БК Winline запустила новогоднюю акцию Winter Drop

Наступает самое волшебное время года — и Winline дарит всем пользователям незабываемую новогоднюю акцию Winter Drop.
Акция продлится с 29 декабря по 12 января. Для участия в ней следует установить мобильное приложение Winline, выполнять задания и участвовать в ежедневном розыгрыше фрибетов и ценных призов, а также розыгрыше главного приза - поездки на финал The International - главного мирового турнира по Dota 2.
Ниже основные правила акции, в которой могут принять участие все зарегистрированные пользователи Winline:
- При первом входе на страницу акции каждому игроку начисляется стартовый пакет монеток, чей номинал зависит от активности игрока в 2025 году.
- Также монетки можно получить за активность в приложении, например, за ставки на любые события, участие в турнирах BetRace, приглашение друзей или хранения денег на балансе.
- Монетки можно потратить на ежедневные и итоговые розыгрыши, а также на Колесо Фортуны.
- Колесо фортуны - это беспроигрышный розыгрыш, стоимость участия в котором равна пяти монеткам. В Колесе Фортуны можно выиграть дополнительные монетки, билеты на ближайший розыгрыш, фрибеты, мерч или технику.
- Ежедневный розыгрыш проводится два раза в день: в 14:00 и в 20:00. В рамках данного розыгрыша разыгрываются фрибеты разных номиналов. Для участия в розыгрыше необходимо приобрести билет за пять игровых монет. Чем больше билетов у игрока, тем больше его шанс на выигрыш.
- Итоговый розыгрыш состоится в конце акции, 12 января, однако покупка билетов на этот розыгрыш будет доступна с первого дня акции. Всего будут доступны три категории розыгрыша: чем выше категория, тем более ценные призы можно получить, однако и стоимость билета в розыгрыш этой категории будет выше. Так, например, 3-ий игровой розыгрыш включается в себя главный приз - поездку на The International 2026 в Шанхае.