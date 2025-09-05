Александр Бокулёв

Выигрывал городские олимпиады по физкультуре, но с большим спортом не получилось. Зато окончил МГУ им. М.В. Ломоносова и стал журналистом. С 2018 года работал в спортивных редакциях ТАСС и телеканала «360», занимал должность заместителя руководителя РИА Новости Спорт. За плечами крупнейшие соревнования, включая Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, турниры UFC и матчи Первой лиги.