Промокоды Пари при регистрации на сегодня — на фрибет, без депозита

Промокод при регистрации VED5000 букмекера PARI открывает доступ к акции с раздачей 5 ставок по 1000 рублей. Для участия нужно зарегистрироваться с бонус-кодом, внести одним платежом от 1000 рублей и выполнить 4 последовательных отыгрыша в 2000, 3000, 4000 и 5000.

Стартовый фрибет дадут с зачислением депозита. Обычно букмекер выплачивает бонус моментально, изредка приходится ждать до 2 суток. Приступить к отыгрышу нужно при появлении шкалы прогресса в личном кабинете. На фиксацию оборота контора отводит 5 суток. Опоздания аннулируют участие. PARI не засчитывает в отыгрыш ряд ставок:

на системы;

возвраты (единичный кэф);

на быстрые игры;

с кешаутом (проданные пари);

заключенные на бонусные средства.

Отыгрыш разрешается выполнять на ставках с кэфом 1.01 и выше.

Фрибеты по промокоду VED5000 действуют 3 суток. В указанный срок игрок обязан проставить их ординаром или экспрессом с любым коэффициентом. При успешной ставке контора зачислит чистый выигрыш, снять деньги разрешается на любой использованный способ платежа.