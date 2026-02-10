Ведомости
10 февраля 19:58

Российский фигурист Гуменник стартовал на Олимпиаде-2026

По ходу короткой программы у спортсмена лопнул шнурок
Александр Бокулёв
Пётр Гуменник. Фото: Мария Евтеева / ФФККР
Пётр Гуменник. Фото: Мария Евтеева / ФФККР

Во вторник, 10 февраля, на Олимпиаде-2026 в Италии начался индивидуальный турнир в мужском одиночном катании. На лед вышел первый российский фигурист на этих Играх – Пётр Гуменник. Рассказываем о его выступлении и подводим промежуточные итоги соревнований.

Гуменник набрал меньше, чем на олимпийском отборе

Свернуть

Порядок выступлений в короткой программе зависел от рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU). Из-за отстранения россиян с 2022 г. у Гуменника за это время не было международных стартов, за исключением олимпийского отбора. Это привело к тому, что ученик Вероники Дайнеко открывал турнир одиночников на Играх-2026.

Катался Гуменник под Waltz 1805 Эдгара Акобяна – композицию из фильма «Онегин». Изначально короткая программа создана на саундтрек к другому фильму «Парфюмер». Но в день вылета в Милан россиянин узнал о проблеме с авторскими правами. Решить их в сжатый срок не удалось, поэтому пришлось срочно искать альтернативу. В итоге Гуменник вышел на лед в прежнем костюме, но под новую музыку и без концептуального атрибута – платка.

Первый же элемент получился не лучшим образом. На четверном флипе россиянин довольно грубо приземлился, что позволило ему добавить в каскад не тройной, а двойной тулуп. Сам Гуменник объяснил это перестраховкой.

«Это самый первый прыжок на таких соревнованиях. Я знал, на что иду, к чему готовиться, поэтому сделал максимально надежный вариант в зубцы, чтобы точно выехать, не упасть, с пятки не слететь. К сожалению, на тройной тулуп из-за этого не хватило немножко скорости. Но это был такой компромисс», – цитирует спортсмена Sport24.

Следующие прыжки Гуменник выполнил безошибочно – это были четверной лутц и тройной аксель. Непрыжковые элементы технические специалисты отметили максимальным четверным уровнем сложности. В итоге 23-летний фигурист набрал 86,72 балла. Это значительно меньше, чем на упомянутом олимпийском отборе – в сентябре в Пекине действующий чемпион России получил 93,80 балла.

При этом во время дебютного проката на Играх у Гуменника лопнул шнурок на одном из коньков. Но спортсмен заявил журналистам, что инцидент не повлиял на его выступление. А заодно признался, что не ожидал столь сильной поддержки с трибун.

Малинин не рисковал с четверным акселем

Свернуть

Гранд-фаворитом мужских соревнований в Милан приехал Илья Малинин. Этот статус пошатнулся после командного турнира, где американец не был лучшей версией себя. В короткой программе тех состязаний он даже уступил японцу Юме Кагияме.

Видимо, команда Малинина сделала выводы, ведь прокат в личном турнире получился очень качественным. Победитель двух последних чемпионатов мира не стал рисковать с четверным акселем и визуально спокойно сделал тройной. Также в его активе четверной флип и каскад из четверного лутца и тройного тулупа в бонусной зоне (вторая половина программы). Самый сложный контент принес американцу лучшую оценку за технику и помог добиться приятного отрыва перед произвольной.

Впрочем, последнему способствовала и ошибка Кагиямы. Японец чисто выполнил каскад из четверного и тройного тулупов, а также четверной сальхов, но на тройном акселе допустил степ-аут. Спортсмен проиграл порядка 5,5 балла самому себе образца командного турнира, но всё же занял промежуточное второе место, чему помогла лучшая оценка за компоненты. Примечательно, что в активе Кагиямы уже есть три медали Олимпийских игр – и все они серебряные.

Илья Малинин
Илья Малинин. Фото: ISU

Более 100 баллов в короткой программе также набрал Адам Сяо Хим Фа. В прошлом и нынешнем сезонах он растерял стабильность, а ради подготовки к Олимпиаде даже пропустил последний чемпионат Европы. Вернулся француз триумфально – тот же прыжковый набор, что и у Кагиямы, и отставание от японца в полбалла.

Далее в таблице идет внушительный разрыв, поэтому другим спортсменам будет непросто зацепиться за медали. В сильнейшую разминку на произвольную программу также попали итальянец Даниэль Грассль, казахстанец Михаил Шайдоров (ученик российского тренера Алексея Урманова) и южнокореец Чха Чжун Хван.

Гуменник же будет открывать предпоследнюю разминку. Его итоговая позиция в короткой программе – 12-я. Отставание от нескольких фигуристов, которые расположились выше, невелико, поэтому можно ожидать, что россиянин поднимется в таблице. Тем более что в произвольной программе он способен выдать один из самых сложных технических наборов.

Ученик Тутберидзе вновь ушел в тень

Свернуть

Среди тех, кого Гуменник смог опередить в промежуточной таблице, немало статусных соперников. В их числе Ника Эгадзе – действующий чемпион Европы. Ему пришлось очень непросто в командном турнире, где он откатал обе программы за сборную Грузии и допустил ошибки. В личных соревнованиях всё тоже пошло не лучшим образом. Ученик российского тренера Этери Тутберидзе допустил грубую ошибку на четверном тулупе и в итоге замкнул топ-15.

Строчкой выше расположился американец Максим Наумов – сын бывших российских фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, которые трагически погибли в авиакатастрофе в январе 2025 г. Канадец Стивен Гоголев, имеющий русские корни, замкнул топ-10.

Бывший россиянин Владимир Самойлов, уже несколько лет представляющий Польшу, занял 21-е место и квалифицировался в произвольную программу, куда попали 24 сильнейших фигуриста из 29. А вот Владимиру Литвинцеву это не удалось. Экс-россиянин, выступающий за Азербайджан, замкнул турнирную таблицу после неудачного проката.

Турнирная таблица

Свернуть

Результаты короткой программы в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2026:

  1. Илья Малинин (США) – 108,16
  2. Юма Кагияма (Япония) – 103,07
  3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 102,55
  4. Даниэль Грассль (Италия) – 93,46
  5. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 92,94
  6. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 92,72
  7. Кевин Эймоз (Франция) – 92,64
  8. Эндрю Торгашев (США) – 88,94
  9. Сюн Сато (Япония) – 88,70
  10. Стивен Гоголев (Канада) – 87,41
  11. Кирилл Марсак (Украина) – 86,89
  12. Пётр Гуменник (Россия) – 86,72
  13. Боян Цзинь (Китай) – 86,55
  14. Максим Наумов (США) – 85,65
  15. Ника Эгадзе (Грузия) – 85,11
  16. Маттео Риццо (Италия) – 84,30
  17. Денис Васильев (Латвия) – 82,44
  18. Александр Селевко (Эстония) – 82,02
  19. Лукас Бричги (Швейцария) – 80,87
  20. Адам Хагара (Словакия) – 80,30
  21. Владимир Самойлов (Польша) – 77,57
  22. Као Миура (Япония) – 76,77
  23. Донован Каррильо (Мексика) – 75,56
  24. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 72,41

Расписание

Свернуть

Произвольные программы мужчины представят в пятницу, 13 февраля. Полное расписание личных олимпийских соревнований по фигурному катание представлено в специальном материале. Прямые трансляции доступны  на стриминговом сервисе «Okko».

Новое