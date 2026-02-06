Олимпиада-2026, командный турнир по фигурному катанию: итоги первого дня

В командном турнире по фигурному катанию соревнуются десять сборных: США, Япония, Канада, Китай, Италия, Грузия, Польша, Великобритания, Южная Корея и Франция. У девяти коллективов есть квоты во всех четырех дисциплинах. Только корейцы не имеют представительства в парном катании.

Выступления фигуристов оцениваются по обычной судейской системе. Затем в зависимости от занятого места участники получают определенные баллы: десять – за первую позицию, девять – за вторую и т.д. Набранные очки суммируются в общий командный зачет.

По итогам коротких программ и ритм-танца борьбу за медали продолжат пять сильнейших сборных. Их представители выступят с произвольными программами и танцами. Причем перед вторым сегментом соревнований каждая сборная может сделать до двух замен в составе.

Для итогового распределения позиций и медалей суммируются все очки, набранные фигуристами в рамках командного турнира.