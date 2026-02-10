Российский фигурист Гуменник стартовал на Олимпиаде-2026

Порядок выступлений в короткой программе зависел от рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU). Из-за отстранения россиян с 2022 г. у Гуменника за это время не было международных стартов, за исключением олимпийского отбора. Это привело к тому, что ученик Вероники Дайнеко открывал турнир одиночников на Играх-2026.

Катался Гуменник под Waltz 1805 Эдгара Акобяна – композицию из фильма «Онегин». Изначально короткая программа создана на саундтрек к другому фильму – «Парфюмер». Но в день вылета в Милан россиянин узнал о проблеме с авторскими правами. Решить их в сжатый срок не удалось, поэтому пришлось срочно искать альтернативу. В итоге Гуменник вышел на лед в прежнем костюме, но под новую музыку и без концептуального атрибута – платка.

Первый же элемент получился не лучшим образом. На четверном флипе россиянин довольно грубо приземлился, что позволило ему добавить в каскад не тройной, а двойной тулуп. Сам Гуменник объяснил это перестраховкой.

«Это самый первый прыжок на таких соревнованиях. Я знал, на что иду, к чему готовиться, поэтому сделал максимально надежный вариант в зубцы, чтобы точно выехать, не упасть, с пятки не слететь. К сожалению, на тройной тулуп из-за этого не хватило немножко скорости. Но это был такой компромисс», – цитирует спортсмена Sport24 .

Следующие прыжки Гуменник выполнил безошибочно – это были четверной лутц и тройной аксель. Непрыжковые элементы технические специалисты отметили максимальным четверным уровнем сложности. В итоге 23-летний фигурист набрал 86,72 балла. Это значительно меньше, чем на упомянутом олимпийском отборе – в сентябре в Пекине действующий чемпион России получил 93,80 балла.

При этом во время дебютного проката на Играх у Гуменника лопнул шнурок на одном из коньков. Но спортсмен заявил журналистам, что инцидент не повлиял на его выступление. А заодно признался, что не ожидал столь сильной поддержки с трибун.