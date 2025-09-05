Александр Бокулёв

Партнерский проект
Выигрывал городские олимпиады по физкультуре, но с большим спортом не получилось. Зато окончил МГУ им. М.В. Ломоносова и стал журналистом. С 2018 года работал в спортивных редакциях ТАСС и телеканала «360», занимал должность заместителя руководителя РИА Новости Спорт. За плечами крупнейшие соревнования, включая Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, турниры UFC и матчи Первой лиги.
Много интересных вариантов
Овечкин, Малкин, Панарин и многие другие
Хорошие шансы на несколько золотых медалей
Отечественные спортсмены выступят даже в командном турнире
Засияет ли Овечкин и в плей-офф?
Впечатляющие составы сборных
Шесть отечественных спортсменов в нейтральном статусе
Под нейтральным статусом приедет сильная команда
Большое дело не будет отложено?
А Чок и Бейтс стали сильнейшими в третий раз кряду
Разыграно два комплекта медалей
Ярчайшая дуэль у мужчин