткой программе девятый результат. Он опередил только британца Эдварда Эпплби, а его команда завершила выступление.
Результаты короткой программы мужчин в командном турнире Олимпиады-2026:
По итогам всех коротких программ и ритм-танца положение команд оказалось таким:
Перед произвольным танцем из пяти команд, пробившихся в решающий сегмент соревнований, замену произвела одна. У канадцев вместо Пайпер Гиллес и Поля Пуарье на лед вышли Маржори Лажуа и Закари Лага. В итоге интриги в борьбе за второе место толком не получилось, так как этот дуэт ожидаемо уступил итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.
А лучший результат тоже без сюрпризов показали Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Победители трех последних чемпионатов мира с запасом получили лучшие оценки и за технику, и за компоненты. Американцы показали свой лучший результат сезона в произвольном танце, но не дотянулись до тех баллов, которые заработали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон на чемпионате Европы в декабре.
Топ-5 в произвольном танце замкнули Утана Ёсида и Масая Морита – слабое звено сборной Японии. У них нет квоты для участия в личном турнире, поэтому пара завершила выступление на Олимпиаде-2026.
Четвертыми же стали бывшие россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин – дочь тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина. Представители Грузии показали достойный прокат и подтвердили статус пары, которая в индивидуальных соревнованиях может зацепиться за топ-10. Но шансы Дэвис и Смолкина на командную бронзу таят, так как отставание их сборной и от Канады, и от Италии выросло.
Результаты произвольного танца в командном турнире Олимпиады-2026:
По итогам второго дня американцы укрепили лидерство в таблице:
Ниже представлен график оставшихся сегментов командного турнира по московскому времени.
Воскресенье, 8 февраля
00:05 – танцы на льду, произвольный танец
21:30 – спортивные пары, произвольная программа
22:45 – женщины, произвольная программа
23:55 – мужчины, произвольная программа