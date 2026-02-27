Ведомости
Игрок «Балтики» Максим Петров рассказал, какой был самый большой штраф за лишний вес на сборах

Один из лидеров клуба ответил на вопросы блогера Салахова
Валентин Васильев

Футболист принял участие в челлендже блогера Эльхана Салахова 1х1, который прошел при поддержке БЕТСИТИ. Если футболист не забивает при выходе один на один против блогера, то он должен ответить на вопрос, а если забивает, то может не отвечать. 

— После отпуска я немного набрал (в весе), но я не платил штраф. У меня была травма, и Андрей Викторович (Талалаев) дал мне полторы недели, чтобы я сбросил. И все, штрафа нет. Кто заплатил больше всех? У нас нет больших штрафов. У нас просто нет игроков таких в команде. Если тебе раз сказали, два сказали, три — то все, до свидания. Думаю, максимум штраф был 200 евро, - сказал Петров. 

Также игрок рассказал о том, мог ли он уйти из команды в зимнее трансферное окно. 

— Могу сказать пару слов - не все, что пишут в интернете, правда. Даже далеко не правда. Прочитал много неопрятных слов.

— Писали в СМИ, что Максим Петров запросил у московского клуба 6 млн рублей в месяц. Это правда?

— Нет. 

В том числе Салахов и Петров коснулись темы сборной России. 

— Заслужил ли я вызов в сборную? Раз я не там, значит, пока не заслужил этого. Значит, мало что сделал, чтобы попасть в сборную, - отметил Петров.

Полный выпуск 1х1 с Петровым, вышедший при поддержке БЕТСИТИ, можно посмотреть на ВК и на YouTube.

Напомним, что Максим Петров продлил контракт с «Балтикой» в конце января до 2030 года. Ранее им интересовался «Локомотив».

Ранее по теме:«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»

Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Новости
Новости
Новости
Новости
Новости
Новости
Новости
Новости
Новости
Новости

