Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



29 декабря 9:53ГлавнаяНовости

БК Winline запустила новогоднюю акцию Winter Drop

Суперприз - поездка на финал главного мирового турнира по Dota 2
Валентин Васильев

Наступает самое волшебное время года — и Winline  дарит всем пользователям незабываемую новогоднюю акцию Winter Drop.

Акция продлится с 29 декабря по 12 января. Для участия в ней следует установить мобильное приложение Winline, выполнять задания и участвовать в ежедневном розыгрыше фрибетов и ценных призов, а также розыгрыше главного приза - поездки на финал The International - главного мирового турнира по Dota 2.

Ниже основные правила акции, в которой могут принять участие все зарегистрированные пользователи Winline:

  • При первом входе на страницу акции каждому игроку начисляется стартовый пакет монеток, чей номинал зависит от активности игрока в 2025 году.
  • Также монетки можно получить за активность в приложении, например, за ставки на любые события, участие в турнирах BetRace, приглашение друзей или хранения денег на балансе.
  • Монетки можно потратить на ежедневные и итоговые розыгрыши, а также на Колесо Фортуны
  • Колесо фортуны - это беспроигрышный розыгрыш, стоимость участия в котором равна пяти монеткам. В Колесе Фортуны можно выиграть дополнительные монетки, билеты на ближайший розыгрыш, фрибеты, мерч или технику. 
  • Ежедневный розыгрыш проводится два раза в день: в 14:00 и в 20:00. В рамках данного розыгрыша разыгрываются фрибеты разных номиналов.  Для участия в розыгрыше необходимо приобрести билет за пять игровых монет. Чем больше билетов у игрока, тем больше его шанс на выигрыш.
  • Итоговый розыгрыш состоится в конце акции, 12 января, однако покупка билетов на этот розыгрыш будет доступна с первого дня акции. Всего будут доступны три категории розыгрыша: чем выше категория, тем более ценные призы можно получить, однако и стоимость билета в розыгрыш этой категории будет выше. Так, например, 3-ий игровой розыгрыш включается в себя главный приз - поездку на The International 2026 в Шанхае.
Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы Winline

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

КПФР обыграл «Синару» в финале БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу
КПФР обыграл «Синару» в финале БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу
Новости
БК PARI анонсировала отбор на PARI SECRET POKER SOCHI 2026
БК PARI анонсировала отбор на PARI SECRET POKER SOCHI 2026
Новости
БК Winline запустила новогоднюю акцию Winter Drop
БК Winline запустила новогоднюю акцию Winter Drop
Новости
Клиенты PARI считают, что «Челси» прервет победную серию «Астон Виллы» в АПЛ
Клиенты PARI считают, что «Челси» прервет победную серию «Астон Виллы» в АПЛ
Новости
БЕТСИТИ продлил соглашение о титульном партнерстве с Fight Nights
БЕТСИТИ продлил соглашение о титульном партнерстве с Fight Nights
Новости
Егор Дёмин стал новым амбассадором Fonbet
Егор Дёмин стал новым амбассадором Fonbet
Новости
Более 200 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Пари НН» — «Локомотив-Кубань» в Нижнем Новгороде
Более 200 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Пари НН» — «Локомотив-Кубань» в Нижнем Новгороде
Новости
БЕТСИТИ забрендировал самолет
БЕТСИТИ забрендировал самолет
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка лиги
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка лиги
Новости
Пользователи PARI ставят на ЦСКА в матче с «Северсталью» в КХЛ
Пользователи PARI ставят на ЦСКА в матче с «Северсталью» в КХЛ
Новости

Новое