Игрок «Балтики» Максим Петров рассказал, какой был самый большой штраф за лишний вес на сборах

Футболист принял участие в челлендже блогера Эльхана Салахова 1х1. Если футболист не забивает при выходе один на один против блогера, то он должен ответить на вопрос, а если забивает, то может не отвечать.

— После отпуска я немного набрал (в весе), но я не платил штраф. У меня была травма, и Андрей Викторович (Талалаев) дал мне полторы недели, чтобы я сбросил. И все, штрафа нет. Кто заплатил больше всех? У нас нет больших штрафов. У нас просто нет игроков таких в команде. Если тебе раз сказали, два сказали, три — то все, до свидания. Думаю, максимум штраф был 200 евро, - сказал Петров.

Также игрок рассказал о том, мог ли он уйти из команды в зимнее трансферное окно.

— Могу сказать пару слов - не все, что пишут в интернете, правда. Даже далеко не правда. Прочитал много неопрятных слов.

— Писали в СМИ, что Максим Петров запросил у московского клуба 6 млн рублей в месяц. Это правда?

— Нет.

В том числе Салахов и Петров коснулись темы сборной России.

— Заслужил ли я вызов в сборную? Раз я не там, значит, пока не заслужил этого. Значит, мало что сделал, чтобы попасть в сборную, - отметил Петров.

Полный выпуск 1х1 с Петровым можно посмотреть на ВК и на YouTube.

Напомним, что Максим Петров продлил контракт с «Балтикой» в конце января до 2030 года. Ранее им интересовался «Локомотив».