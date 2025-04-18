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18 апреля 17:19ГлавнаяАналитика

Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты

Засияет ли Овечкин и в плей-офф?
Александр Бокулёв
Источник: nhl.com/capitals
Источник: nhl.com/capitals

В ночь с 19 на 20 апреля по московскому времени стартует плей-офф Национальной хоккейной лиги. Подводим главные итоги регулярного чемпионата и анализируем коэффициенты букмекеров на Кубок Стэнли.

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Кто выиграл регулярный чемпионат?

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Лучшей командой регулярного чемпионата впервые в истории стал канадский «Виннипег Джетс». Клуб из Западной конференции набрал 116 очков в 82 матчах и выиграл Президентский кубок.

На востоке сильнейшим стал «Вашингтон Кэпиталз». Столичная команда набрала 111 очков. 

Кто выиграл индивидуальные награды?

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По итогам регулярного чемпионата стали известны лауреаты нескольких индивидуальных наград по статистическим показателям. Свои призы они получат по окончании сезона.

«Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир)

Никита Кучеров (Россия, «Тампа-Бэй Лайтнинг») — 121 очко (37 голов + 84 результативные передачи) в 78 матчах

«Морис Ришар Трофи» (лучший снайпер)

Леон Драйзайтль (Германия, «Эдмонтон Ойлерз») — 52 гола в 71 матче

«Уильям М. Дженнингс Трофи» (вратарь из команды, пропустившей наименьшее количество шайб)

Коннор Хеллебайк (США, «Виннипег Джетс») — 191 пропущенная шайба

Кто участвует в Кубке Стэнли?

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Всего в плей-офф вышли 16 команд, которые разбиты на восемь пар. Все противостояния продлятся до четырех побед.

Пары первого раунда Кубка Стэнли 2025 года выглядят так:

  • «Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз»
  • «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш»
  • «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Девилз»
  • «Торонто Мейпл Лифс» — «Оттава Сенаторз»
  • «Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд»
  • «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс»
  • «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз»
  • «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»

Кто из россиян играет в Кубке Стэнли?

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Уже привычно в большинстве команд в плей-офф на лед выйдут российские хоккеисты. Ниже приведем список тех, кто регулярно появляется в основном составе. При этом нельзя исключать, что сыграют в Кубке Стэнли и россияне из резервных обойм своих команд. 

  • «Виннипег Джетс» — форвард Владислав Наместников
  • «Сент-Луис Блюз» — форварды Павел Бучневич и Алексей Торопченко
  • «Даллас Старз» — защитник Илья Любушкин и форвард Евгений Дадонов
  • «Колорадо Эвеланш» — форвард Валерий Ничушкин
  • «Каролина Харрикейнз» — вратарь Пётр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов, форвард Андрей Свечников
  • «Оттава Сенаторз» — защитник Артём Зуб
  • «Вегас Голден Найтс» — вратарь Илья Самсонов, форварды Иван Барбашёв и Павел Дорофеев
  • «Миннесота Уайлд» — форварды Кирилл Капризов и Яков Тренин
  • «Вашингтон Кэпиталз» — форвард Александр Овечкин
  • «Монреаль Канадиенс» — форвард Иван Демидов
  • «Лос-Анджелес Кингз» — защитник Владислав Гавриков и форвард Андрей Кузьменко
  • «Эдмонтон Ойлерз» — форвард Василий Подколзин
  • «Тампа-Бэй Лайтнинг» — вратарь Андрей Василевский, форвард Никита Кучеров
  • «Флорида Пантерз» — вратарь Сергей Бобровский

Кроме того, из-за визовых проблем за «Каролину» в концовке регулярного не дебютировал Андрей Никишин. Трудно оценить вероятность постоянного выступления российского защитника в плей-офф.

Таким образом, без россиян, скорее всего, будут играть только «Нью-Джерси Девилз» и «Торонто Мейпл Лифс». 

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Действующим обладателем трофея является «Флорида Пантерз». Перед стартом нового плей-офф PARI предлагает такие коэффициенты:

 Победа в турниреВыход в финал
«Колорадо Эвеланш»8,004,80
«Флорида Пантерз»8,505,00
«Даллас Старз»8,505,00
«Виннипег Джетс»10,006,00
«Каролина Харрикейнз»10,005,00
«Вегас Голден Найтс»10,005,00
«Вашингтон Кэпиталз»10,505,50
«Эдмонтон Ойлерз»10,506,00
«Тампа-Бэй Лайтнинг»11,506,00
«Торонто Мейпл Лифс»13,006,00
«Лос-Анджелес Кингз»20,0010,00
«Оттава Сенаторз»40,0018,00
«Сент-Луис Блюз»40,0017,00
«Нью-Джерси Девилз»40,0018,00
«Монреаль Канадиенс»45,0022,00
«Миннесота Уайлд»50,0025,00

Сколько Овечкину до рекорда?

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Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, обогнав канадца Уэйна Гретцки. Теперь на счету Овечкина 897 голов.

Однако с учетом плей-офф лидирует всё ещё Гретцки. У канадца 1016 голов, у россиянина — 969.

Трансляции, где смотреть

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В России нет легальных трансляций матчей НХЛ. Однако тематические группы в социальных сетях регулярно организовывают прямые эфиры.

ПРОМОКОД ОТ PARI

Расписание

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Розыгрыш Кубка Стэнли начнется в ночь на 21 апреля по московскому времени и завершится не позднее 25 июня.

Ранее по теме:Огромные джерси в честь Овечкина появились в семи знаковых локациях Москвы

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