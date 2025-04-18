Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты

Уже привычно в большинстве команд в плей-офф на лед выйдут российские хоккеисты. Ниже приведем список тех, кто регулярно появляется в основном составе. При этом нельзя исключать, что сыграют в Кубке Стэнли и россияне из резервных обойм своих команд.

«Виннипег Джетс» — форвард Владислав Наместников

«Сент-Луис Блюз» — форварды Павел Бучневич и Алексей Торопченко

«Даллас Старз» — защитник Илья Любушкин и форвард Евгений Дадонов

«Колорадо Эвеланш» — форвард Валерий Ничушкин

«Каролина Харрикейнз» — вратарь Пётр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов, форвард Андрей Свечников

«Оттава Сенаторз» — защитник Артём Зуб

«Вегас Голден Найтс» — вратарь Илья Самсонов, форварды Иван Барбашёв и Павел Дорофеев

«Миннесота Уайлд» — форварды Кирилл Капризов и Яков Тренин

«Вашингтон Кэпиталз» — форвард Александр Овечкин

«Монреаль Канадиенс» — форвард Иван Демидов

«Лос-Анджелес Кингз» — защитник Владислав Гавриков и форвард Андрей Кузьменко

«Эдмонтон Ойлерз» — форвард Василий Подколзин

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — вратарь Андрей Василевский, форвард Никита Кучеров

«Флорида Пантерз» — вратарь Сергей Бобровский

Кроме того, из-за визовых проблем за «Каролину» в концовке регулярного не дебютировал Андрей Никишин. Трудно оценить вероятность постоянного выступления российского защитника в плей-офф.

Таким образом, без россиян, скорее всего, будут играть только «Нью-Джерси Девилз» и «Торонто Мейпл Лифс».