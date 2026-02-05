Матч «Ньюкасла» и «Барселоны» стал самым крупным по обороту букмекеров на общем этапе ЛЧ

С 16 сентября 2025 года по 28 января 2026 года прошли восемь туров общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев подвел итоги групповой стадии и рассказал о самых популярных и прибыльных для букмекера встречах.

Лига чемпионов прошла в обновленном формате, с 36 командами и общей таблицей, второй сезон подряд. Команды решали судьбу многих путевок в плей-офф вплоть до последних минут заключительных матчей, а финальная таблица преподнесла как закономерные, так и сенсационные результаты.

Главным событием по итогам общего этапа можно назвать первое место и победную серию «Арсенала». Лондонский клуб первый и пока единственный, кому удалось выиграть на общем этапе восемь матчей из восьми. «Канониры» никогда не побеждали в Лиге чемпионов, но при Микеле Артете с каждым годом подбираются к главному трофею все ближе. В прошлом сезоне команда остановилась на стадии полуфинала.

Сам восьмой тур ЛЧ запомнился феерической концовкой матча «Бенфики» и «Реала». Из-за запутанной турнирной ситуации футболисты лиссабонского клуба сначала оберегали победный счет 3:2, а затем внезапно осознали необходимость забивать четвертый мяч и успели выиграть 4:2, причем автором решающего четвертого гола стал вратарь Анатолий Трубин. В итоге Жозе Моуринью поквитался со своей бывшей командой, «Бенфика» в компенсированное время влетела в топ-24, а «Реал», напротив, лишился места в топ-8. Оба клуба вышли в раунд плей-офф и там вновь встретятся друг с другом.

В числе восьми участников 1/8 финала неожиданно оказался лиссабонский «Спортинг» (благодаря победе 3:2 над «Атлетиком» в Бильбао). В топ-24 пробились «Буде-Глимт» и «Карабах». Норвежцам успех принесла победа 2:1 над «Атлетико» в Мадриде, а азербайджанский клуб отстоял место в раунде плей-офф даже несмотря на разгром 0:6 от «Ливерпуля».

Не обошлось и без разочарований для топ‑клубов. «ПСЖ», действующий обладатель трофея, не смог обыграть «Ньюкасл» (1:1) и вынужден сыграть в стыках. Аналогичная участь постигла «Ювентус» и «Атлетико», которые завершили групповой этап с 13 очками и попали в зону стыковых матчей. «Интер» также не сумел пробиться напрямую в 1/8 финала, разделив с «Реалом» 9–10‑е места с 15 очками.

Матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов состоятся 17–18 и 24–25 февраля. Стадия 1/8 финала турнира стартует 10 марта.