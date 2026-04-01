С 10 по 12 апреля на «КСК Арене» в Санкт-Петербурге пройдет «Финал четырех» WINLINE Basket Cup. За трофей будут бороться «Зенит», УНИКС, «ПАРМА» и ЦСКА — действующий чемпион Единой Лиги ВТБ. Полуфиналы турнира состоятся 10 апреля, матч за третье место — 11 апреля, а финал — 12 апреля.

Организаторы подготовили программу международного уровня. Высокая мотивация команд обеспечит интригу до финальной сирены, а масштабное шоу превратит мероприятие в одно из главных событий года в Северной столице. Зрителей ждут сюрпризы и выступления известных артистов. В числе хедлайнеров — рэпер Alblak 52, который выступит на матче за 3-е место 11 апреля.

«Финал четырех» WINLINE Basket Cup станет настоящим праздником для жителей Санкт-Петербурга и выведет баскетбол на уровень выше.