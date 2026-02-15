Олимпиада-2026, фигурное катание: итоги короткой программы спортивных пар

Партнерский проект
В воскресенье, 15 февраля, начались соревнования спортивных пар на Олимпиаде-2026 в Италии. 19 дуэтов представили короткие программы на миланском льду. Борьбу за медали продолжат 16 лучших из них. Подводим промежуточные итоги и рассказываем о результатах бывших российских фигуристов.
Сильнейшими в короткой программе стали Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин. Они последними вышли на лед и выступили очень уверенно. Представители Германии выполнили тройную подкрутку четвертого уровня (максимального по сложности), параллельный тройной сальхов и тройной риттбергер через выброс. И за технику, и за компоненты ученики российского тренера Дмитрия Савина получили лучшие оценки.
Хазе и Володин почти на 3,5 балла превзошли личный рекорд в короткой программе. Они стали единственным дуэтом, который смог преодолеть планку 80+ в воскресном прокате. Отрыв от ближайших преследователей перед произвольной вполне комфортный – 5,5 балла.
Для Володина это дебютная Олимпиада. Уроженец Санкт-Петербурга выступает за Германию с 2022 г. Хазе соревновалась на прошлых Играх в Пекине в паре с Ноланом Зигертом – они заняли 16-е место.
Вторыми в короткой программе стали Анастасия Метелкина и Лука Берулава – уроженцы Владимира и Москвы соответственно. Для представителей Грузии это был уже третий прокат на Олимпиаде-2026. Ранее они дважды выступили в командном турнире, где вместе с партнерами по национальной сборной остановились в шаге от пьедестала.
В воскресенье Метелкина и Берулава допустили одну серьезную ошибку – степ-аут при приземлении с тройного флипа через выброс. Чисто они выполнили параллельный тройной сальхов и тройную подкрутку четвертого уровня. Ученики российского тренера Павла Слюсаренко получили на пару баллов меньше, чем в командном турнире, но сохранили высокие шансы на медали.
Вплотную за грузинами идут Лия Перейра и Трент Мишо. Канадцы не входили в число главных претендентов на награды, но показали чистый прокат и превзошли личный рекорд почти на четыре балла. Для этой пары выступление тоже стало третьим на Олимпиаде-2026 – они представляли страну в командном турнире.
В сильнейшую разминку на произвольную программу попали и Мария Павлова и Алексей Святченко. Представители Венгрии заняли четвертое место и установили личный рекорд. Уроженцы Москвы и Санкт-Петербурга тренируются под руководством российских тренеров Дмитрия Савина и Федора Климова.
Лишь на пятой промежуточной позиции расположились Рику Миура и Рюити Кихара. Действующие чемпионы мира допустили несколько помарок и одну грубую ошибку – срыв поддержки. Японцы были максимально обескуражены после этой неудачи, но отставание от конкурентов позволяет им оставаться в борьбе за медали. А вот замахнуться на золото можно будет, пожалуй, лишь при грубых ошибках Хазе и Володина. Пока у Миуры и Кихары есть серебро нынешних Игр – в командном турнире.
Строчкой ниже расположились еще одни действующие чемпионы – но Олимпиады. Суй Вэньцзин и Хань Цун после Пекина-2022 завершили карьеру, но вернулись в нынешнем сезоне. Прежнюю стабильность они так и не обрели, что проявилось и в Милане. Китайцы ошиблись на параллельном тройном тулупе и снизили свои шансы на попадание на пьедестал.
Более 70 баллов набрали еще три дуэта. В это число не вошли бывшие россияне Карина Акопова и Никита Рахманин. На своей дебютной Олимпиаде они заняли 12-е место в короткой программе, хотя по технике были близки к ведущим дуэтам. Для учеников Климова и Савина, которые первый сезон представляют Армению, воскресный результат стал личным рекордом.
Уроженка Нижнего Новгорода Юлия Щетинина уже выступала в короткой программе командного турнира. Ее дуэт с Михалом Возняком – первый номер сборной Польши в парном катании. Еще одни ученики Савина в личных соревнованиях заняли промежуточное 15-е место.
Строчкой выше расположились именитые канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. К выступлению они подошли на фоне травмы партнерши, из-за которой дуэт не стартовал в командном турнире. По ходу проката Стеллато-Дудек упала, фигуристы с высокой вероятностью выбыли из борьбы за медали.
Уроженец Санкт-Петербурга Павел Ковалев вместе со своей супругой Камиль Ковалев занял 16-е место. Французы стали последними, кто квалифицировался в произвольную программу. Бывшим россиянкам Дарье Даниловой (Нидерланды) и Анастасии Голубевой (Австралия) это не удалось – они выступают с Мишелем Цибой и Гектором Гиотопулосом Муром соответственно.
Результаты короткой программы на Олимпиаде-2026: