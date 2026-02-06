Ведомости
Олимпиада-2026, командный турнир по фигурному катанию: итоги первого дня

Сумеют ли бывшие россияне привести сборную Грузии к медалям?
Александр Бокулёв
Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото: Ester Ayerdi Photography
Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото: Ester Ayerdi Photography

Церемония открытия Олимпиады-2026 стартует 6 февраля в 22:00 по московскому времени. За несколько часов до нее борьбу за медали в Милане начали фигуристы. В первый день командного турнира выступают представители трех дисциплин – парного и женского одиночного катания, а также танцев на льду. Подводим промежуточные итоги.

Регламент

В командном турнире по фигурному катанию соревнуются десять сборных: США, Япония, Канада, Китай, Италия, Грузия, Польша, Великобритания, Южная Корея и Франция. У девяти коллективов есть квоты во всех четырех дисциплинах. Только корейцы не имеют представительства в парном катании.

Выступления фигуристов оцениваются по обычной судейской системе. Затем в зависимости от занятого места участники получают определенные баллы: десять – за первую позицию, девять – за вторую и т.д. Набранные очки суммируются в общий командный зачет.

По итогам коротких программ и ритм-танца борьбу за медали продолжат пять сильнейших сборных. Их представители выступят с произвольными программами и танцами. Причем перед вторым сегментом соревнований каждая сборная может сделать до двух замен в составе.

Для итогового распределения позиций и медалей суммируются все очки, набранные фигуристами в рамках командного турнира.

Танцы на льду

В индивидуальных соревнованиях в данной дисциплине ожидается борьба за золото между Мэдисон Чок / Эваном Бейтсом и Лоранс Фурнье-Бодри / Гийомом Сизероном. Оба дуэта в ритм-танце командного турнира вышли от своих национальных сборных – США и Франции соответственно.

Борьба за лидерство получилась напряженной. Обе пары показали лучшие результаты сезона. Оценки за компоненты они получили почти идентичные, а вот по технике Чок и Бейтс опередили соперников примерно на балл. В итоге американцы стали единственными, кто преодолел отметку 90+, тогда как французам не хватило до нее 0,02 балла.

Примечательно, что Сизерон – действующий олимпийский чемпион в личном турнире. Но золото Пекина-2022 он выиграл со своей бывшей партнершей Габриэлой Пападакис, которая завершила карьеру. Нынешний сезон – дебютный для фигуриста в дуэте с Фурнье-Бодри. Чок и Бейтс на прошлой Олимпиаде в индивидуальных соревнованиях остановились в шаге от пьедестала. В командном турнире они взяли золото после перераспределения медалей ввиду дисквалификации россиянки Камилы Валиевой.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс
Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Фото: ISU

Топ-3 в пятничном ритм-танце замкнули Лайла Фир и Льюис Гибсон. Они являются ярко выраженными лидерами сборной Великобритании, которой ввиду более низкого уровня других фигуристов будет сложно квалифицироваться во второй сегмент соревнований. Похожая ситуация и у Канады, особенно после снятия спортивной пары Деанны Стеллато-Дудек и Максима Дешама с командного турнира. Ведущий танцевальный дуэт страны Пайпер Гиллес и Поль Пуарье в пятницу показал четвертый результат.

Следом расположились опытнейшие итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. За ними в таблице оказались Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Бывшие россияне, теперь представляющие Грузию, добились, пожалуй, максимального результата при реалистичных раскладах. Других соперников дочь Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина опередили уверенно. Ожидается, что именно сборные Грузии и Италии, которые после первого старта оказались соседями, с высокой вероятностью оспорят бронзу.

Главными конкурентами США в борьбе за золото считаются японцы. Но у этой азиатской команды проседает танцевальный дуэт – Утана Ёсида и Масая Морита в ритм-танце заняли только восьмое место. 

Результаты ритм-танца в командном турнире Олимпиады-2026:

  1. Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США) – 91,06 балла (10 очков)
  2. Лоранс Фурнье-Бодри / Гийом Сизерон (Франция) – 89,98 (9)
  3. Лайла Фир / Льюис Гибсон (Великобритания) – 86,85 (8)
  4. Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (Канада) – 85,79 (7)
  5. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) – 83,54 (6)
  6. Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Грузия) – 78,97 (5)
  7. Ханна Лим / Е Куан (Южная Корея) – 70,55 (4)
  8. Утана Ёсида / Масая Морита (Япония) – 68,64 (3)
  9. Ван Шиюэ / Лю Синьюй (Китай) – 64,92 (2)
  10. София Довгаль / Виктор Кулеша (Польша) – 60,23 (1)

Спортивные пары

Действующие олимпийские чемпионы в этой дисциплине – китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. После трехлетней паузы они возобновили карьеру, но в нынешнем сезоне не могут обрести стабильность. Это проявилось и в короткой программе командного турнира. Суй и Хань допустили ошибку на параллельном тройном тулупе и падение с тройного флипа через выброс. Они заняли только шестое место в данном сегменте соревнований.

Лучший результат с солидным отрывом показали Рику Миура и Рюити Кихара. Действующие чемпионы мира чисто выполнили тройную подкрутку третьего уровня сложности (при максимальном четвертом), параллельный тройной тулуп и тройной лутц через выброс. Японцы получили лучшие оценки и за технику, и за компоненты и стали единственными, кому удалось набрать более 80 баллов в короткой программе.

В плотной борьбе сборных Италии и Грузии в этом сегменте сильнее оказалась последняя. Анастасия Метелкина и Лука Берулава чисто выполнили тройную подкрутку четвертого уровня, параллельный тройной сальхов и тройной флип через выброс. В короткой программе они заняли второе место. Для учеников российского тренера Павла Слюсаренко это дебютная Олимпиада. В январе они стали первыми грузинскими чемпионами Европы в парном катании. Оба спортсмена родились в России. Метелкина сначала представляла родную страну, а Берулава на профессиональном уровне сразу выступал за Грузию.

Анастасия Метелкина и Лука Берулава
Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Фото: ISU

Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии в итоге заняли третье место в короткой программе. Из-за травмы партнерши они пропустили недавний чемпионат Европы, но восстановились к домашней Олимпиаде и уверенно обошли других соперников. Остальные пары не добрались до отметки в 70 баллов.

При этом на миланский лед вышли еще некоторые бывшие россияне. Павел Ковалев представляет Францию со своей супругой Камиль Ковалев. Они заняли седьмое место в короткой программе. Вслед за ними в таблице расположились поляки Юлия Щетинина и Михал Возняк. Партнерша из этого дуэта – уроженка Нижнего Новгорода, тренирует спортсменов российский специалист Дмитрий Савин. 

Результаты короткой программы пар в командном турнире Олимпиады-2026:

  1. Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) – 82,84 балла (10 очков)
  2. Анастасия Метелкина / Лука Берулава (Грузия) – 77,54 (9)
  3. Сара Конти / Никколо Мачии (Италия) – 76,65 (8)
  4. Лия Перейра / Трент Мишо (Канада) – 68,24 (7)
  5. Элли Кам / Дэнни О'Ши (США) – 66,59 (6)
  6. Суй Вэньцзин / Хань Цун (Китай) – 65,37 (5)
  7. Камиль Ковалев / Павел Ковалев (Франция) – 63,72 (4)
  8. Юлия Щетинина / Михал Возняк (Польша) – 60,20 (3)
  9. Анастасия Вайпан-Ло / Люк Дигби (Великобритания) – 57,29 (2)

Женщины

В этой дисциплине действующая олимпийская чемпионка не представлена на Играх. Анна Щербакова с 2022 г. не выступает на международных стартах. И сборной России в Милане в командном турнире нет. В таких обстоятельствах явными фаворитками в короткой программе были представительницы Японии и США. И они подтвердили свой статус.

Каори Сакамото закрывала соревновательный день и выступила почти безошибочно. Лишь на тройной лутце технические специалисты зафиксировали неясное ребро. Чисто были выполнены двойной аксель и каскад из тройных флипа и тулупа (во второй половине программы). Трехкратная чемпионка мира получила лучшие оценки и за технику, и за компоненты.

Американка Алиса Лью в короткой программе расположилась вслед за японкой. Представительница США допустила недокрут в четверть на тройном риттбергере (в каскаде с тройным лутцем) и неясное ребро на тройном флипе. Двойной аксель в ее исполнении был чистым. В итоге действующая чемпионка мира уступила Сакамото почти четыре балла.

Каори Сакамото
Каори Сакамото. Фото: ISU

Более 70 баллов набрала также итальянка Лара Наки Гутманн. Ей это удалось впервые в карьере. Бронзовая медалистка недавнего чемпионата Европы с запасом обновила личный рекорд в короткой программе и позволила своей сборной оторваться от Грузии, чему также поспособствовала Джиа Шин, которая заняла четвертое место.

Представительница Южной Кореи на одну строчку опередила Анастасию Губанову. Бывшая россиянка, выступающая за Грузию, допустила недокрут в четверть на тройном лутце. Чисто чемпионке Европы удались двойной аксель и каскад из тройных флипа и тулупа. Ученица российского тренера Евгения Рукавицына принесла своей команде шесть очков.

Еще одна бывшая россиянка Екатерина Куракова показала девятый результат. Представительнице Польши удалось опередить только британку Кристен Спурс.

Результаты короткой программы женщин в командном турнире Олимпиады-2026:

  1. Каори Сакамото (Япония) – 78,88 балла (10 очков)
  2. Алиса Лью (США) – 74,90 (9)
  3. Лара Наки Гутманн (Италия) – 71,62 (8)
  4. Джиа Шин (Южная Корея) – 68,80 (7)
  5. Анастасия Губанова (Грузия) – 67,79 (6)
  6. Мадлен Скизас (Канада) – 64,97 (5)
  7. Лорин Шильд (Франция) – 62,24 (4)
  8. Чжан Жуйян (Китай) – 59,83 (3)
  9. Екатерина Куракова (Польша) – 57,76 (2)
  10. Кристен Спурс (Великобритания) – 48,28 (1)

Общая таблица

По итогам первого соревновательного дня положение команд таково:

  1. США – 25 очков
  2. Япония – 23
  3. Италия – 22
  4. Грузия – 20
  5. Канада – 19
  6. Франция – 17
  7. Южная Корея – 11
  8. Великобритания – 11
  9. Китай – 10
  10. Польша – 6

Расписание

Ниже представлен график оставшихся сегментов командного турнира по московскому времени.

Суббота, 7 февраля

21:45 – мужчины, короткая программа

00:05 (8 февраля) – танцы на льду, произвольный танец

Воскресенье, 8 февраля

21:30 – спортивные пары, произвольная программа

22:45 – женщины, произвольная программа

23:55 – мужчины, произвольная программа

Новое