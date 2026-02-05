Матч «Ньюкасла» и «Барселоны» стал самым крупным по обороту букмекеров на общем этапе ЛЧ

Партнерский проект
С 16 сентября 2025 года по 28 января 2026 года прошли восемь туров общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев подвел итоги групповой стадии и рассказал о самых популярных и прибыльных для букмекера встречах.
Лига чемпионов прошла в обновленном формате, с 36 командами и общей таблицей, второй сезон подряд. Команды решали судьбу многих путевок в плей-офф вплоть до последних минут заключительных матчей, а финальная таблица преподнесла как закономерные, так и сенсационные результаты.
Главным событием по итогам общего этапа можно назвать первое место и победную серию «Арсенала». Лондонский клуб первый и пока единственный, кому удалось выиграть на общем этапе восемь матчей из восьми. «Канониры» никогда не побеждали в Лиге чемпионов, но при Микеле Артете с каждым годом подбираются к главному трофею все ближе. В прошлом сезоне команда остановилась на стадии полуфинала.
Сам восьмой тур ЛЧ запомнился феерической концовкой матча «Бенфики» и «Реала». Из-за запутанной турнирной ситуации футболисты лиссабонского клуба сначала оберегали победный счет 3:2, а затем внезапно осознали необходимость забивать четвертый мяч и успели выиграть 4:2, причем автором решающего четвертого гола стал вратарь Анатолий Трубин. В итоге Жозе Моуринью поквитался со своей бывшей командой, «Бенфика» в компенсированное время влетела в топ-24, а «Реал», напротив, лишился места в топ-8. Оба клуба вышли в раунд плей-офф и там вновь встретятся друг с другом.
В числе восьми участников 1/8 финала неожиданно оказался лиссабонский «Спортинг» (благодаря победе 3:2 над «Атлетиком» в Бильбао). В топ-24 пробились «Буде-Глимт» и «Карабах». Норвежцам успех принесла победа 2:1 над «Атлетико» в Мадриде, а азербайджанский клуб отстоял место в раунде плей-офф даже несмотря на разгром 0:6 от «Ливерпуля».
Не обошлось и без разочарований для топ‑клубов. «ПСЖ», действующий обладатель трофея, не смог обыграть «Ньюкасл» (1:1) и вынужден сыграть в стыках. Аналогичная участь постигла «Ювентус» и «Атлетико», которые завершили групповой этап с 13 очками и попали в зону стыковых матчей. «Интер» также не сумел пробиться напрямую в 1/8 финала, разделив с «Реалом» 9–10‑е места с 15 очками.
Матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов состоятся 17–18 и 24–25 февраля. Стадия 1/8 финала турнира стартует 10 марта.
Наибольший объем ставок PARI приняла на матч первого тура «Ньюкасл» — «Барселона» (1:2), что можно объяснить долгожданным стартом турнира и интересом к испанскому топ-клубу, который еще и подходил к игре в Англии в статусе главного фаворита. Следом идут два матча «Реала» — против «Марселя» в первом туре (2:1) и «Кайрата» во втором (5:0). В топ-5 вошли матчи «Бавария» — «Спортинг» (шестой тур, 3:1) и «Барселона» — «ПСЖ» (второй тур, 1:2).
В целом общий этап оказался прибыльным для букмекеров. Наиболее удачными для PARI стали матчи «Галатасарай» — «Ливерпуль» (второй тур, 1:0), «Ливерпуль» — «Реал» (четвертый тур, 1:0) и «Атлетик» — «ПСЖ» (шестой тур, 0:0). Игроков подвела вера в успех фаворитов, а также в высокую результативность матчей в Стамбуле, Ливерпуле и Бильбао.
Для клиентов компании максимально прибыльными получились матчи «Ньюкасл» — «Барселона» (первый тур, 1:2), «Байер» — «ПСЖ» (третий тур, 2:7) и «Копенгаген» — «Боруссия» (третий тур, 2:4). В этих матчах оправдались ставки как на победы фаворитов, так и на верх по голам.
Один из клиентов PARI сумел получить выигрыш в размере 16 905 000 рублей с двух одинаковых экспрессов. Оба купона состояли из ставок на тотал больше 0.5 в первом тайме матчей «Унион» — «Ньюкасл» и «Карабах» — «Копенгаген». Сперва он поставил 4 900 000 рублей, а после начала матчей сделал аналогичную ставку в лайве на сумму 4 000 000 рублей. Итоговый коэффициент первого экспресса составил 1.85, а второго — 1.96.
Игроку не пришлось долго ждать расчета, обе ставки сыграли достаточно быстро. Выплата по первому купону составила 9 065 000 рублей, со второго клиент получил 7 840 000 рублей.
Другой клиент PARI поставил 100 000 рублей, собрав смелый экспресс, в который вошли сразу 12 матчей. Шесть из них — события третьего тура Лиги чемпионов, а именно матчи «Барселона» — «Олимпиакос», «Байер» — «ПСЖ», «Вильярреал» — «Манчестер Сити», «Ньюкасл» — «Бенфика», «Арсенал» — «Атлетико» и «Унион» — «Интер». Во всех играх клиент выбрал победу фаворитов, но за счет количества матчей суммарный коэффициент купона был 115.24. Несмотря на большое количество ставок, практически все события в экспрессе доехали «с запасом», а выигрыш игрока составил 11 524 000 рублей.
Самый крупный чистый выигрыш за восемь туров по ставке-одинару — 4 000 000 рублей. В первом же туре куш сорвал клиент PARI, поставивший эту сумму на победу «Арсенала» над «Атлетиком» в Бильбао. Благодаря легкой виктории «канониров» со счетом 2:0 вложенная клиентом сумма удвоилась.
В Лиге чемпионов прошла жеребьевка раунда плей-офф, по итогам которой любители футбола увидят несколько равных по силам противостояний. До стадии 1/8 финала рискуют не дойти такие гранды, как «ПСЖ» (сыграет с «Монако»), «Реал» (с «Бенфикой») и «Ювентус» (с «Галатасараем»).
Главным фаворитом турнира остается «Арсенал» — коэффициент на победу лондонцев сохранился на уровне 4.50. Вторым претендентом считается «Бавария»: котировки на ее чемпионство по-прежнему составляют 5.50.
К числу основных фаворитов букмекеры также относят «Манчестер Сити» и «Барселону». В случае с «горожанами» коэффициент 8.00 остался без изменений, а котировки на победу «Барсы» выросли с 9.00 до 8.00. Если действующий победитель ЛЧ «ПСЖ» защитит титул, сыграет котировка 9.00.