Клиент PARI поставил 500 000 рублей на тотал голов в матче СКА и «Салавата Юлаева»

16 февраля СКА сыграет с «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет на арене «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге, начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов.

По оценке аналитиков PARI, хозяева имеют больше шансов на успех. Ставки на победу СКА в основное время принимаются по коэффициенту 2.05, что соответствует 46% вероятности. Поставить на победу «Салавата Юлаева» можно с коэффициентом 3.10 (около 31%). Ничья идет за 4.10 (23%). Итоговая победа СКА с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.63. Заключить пари на триумф «Салавата Юлаева» можно сделать за 2.30.

Клиенты PARI в основном ставят на хозяев площадки. Почти 53% от общего объема ставок на исход игры приходится на успех СКА, 26% — на ничью и 21% — на победу уфимской команды. В ставках на исход матча с учетом всех возможных сценариев на СКА приходится 56%, на «Салават Юлаев» — 44%.

Один из клиентов PARI поставил 502 300 рублей на тотал меньше 5.5 по коэффициенту 1.60. Ставка вошла в экспресс из трех хоккейных матчей. Игрок также включил в купон матчи женских сборных на Олимпийских играх, а именно США — Швеция и Канада — Швейцария. Суммарный коэффициент экспресса составил 4.44.

По оценке аналитиков, в матче будет заброшено минимум пять шайб. Поставить на тотал больше 4.5 можно с коэффициентом 1.65, а на тотал меньше 4.5 — с коэффициентом 2.25. Заключить пари на то, что каждая команда забьет минимум по две шайбы, можно с коэффициентом 1.60.

СКА идет на серии из четырех побед, что позволило команде частично оправиться от неудачного января. Петербуржцы даже вернулись в зону плей-офф и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Заключить пари на то, что СКА возьмет Кубок Гагарина по итогам сезона, можно с коэффициентом 23.00.

Такую же ставку на «Салават Юлаев» можно сделать за 45.00. Уфимцы идут на серии побед, которая стартовала еще в прошлом месяце и насчитывает уже шесть игр. На момент публикации команда занимает пятое место в турнирной таблице Востока.