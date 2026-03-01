Председатель судейского комитета РФС призвал изменить параметры ТВ-трансляций РПЛ

Председатель судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии Павел Каманцев в комментарии «Ведомости. Спорт/РБ» высказался об одной из самых обсуждаемых тем последних дней в российском футболе – системе определения положения «вне игры» в РПЛ.

«Исходя из моего общения с клубами и болельщиками, доверия нет не к линиям, а к ракурсам ТВ‑картинки: зрителю нужен хороший ракурс, чтобы проверить самому построенную линию и доверять решению. Если базовая ТВ‑картинка неинформативна, камера установлена под значительным углом, согласиться с итоговым решением всегда тяжело. Абсолютно верно, что наглядность обеспечивается вещателем, и без изменения параметров его работы никакие нововведений невозможны», – заявил Каманцев.



В 19-м туре РПЛ 27 февраля 2026 г. «Балтика» забила в ворота «Зенита» на 75-й минуте: после углового защитник Кевин Андраде отправил мяч в сетку, и гости повели в счете. Однако гол отменили после просмотра VAR. Судьи сослались на офсайд у нападающего Брайана Хиля в момент удара – именно положение его пятки якобы было за линией, и он мешал вратарю «Зенита» видеть мяч. Телевизионные повторы однозначного ответа на вопрос, кто же находился ближе к воротам, Хиль или защитник «Зенита» Густаво Мантуан, не дали.

Уже 28 февраля, в матче «Оренбург» – «Акрон» также возник спорный момент: на 36-й минуте нападающий тольяттинского клуба Артем Дзюба забил за «Акрон». Однако после проверки VAR гол отменили из-за офсайда. Судья Андрей Прокопов зафиксировал положение «вне игры» после длительного обзора – около четырех минут, что снова вызвало вопросы у публики. Телевизионные повторы в полной мере ситуацию не прояснили.