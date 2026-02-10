Российский фигурист Гуменник стартовал на Олимпиаде-2026

Партнерский проект
Во вторник, 10 февраля, на Олимпиаде-2026 в Италии начался индивидуальный турнир в мужском одиночном катании. На лед вышел первый российский фигурист на этих Играх – Пётр Гуменник. Рассказываем о его выступлении и подводим промежуточные итоги соревнований.
ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Порядок выступлений в короткой программе зависел от рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU). Из-за отстранения россиян с 2022 г. у Гуменника за это время не было международных стартов, за исключением олимпийского отбора. Это привело к тому, что ученик Вероники Дайнеко открывал турнир одиночников на Играх-2026.
Катался Гуменник под Waltz 1805 Эдгара Акобяна – композицию из фильма «Онегин». Изначально короткая программа создана на саундтрек к другому фильму – «Парфюмер». Но в день вылета в Милан россиянин узнал о проблеме с авторскими правами. Решить их в сжатый срок не удалось, поэтому пришлось срочно искать альтернативу. В итоге Гуменник вышел на лед в прежнем костюме, но под новую музыку и без концептуального атрибута – платка.
Первый же элемент получился не лучшим образом. На четверном флипе россиянин довольно грубо приземлился, что позволило ему добавить в каскад не тройной, а двойной тулуп. Сам Гуменник объяснил это перестраховкой.
«Это самый первый прыжок на таких соревнованиях. Я знал, на что иду, к чему готовиться, поэтому сделал максимально надежный вариант в зубцы, чтобы точно выехать, не упасть, с пятки не слететь. К сожалению, на тройной тулуп из-за этого не хватило немножко скорости. Но это был такой компромисс», – цитирует спортсмена Sport24.
Следующие прыжки Гуменник выполнил безошибочно – это были четверной лутц и тройной аксель. Непрыжковые элементы технические специалисты отметили максимальным четверным уровнем сложности. В итоге 23-летний фигурист набрал 86,72 балла. Это значительно меньше, чем на упомянутом олимпийском отборе – в сентябре в Пекине действующий чемпион России получил 93,80 балла.
При этом во время дебютного проката на Играх у Гуменника лопнул шнурок на одном из коньков. Но спортсмен заявил журналистам, что инцидент не повлиял на его выступление. А заодно признался, что не ожидал столь сильной поддержки с трибун.
Гранд-фаворитом мужских соревнований в Милан приехал Илья Малинин. Этот статус пошатнулся после командного турнира, где американец не был лучшей версией себя. В короткой программе тех состязаний он даже уступил японцу Юме Кагияме.
Видимо, команда Малинина сделала выводы, ведь прокат в личном турнире получился очень качественным. Победитель двух последних чемпионатов мира не стал рисковать с четверным акселем и визуально спокойно сделал тройной. Также в его активе четверной флип и каскад из четверного лутца и тройного тулупа в бонусной зоне (вторая половина программы). Самый сложный контент принес американцу лучшую оценку за технику и помог добиться приятного отрыва перед произвольной.
Впрочем, последнему способствовала и ошибка Кагиямы. Японец чисто выполнил каскад из четверного и тройного тулупов, а также четверной сальхов, но на тройном акселе допустил степ-аут. Спортсмен проиграл порядка 5,5 балла самому себе образца командного турнира, но всё же занял промежуточное второе место, чему помогла лучшая оценка за компоненты. Примечательно, что в активе Кагиямы уже есть три медали Олимпийских игр – и все они серебряные.
Более 100 баллов в короткой программе также набрал Адам Сяо Хим Фа. В прошлом и нынешнем сезонах он растерял стабильность, а ради подготовки к Олимпиаде даже пропустил последний чемпионат Европы. Вернулся француз триумфально – тот же прыжковый набор, что и у Кагиямы, и отставание от японца в полбалла.
Далее в таблице идет внушительный разрыв, поэтому другим спортсменам будет непросто зацепиться за медали. В сильнейшую разминку на произвольную программу также попали итальянец Даниэль Грассль, казахстанец Михаил Шайдоров (ученик российского тренера Алексея Урманова) и южнокореец Чха Чжун Хван.
Гуменник же будет открывать предпоследнюю разминку. Его итоговая позиция в короткой программе – 12-я. Отставание от нескольких фигуристов, которые расположились выше, невелико, поэтому можно ожидать, что россиянин поднимется в таблице. Тем более что в произвольной программе он способен выдать один из самых сложных технических наборов.
Среди тех, кого Гуменник смог опередить в промежуточной таблице, немало статусных соперников. В их числе Ника Эгадзе – действующий чемпион Европы. Ему пришлось очень непросто в командном турнире, где он откатал обе программы за сборную Грузии и допустил ошибки. В личных соревнованиях всё тоже пошло не лучшим образом. Ученик российского тренера Этери Тутберидзе допустил грубую ошибку на четверном тулупе и в итоге замкнул топ-15.
Строчкой выше расположился американец Максим Наумов – сын бывших российских фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, которые трагически погибли в авиакатастрофе в январе 2025 г. Канадец Стивен Гоголев, имеющий русские корни, замкнул топ-10.
Бывший россиянин Владимир Самойлов, уже несколько лет представляющий Польшу, занял 21-е место и квалифицировался в произвольную программу, куда попали 24 сильнейших фигуриста из 29. А вот Владимиру Литвинцеву это не удалось. Экс-россиянин, выступающий за Азербайджан, замкнул турнирную таблицу после неудачного проката.
Результаты короткой программы в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2026:
Произвольные программы мужчины представят в пятницу, 13 февраля. Полное расписание личных олимпийских соревнований по фигурному катание представлено в специальном материале. Прямые трансляции доступны на стриминговом сервисе «Okko».