Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты

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В ночь с 19 на 20 апреля по московскому времени стартует плей-офф Национальной хоккейной лиги. Подводим главные итоги регулярного чемпионата и анализируем коэффициенты букмекеров на Кубок Стэнли.
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Лучшей командой регулярного чемпионата впервые в истории стал канадский «Виннипег Джетс». Клуб из Западной конференции набрал 116 очков в 82 матчах и выиграл Президентский кубок.
На востоке сильнейшим стал «Вашингтон Кэпиталз». Столичная команда набрала 111 очков.
По итогам регулярного чемпионата стали известны лауреаты нескольких индивидуальных наград по статистическим показателям. Свои призы они получат по окончании сезона.
«Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир)
Никита Кучеров (Россия, «Тампа-Бэй Лайтнинг») — 121 очко (37 голов + 84 результативные передачи) в 78 матчах
«Морис Ришар Трофи» (лучший снайпер)
Леон Драйзайтль (Германия, «Эдмонтон Ойлерз») — 52 гола в 71 матче
«Уильям М. Дженнингс Трофи» (вратарь из команды, пропустившей наименьшее количество шайб)
Коннор Хеллебайк (США, «Виннипег Джетс») — 191 пропущенная шайба
Всего в плей-офф вышли 16 команд, которые разбиты на восемь пар. Все противостояния продлятся до четырех побед.
Пары первого раунда Кубка Стэнли 2025 года выглядят так:
Уже привычно в большинстве команд в плей-офф на лед выйдут российские хоккеисты. Ниже приведем список тех, кто регулярно появляется в основном составе. При этом нельзя исключать, что сыграют в Кубке Стэнли и россияне из резервных обойм своих команд.
Кроме того, из-за визовых проблем за «Каролину» в концовке регулярного не дебютировал Андрей Никишин. Трудно оценить вероятность постоянного выступления российского защитника в плей-офф.
Таким образом, без россиян, скорее всего, будут играть только «Нью-Джерси Девилз» и «Торонто Мейпл Лифс».
Действующим обладателем трофея является «Флорида Пантерз». Перед стартом нового плей-офф PARI предлагает такие коэффициенты:
|Победа в турнире
|Выход в финал
|«Колорадо Эвеланш»
|8,00
|4,80
|«Флорида Пантерз»
|8,50
|5,00
|«Даллас Старз»
|8,50
|5,00
|«Виннипег Джетс»
|10,00
|6,00
|«Каролина Харрикейнз»
|10,00
|5,00
|«Вегас Голден Найтс»
|10,00
|5,00
|«Вашингтон Кэпиталз»
|10,50
|5,50
|«Эдмонтон Ойлерз»
|10,50
|6,00
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|11,50
|6,00
|«Торонто Мейпл Лифс»
|13,00
|6,00
|«Лос-Анджелес Кингз»
|20,00
|10,00
|«Оттава Сенаторз»
|40,00
|18,00
|«Сент-Луис Блюз»
|40,00
|17,00
|«Нью-Джерси Девилз»
|40,00
|18,00
|«Монреаль Канадиенс»
|45,00
|22,00
|«Миннесота Уайлд»
|50,00
|25,00
Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, обогнав канадца Уэйна Гретцки. Теперь на счету Овечкина 897 голов.
Однако с учетом плей-офф лидирует всё ещё Гретцки. У канадца 1016 голов, у россиянина — 969.
В России нет легальных трансляций матчей НХЛ. Однако тематические группы в социальных сетях регулярно организовывают прямые эфиры.
ПРОМОКОД ОТ PARI
Розыгрыш Кубка Стэнли начнется в ночь на 21 апреля по московскому времени и завершится не позднее 25 июня.
Партнерский проект