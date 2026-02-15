Ведомости
Олимпиада-2026, фигурное катание: итоги короткой программы спортивных пар

Уверенное лидерство бывшего россиянина Володина и его партнерши
Александр Бокулёв
Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин. Источник: ISU
Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин. Источник: ISU

В воскресенье, 15 февраля, начались соревнования спортивных пар на Олимпиаде-2026 в Италии. 19 дуэтов представили короткие программы на миланском льду. Борьбу за медали продолжат 16 лучших из них. Подводим промежуточные итоги и рассказываем о результатах бывших российских фигуристов.

Хазе и Володин с личным рекордом

Свернуть

Сильнейшими в короткой программе стали Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин. Они последними вышли на лед и выступили очень уверенно. Представители Германии выполнили тройную подкрутку четвертого уровня (максимального по сложности), параллельный тройной сальхов и тройной риттбергер через выброс. И за технику, и за компоненты ученики российского тренера Дмитрия Савина получили лучшие оценки.

Хазе и Володин почти на 3,5 балла превзошли личный рекорд в короткой программе. Они стали единственным дуэтом, который смог преодолеть планку 80+ в воскресном прокате. Отрыв от ближайших преследователей перед произвольной вполне комфортный – 5,5 балла. 

Для Володина это дебютная Олимпиада. Уроженец Санкт-Петербурга выступает за Германию с 2022 г. Хазе соревновалась на прошлых Играх в Пекине в паре с Ноланом Зигертом – они заняли 16-е место.

Метелкина и Берулава в погоне за лидерами

Свернуть

Вторыми в короткой программе стали Анастасия Метелкина и Лука Берулава – уроженцы Владимира и Москвы соответственно. Для представителей Грузии это был уже третий прокат на Олимпиаде-2026. Ранее они дважды выступили в командном турнире, где вместе с партнерами по национальной сборной остановились в шаге от пьедестала.

В воскресенье Метелкина и Берулава допустили одну серьезную ошибку – степ-аут при приземлении с тройного флипа через выброс. Чисто они выполнили параллельный тройной сальхов и тройную подкрутку четвертого уровня. Ученики российского тренера Павла Слюсаренко получили на пару баллов меньше, чем в командном турнире, но сохранили высокие шансы на медали.

Вплотную за грузинами идут Лия Перейра и Трент Мишо. Канадцы не входили в число главных претендентов на награды, но показали чистый прокат и превзошли личный рекорд почти на четыре балла. Для этой пары выступление тоже стало третьим на Олимпиаде-2026 – они представляли страну в командном турнире.

Анастасия Метелкина и Лука Берулава
Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Фото: ISU

Действующие чемпионы без сильнейшей разминки

Свернуть

В сильнейшую разминку на произвольную программу попали и Мария Павлова и Алексей Святченко. Представители Венгрии заняли четвертое место и установили личный рекорд. Уроженцы Москвы и Санкт-Петербурга тренируются под руководством российских тренеров Дмитрия Савина и Федора Климова.

Лишь на пятой промежуточной позиции расположились Рику Миура и Рюити Кихара. Действующие чемпионы мира допустили несколько помарок и одну грубую ошибку – срыв поддержки. Японцы были максимально обескуражены после этой неудачи, но отставание от конкурентов позволяет им оставаться в борьбе за медали. А вот замахнуться на золото можно будет, пожалуй, лишь при грубых ошибках Хазе и Володина. Пока у Миуры и Кихары есть серебро нынешних Игр – в командном турнире.

Строчкой ниже расположились еще одни действующие чемпионы – но Олимпиады. Суй Вэньцзин и Хань Цун после Пекина-2022 завершили карьеру, но вернулись в нынешнем сезоне. Прежнюю стабильность они так и не обрели, что проявилось и в Милане. Китайцы ошиблись на параллельном тройном тулупе и снизили свои шансы на попадание на пьедестал.

Акопова и Рахманин с олимпийским дебютом

Свернуть

Более 70 баллов набрали еще три дуэта. В это число не вошли бывшие россияне Карина Акопова и Никита Рахманин. На своей дебютной Олимпиаде они заняли 12-е место в короткой программе, хотя по технике были близки к ведущим дуэтам. Для учеников Климова и Савина, которые первый сезон представляют Армению, воскресный результат стал личным рекордом.

Уроженка Нижнего Новгорода Юлия Щетинина уже выступала в короткой программе командного турнира. Ее дуэт с Михалом Возняком – первый номер сборной Польши в парном катании. Еще одни ученики Савина в личных соревнованиях заняли промежуточное 15-е место. 

Строчкой выше расположились именитые канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. К выступлению они подошли на фоне травмы партнерши, из-за которой дуэт не стартовал в командном турнире. По ходу проката Стеллато-Дудек упала, фигуристы с высокой вероятностью выбыли из борьбы за медали.

Уроженец Санкт-Петербурга Павел Ковалев вместе со своей супругой Камиль Ковалев занял 16-е место. Французы стали последними, кто квалифицировался в произвольную программу. Бывшим россиянкам Дарье Даниловой (Нидерланды) и Анастасии Голубевой (Австралия) это не удалось – они выступают с Мишелем Цибой и Гектором Гиотопулосом Муром соответственно.

Турнирная таблица

Свернуть

Результаты короткой программы на Олимпиаде-2026:

  1. Минерва Фабьен Хазе / Никита Володин (Германия) – 80,01
  2. Анастасия Метелкина / Лука Берулава (Грузия) – 75,46
  3. Лия Перейра / Трент Мишо (Канада) – 74,60
  4. Мария Павлова / Алексей Святченко (Венгрия) – 73,87
  5. Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) – 73,11
  6. Суй Вэньцзин / Хань Цун (Китай) – 72,66
  7. Элли Кам / Дэнни О'Ши (США) – 71,87
  8. Сара Конти / Никколо Мачии (Италия) – 71,70
  9. Эмили Чан / Спенсер Акира Хоу (США) – 70,06
  10. Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини (Италия) – 69,08
  11. Анника Хокке / Роберт Кункель (Германия) – 67,52
  12. Карина Акопова / Никита Рахманин (Армения) – 66,27
  13. Анастасия Вайпан-Ло / Люк Дигби (Великобритания) – 66,07
  14. Деанна Стеллато-Дудек / Максим Дешам (Канада) – 66,04
  15. Юлия Щетинина / Михал Возняк (Польша) – 65,23
  16. Камиль Ковалев / Павел Ковалев (Франция) – 64,65
  17. Дарья Данилова / Мишель Циба (Нидерланды) – 64,07
  18. Анастасия Голубева / Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 60,69
  19. Юна Нагаока / Сумитада Моригути (Япония) – 59,62
Новое