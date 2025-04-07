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7 апреля 18:48ГлавнаяНовости

Огромные джерси в честь Овечкина появились в семи знаковых локациях Москвы

Москву заполонили гигантские джерси в честь рекорда Овечкина
Руслан Ипполитов

В течение дня две огромные джерси появлялись в различных частях города. Кадрами с мест событий делились жители столицы в социальных сетях

Организатором акции выступила букмекерская компания FONBET, которая таким образом отметила достижения своего главного амбассадора. На джерси были нанесены игровой номер Овечкина и количество его голов в НХЛ.  Свитера перевозили на грузовых манипуляторах и размещали в знаковых местах города. Среди них – Патриаршие пруды, Котельническая набережная, стадион “Динамо”, парк Зарядье, Москва-сити и дом детства Овечкина. 

Финальной точкой маршрута стала смотровая площадка на Воробьёвых горах, где один из свитеров останется на ближайшие две недели.

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