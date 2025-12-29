БК Winline запустила новогоднюю акцию Winter Drop

Наступает самое волшебное время года — и Winline дарит всем пользователям незабываемую новогоднюю акцию Winter Drop.

Акция продлится с 29 декабря по 12 января. Для участия в ней следует установить мобильное приложение Winline, выполнять задания и участвовать в ежедневном розыгрыше фрибетов и ценных призов, а также розыгрыше главного приза - поездки на финал The International - главного мирового турнира по Dota 2.

Ниже основные правила акции, в которой могут принять участие все зарегистрированные пользователи Winline: