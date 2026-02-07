Ведомости
В Ереване встретили овациями премьеру фильма о Симоняне

Никита Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет.
Валентин Васильев
Фото: Дмитрий Маракасов, РФС
Фото: Дмитрий Маракасов, РФС

Представители Российского футбольного союза (РФС) и Российской Премьер-лиги (РПЛ) завершили рабочий визит в Ереван. Об этом сообщается на сайте РФС.

В ходе мероприятия гости провели рабочие встречи и посетили открытую пресс-конференцию в Русском доме, обсудив многоступенчатое сотрудничество России и Армении в сфере профессионального и юношеского футбола. Кроме того, экс-игроки сборной России Дмитрий Аленичев, Игорь Семшов и Андрей Тихонов провели уроки футбольного мастерства для детей. Во время общения с журналистами прославленные футболисты выступили с предложением провести в октябре в Ереване матч легенд «Спартака» и «Арарата», посвященный 100-летию Никиты Симоняна.

Также амбассадоры РФС посетили ереванскую премьеру российского фильма «Золотой дубль», посвященного Симоняну. В армянском прокате она вышла под названием «Арарат-73», что отсылает к году, когда армянская команда стала чемпионом и обладателем Кубка СССР. Первый показ фильма начался с овации в адрес Никиты Симоняна: в память легенды советского футбола переполненный зал аплодировал стоя.

Никита Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. Будучи игроком, он стал четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны. Симонян – лучший бомбардир в истории столичной команды с 160 голами. В роли тренера он трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал национальный Кубок.

Новое