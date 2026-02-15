Олимпиада-2026, фигурное катание: итоги короткой программы спортивных пар

Сильнейшими в короткой программе стали Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин. Они последними вышли на лед и выступили очень уверенно. Представители Германии выполнили тройную подкрутку четвертого уровня (максимального по сложности), параллельный тройной сальхов и тройной риттбергер через выброс. И за технику, и за компоненты ученики российского тренера Дмитрия Савина получили лучшие оценки.

Хазе и Володин почти на 3,5 балла превзошли личный рекорд в короткой программе. Они стали единственным дуэтом, который смог преодолеть планку 80+ в воскресном прокате. Отрыв от ближайших преследователей перед произвольной вполне комфортный – 5,5 балла.

Для Володина это дебютная Олимпиада. Уроженец Санкт-Петербурга выступает за Германию с 2022 г. Хазе соревновалась на прошлых Играх в Пекине в паре с Ноланом Зигертом – они заняли 16-е место.