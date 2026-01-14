Ведомости
WINLINE и Единая Лига ВТБ представили ролик о турнире WINLINE Basket Cup

Соревнования с участием российских и иностранных клубов
Руслан Ипполитов
Баскетболисты ЦСКА. Фото: WInline Basket Cup
Баскетболисты ЦСКА. Фото: WInline Basket Cup

Букмекерская компания WINLINE и Единая Лига ВТБ представили ролик, посвященный турниру WINLINE Basket Cup.

В съемках ролика приняли участие звезды российского баскетбола, выступающие на турнире WINLINE Basket Cup: Мело Тримбл, Антон Астапкович, Никита Курбанов, Террелл Картер, Лев Свинин, Иван Самойленко, Павел Рябков, Андрей Воронцевич, Лука Шаманич и Дмитрий Кулагин.

В ролике появились звездные гости: рэпер Баста, игроки медиафутбольного клуба ФК 10 Брайан Идову, Александр Балашов и Илья Скоропупов, а также интервьюер и ведущая Богадовка.

«Главное в ролике — стиль, который выдержан во всем: от фирменных игровых джерси на баскетболистах и модных луках звезд кортсайда. Основная идея ролика — баскетбол становится ближе для обычного болельщика из-за новых форматов. Зрители могут круто провести время, посмотрев матч и одновременно с этим оказаться в центре светской тусовки», — заявили авторы.

Ключевая фраза ролика — «На уровень выше». По задумке авторов, она подчеркивает, что компания WINLINE и Единая Лига ВТБ стремятся вывести российский баскетбол на новый уровень и повысить интерес к этому спорту.

Напомним, что WINLINE Basket Cup — первый за долгое время международный турнир, в котором команды из России встречаются с иностранными клубами.

«WINLINE Basket Cup — это турнир на стыке спорта и лайфстайла, где помимо спортивной составляющей также важна зрелищность и высокое качество шоу», — подчеркнули организаторы.

На матчах турнира используется собственный саунд-продакшн из 70 уникальных треков для разных игровых эпизодов: это помогает задать игре звуковой ритм и сильнее погрузить зрителей в просмотр. У турнира есть главная песня, написанная командой «Станция Метро Горьковская»

WINLINE Basket Cup также сочетает в себе автограф-сессии, выступления хедлайнеров и звездный кортсайд.

Турнир уже посетили многие звездные гости — Оксана Самойлова, Moneyken, Баста, Icegergert, Анна Седокова, Антон Шастун, Надя Сысоева, Basement , Big Russian Boss, Кассета, PLC и другие.

Следующие матчи в турнире WINLINE Basket Cup состоятся уже в ближайшее время — 22 января «Локомотив-Кубань» примет пермскую «Парму» в Краснодаре, а 28 января казанский УНИКС сыграет на своем паркете с «Игокеей» из Боснии и Герцеговины.

